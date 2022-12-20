Mahkemeden darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerle ilgili flaş karar!

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.
BAŞSAVCILIĞI MONTRÖ BİLDİRİSİNDE ÇIKAN BERAAT KARARINA İTİRAZ EDECEK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Montrö Bildirisinde çıkan beraat kararına itiraz edecek. Gerekçeli karar çıkana kadar mahkemeye süre tutum dilekçesi veren Başsavcılık mütalaaya aykırı karar için istinafa başvuracak.
"ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇ İŞLEMEK İÇİN ANLAŞMA"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen soruşturma 6 Aralık 2021'de tamamlanmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, iddianamede yer alan 103 şüpheli hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen bir kısım şüphelinin dijital materyallerinin incelendiği ve suça konu yazışmaların iddianameye eklendiği bilgisi yer aldı.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Başsavcılık, 4 Nisan'da bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.
Şüpheliler, ifade işleminin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada, 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da ifadeye çağrılmış, 22 Nisan'da şüphelilerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emekli amiral Işık Biren ise tedavi gördüğü için ifadeye gelememişti. Geri kalan şüphelilerin ifadesi ise 27 Mayıs'ta almıştı.
DARBECİ İMALI BİLDİRİYE İMZA ATAN AMİRALLERDEN KİM KİMDİR?
Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden 4'ünün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu ortaya çıktı. Bildiriyi imzalayan isimlerin en başında İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergun Mengi yer alıyordu.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imamlı bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.