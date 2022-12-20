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    • 20.12.2022 13:28
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    Mahkemeden darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerle ilgili flaş karar!

    Son dakika haberi! Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Montrö Bildirisinde çıkan beraat kararına itiraz edecek. Gerekçeli karar çıkana kadar mahkemeye süre tutum dilekçesi veren Başsavcılık mütalaaya aykırı karar için istinafa başvuracak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Darbe bildirisini imzalayan amirallerle ilgili flaş karar

    Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.

    BAŞSAVCILIĞI MONTRÖ BİLDİRİSİNDE ÇIKAN BERAAT KARARINA İTİRAZ EDECEK
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Montrö Bildirisinde çıkan beraat kararına itiraz edecek. Gerekçeli karar çıkana kadar mahkemeye süre tutum dilekçesi veren Başsavcılık mütalaaya aykırı karar için istinafa başvuracak.

    "ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇ İŞLEMEK İÇİN ANLAŞMA"
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen soruşturma 6 Aralık 2021'de tamamlanmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, iddianamede yer alan 103 şüpheli hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

    Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen bir kısım şüphelinin dijital materyallerinin incelendiği ve suça konu yazışmaların iddianameye eklendiği bilgisi yer aldı.

    SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
    Başsavcılık, 4 Nisan'da bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

    Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

    Şüpheliler, ifade işleminin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada, 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da ifadeye çağrılmış, 22 Nisan'da şüphelilerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emekli amiral Işık Biren ise tedavi gördüğü için ifadeye gelememişti. Geri kalan şüphelilerin ifadesi ise 27 Mayıs'ta almıştı.

    DARBECİ İMALI BİLDİRİYE İMZA ATAN AMİRALLERDEN KİM KİMDİR?
    Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden 4'ünün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu ortaya çıktı. Bildiriyi imzalayan isimlerin en başında İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergun Mengi yer alıyordu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imamlı bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

        Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

        CHP ÜYESİ OLAN İSİMLER
        Sabah'ın haberine göre skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu tespit edildi.

        Diğer birçok amiralin ise, hanımı, kardeşi, kız kardeşi gibi yakın akrabalarının CHP üyesi olduğu olduğu ortaya çıktı.

        İşte bildiride imzası bulunan amirallerin CHP üyesi yakınları:

        E. Amiral Atilla Kezek - Kadir Nazif Özdağdeviren - Kendisi ve hanımı Zeynep Nur Özdağdeviren

        E. Amiral Atilla Kezek - Erkek kardeşi Altan Kezek

        E. Amiral Nurhan Kahyaoğlu - Kız Kardeşi Nurten Taşkaya

        E. Amiral Mustafa Baha Eren - Oğlu Celal Emre Eren

        E. Amiral Cemil Şükrü Bozoğlu - Kendisi

        E. Amiral Şükrü Taner Ezgü - Kız kardeşi Nurper Altıne

        E. Amiral Abdullah Can Erenoğlu - Kız kardeşi Nesrin Erenoğlu, Erkek kardeşi Müfit Erenoğlu

        E. Amiral Türker Ertük - Hanımı Özden Ertürk

        E. Amiral Cengiz Alpözü - Kendisi

        E. Amiral Gündüz Alp Demirus - Kız kardeşi Gaye Çelebi

        E. Amiral Nejat Güldiken - Hanımı Ayşe Güldiken, Kızı Deniz Mutuş

        E. Amiral Raif Naldemir - Kız kardeşi Emine Filiz Kaya

        E. Amiral Erol Adayener - Kız kardeşi Aksu Özveren

        E. Amiral Haluk Sayın - Hanımı Emel Korucuoğlu Sayın

        E. Amiral Taner Akkaya - Erkek Kardeşi Kerim Akkaya

        E. Amiral Mehmet Tayfun Uraz - Kendisi

        E. Amiral E. Amiral Hayati Bilgiç - Erkek kardeşi Sebati Bilgiç

        E. Amiral Hasan Nihat Doğan - Annesi Zatinur Doğan

        İYİ PARTİLİ İSİM DE VARDI
        Bildiriye katılan emekli 104 amiralin ilk sırasında Ergun Mengi yer almıştı. Gözaltına alınan isimlerden olan Mengi, İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.

        "BU İŞİN MERKEZİNDE ANA MUHALEFETİN TA KENDİSİ VAR"
        Başkan Erdoğan da Külliye'de yaptığı değerlendirme toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu anda 104 kişinin içerisinde bizzat CHP'nin üyesi olan kendisi karısı yeğeni, oğlu şusu busu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz." dedi.

        İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:
        Geçmişte 'Genç Subaylar Rahatsız' diyenlerin işi emekli amirallere havale ettikleri anlaşılıyor. Demokrasi ve hukuk içerisinde çözülecek meselelerin, darbe imalı bildirilerin bahane edilmesi siyasi otoriteye rağmen anayasaya bağlılık değil açık tehdittir. Bu tartışma bile başlı başına Türkiye'nin darbe dönemlerinin ürünü bir anayasadan yeni ve sivil bir anayasaya geçiş işlemlerinin ispatıdır. Milletimizin ve özellikle gençlerimizin morallerini bozacak hiçbir hareketi müsamaha ile karşılayamayız. Çarşamba günü Türkiye ekonomisinin salgın şartlarında hangi başarılı işleri ortaya koyduğunu milletimizle paylaşacağım. Şu anda 104 kişinin içerisinde bizzat CHP'nin üyesi olan kendisi karısı yeğeni, oğlu şusu busu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz. Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var. Biz ekonomide bir şeyi konuşuyoruz. Bunu açıkladım. Türk ekonomisini yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde büyütmeyi, çok daha iyi yerlere götürme mücadelesi vermeyi sürdüreceğiz.

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        Haberler Güncel Mahkemeden darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerle ilgili flaş karar!
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