TÜRKER ERTÜRK, MİRAÇ KANDİLİ'NDEN RAHATSIZ OLDU

Emekli tuğamiral Türker Ertürk; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın Miraç Kandili için tebrik kartı hazırlamasından rahatsız olmuştu.

ERTÜRK: "DOĞRUYSA YAZIKLAR OLSUN!"

Türker Ertürk; 25 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve Tümgeneral Davut Ala'nın imzasının bulunduğu Miraç Kandili tebrik kartını paylaştı.

Ertürk, "Bu doğru mu bilemiyorum. Çünkü karalamak için montaj da olabilir. Ama doğruysa yazıklar olsun!" iddiasında bulundu.

Tümgeneral Davut Ala'nın, Miraç Kandili tebrik kartında "Miraç Kandili'nin başta şahsınıza, ailenize ve dahi Türk milleti ile âlem-i İslama sağlık, huzur ve muvaffakiyetler getirmesini Yüce Rahman'dan niyaz eder, saygılarımı arz ederim" ifadeleri yer alıyor.



DAVUT ALA, 7 KURŞUNLA VURULDU, KIŞLASINI DARBECİ ASKERLERE TESLİM ETMEDİ

3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde kışlasını darbecilere teslim etmemişti.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası Komutanı Davut Ala, darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada 7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmedi.

Olay gecesi, polislerin lojmandan çıkışlara izin vermemesine rağmen bir yolunu bulup dışarı çıkan Davut Ala, çeşitli zorlukların üstesinden gelerek kışlasına gitmeyi başardı. Burada önce darbe yanlısı askerleri ikna etmek için uzun süre çaba sarf eden Ala, bazıları üzerinde etkili oldu.

Bununla yetinmeyen Davut Ala, teslim olmamakta direnen FETÖ mensuplarına karşı kahramanca çatışmaya girdi. Vatan uğrunda vücudunun farklı yerlerine 7 kurşun isabet etmesine rağmen darbecilere boyun eğmeyen Ala, "sancağı" düşürmeyerek kışlasını teslim etmedi.