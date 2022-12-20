Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 4 şüpheli tutuklandı!

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan 2 ayrı soruşturma devam ediyor.
DİYARBAKIR'DA POLİS ARACINA SALDIRAN 4 İÜPHELİ TUTUKLANDI | VİDEO
Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.