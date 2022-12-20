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    • 20.12.2022 13:22
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    Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 4 şüpheli tutuklandı!

    Son dakika haberi! Diyarbakır'da polis aracına yapılan hain bombalı saldırı olayıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı. Diyarbakır-Mardin kara yolunda 16 Aralık günü sabah sıralarında canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil hafif yaralanmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Diyarbakır’daki bombalı saldırıda flaş gelişme!

    Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan 2 ayrı soruşturma devam ediyor.

    DİYARBAKIR'DA POLİS ARACINA SALDIRAN 4 İÜPHELİ TUTUKLANDI | VİDEO

    Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
        Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı. Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


        Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı.

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        Haberler Güncel Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 4 şüpheli tutuklandı!
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