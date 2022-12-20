İslam'ı, Hz. Muhammed'i ve hafızlık öğrencilerini hedef alan Uğur Kutay ve Fatih Ergin'e Diyanet'ten suç duyurusu

DİSİPLİNE SEVK EDİLİP DERSTEN ALINMIŞTI

*Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne dini inançlarına ve Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret edildiğini ve bundan rahatsızlık duyduklarını belirten öğrenciler 7 Aralık 2022 tarihinde şikâyet dilekçesinde iddialarını dile getirmişti. Uğur Kutay'ın başka derslerde de Hz. Peygamber'e hakaretlerini sürdürdüğü belirtilen dilekçede, Kutay'ın hadislerle de dalga geçtiği vurgulanmıştı. Ayrıca Kutay'ın şehit ailelerini ve şehadet kavramına inananları; nekrofi (cesetlere ilgi duyma) hastalığı ile bağdaştırdığı ifade edilmişti. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Umut. R. Tuzkaya ise kamuoyunda tepkiyle karşılanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak Kutay'ın disipline sevk edildiğini, derslerinin başka bir akademisyene aktarıldığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Uğur Kutay'ın Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve İslam'a yönelik hakaret ettiğine yönelik şikâyet dilekçesi 09 Aralık 2022 tarihinde verilmişti. Başsavcılık, şüpheli Uğur Kutay hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.