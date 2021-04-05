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    • 05.04.2021 13:02
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    PKK aklayıcısı da var şaibelisi de! İşte darbe imalı bildiriye imza atan 104 amiral

    104 emekli amiralin imzasıyla gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildirinin yankıları sürüyor. 104 emekli amiralden 'nun 'nün darbe girişimi gecesiyle ilgili akıllarda soru işareti bırakan yanları bulunuyor. Bir diğer imzacı emekli amiral 'ün ise tv ekranında PYD'yi sempatik gösteren konuşmaları mevcut. İşte gece yarısı darbe iması yapan 104 imzacı amiralin isimleri ve haklarındaki dikkat çeken bazı detaylar!

    İşte imzacı 104 amiral!

    Bir internet sitesinde 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

    DARBE TEHDİDİ Mİ?
    Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.


    HAREKETE GEÇİLDİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin hazırladığı bildiriyle ilgili 10 şüphelinin gözaltına alındığını, 4 şüphelinin de ifadeye çağrıldığını duyurdu.



    SİCİLLERİ TEMİZ DEĞİL!
    Öte yandan 104 amiralin içinde birbirinden dikkat çekici isimlerin de bulunduğu ortaya çıktı. Amiraller arasında 15 Temmuz darbesi sırasında şaibeli olan isimler de var, yine televizyon ekranlarında PYD'yi sempatik göstermeye çalışanlar da!



        BÜLENT BOSTANOĞLU: Emekli oramiral. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı'ydı. 15 Temmuz akşamı Yeşilköy'deki Çınar Otel'de ailesiyle düğüne katılmıştı. Bostanoğlu o gece darbecilerin gözaltına almadığı tek kuvvet komutanı.



        MESUT ÖZEL: Emekli tuğamiral. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı'ydı. Sabah'ın haberine göre o gece darbeciler tarafından Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatıldığı öne sürüldü. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki olarak alınan ifadesinde "Telefonumla Koramiral Adnan Özbal'ı arayaraksalıverilmem için 1. Ordu Komutanlığı'ndan emir beklendiğini söyledim. O da bana 'Merak etme ben görüşüp seni oradan çıkarttıracağım' dedi. Çok kısa süre içerisinde Oramiral Bülent Bostanoğlu aradı. Cezaevi müdür yardımcısı yarbayı telefona istedi ve kendisine benim derhal salıverilmem için emir verdi" demişti.



        TÜRKER ERTÜRK: Emekli tuğamiral. 2019'da TV'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı skandal açıklamada "O bölgede federatif yapı içinde Kürtler (PKK/PYD) olsun daha iyi" demişti.



            RAMAZAN CEM GÜRDENİZ: Emekli tümamiral. Son zamanlarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de verdiği Mavi Vatan mücadelesine ilişkin videolarıyla gündeme gelmişti. Buna rağmen Mavi Vatan mücadelesinin öncülüğünü yapan Başkan Erdoğan ve hükümete yönelik skandal bildiriye imza atması dikkat çekti.

            DENİZ CORA: Emekli koramiral. Balyoz ve Ergenekon davaları kapsamında yargılanmıştı. O dönemde "Hükümete yönelik darbe girişimi"nde bulunduğu iddiasıyla suçlandı ancak bu davalarda beraat etmişti.

            10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
            4 Nisan 2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirildiği kaydedildi. Bunun üzerine 10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05 Nisan 2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına, gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama, el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama, el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verildiği bildirildi.

            Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındığı, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemlerinin usulünce icra edildiği kaydedildi. Soruşturmaya, elde edilen deliller ışığında çok yönlü devam edildiği bildirildi.

            GÖZALTINA ALINANLAR
            Başsavcılığın gözaltı kararı ardından bildiride imzası bulunan emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek Ankara, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk İstanbul, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal Kocaeli'de gözaltına alındı. Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat İstanbul'da ifadeye çağrıldı.

            SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
            Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturmasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemede ilk etapta bildiride imzası bulunan 104 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın bildiri organizasyonunda yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine 10 emekli amiral hakkında gözaltı kararı verildi, yaşları 70'in üzerinde olan 4 emekli amiral ise ifadeye çağrıldı. 10 kişiden 2'si Ankara'da, 6'sı İstanbul'da, 2'si de Gölcük'te gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri Ankara'da yürütülecek.

            ÖNCEKİ MUHTIRALARLA BENZERLİK
            Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bildirinin başlığı, yayınlanış biçimi, vurgulanan hususlar ve yayınlanma saatinin bundan önceki muhtıralarla benzerlik gösterdiği, bu nedenle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçunu oluşturduğu belirtildi. Yapılan ilk tespitlerde 14 kişinin bildirinin yayımlanmasında aktif görev aldığı ancak kimin kaleme aldığı, fikrin kimden çıktığı gibi soruların yanıtının soruşturma sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi.

            YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR
            Gözaltı işlemlerinin ardından, emekli amirallere ait ikametlerde aramalar yapıldığı, bu aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin soruşturma açısından önemli olduğu vurgulandı. Dijital incelemelerin ardından, bildirinin imzası olanlar dışında kimlere gönderildiği, gönderilenler arasında muvazzaf subay olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, imza için baskı yapılıp yapılmadığı hususlarının tespitinin yapılacağı aktarıldı. Ayrıca soruşturmanın gidişatına göre elde edilecek yeni deliller ışığında yeni gözaltılar olabileceği de vurgulandı.

            BAĞLANTILARI ARAŞTIRILACAK
            Başsavcı Vekil Veysel Kaçmaz tarafından emniyet birimlerine gönderilen talimatla, gözaltı kararı verilen 10 kişi ile ifadeye çağrılan 4 kişi hakkında daha önce herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığı, haklarında yürütülen soruşturmalarla ilgili ifade bulunup bulunmadığı, yurt içi ve yurt dışında kimlerle bağlantılı oldukları yönünde araştırma yapılmasının istenildiği de öğrenildi.

            İşte skandal bildiriye imza atan 104 emekli amiralin isimleri:

            1. E. Amiral Ergun MENGİ
            2. E. Amiral Alaettin SEVİM
            3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
            4. E. Amiral Işık BİREN
            5. E. Amiral Ahmet ŞENOL
            6. E. Amiral Hasan HOŞGİT
            7. E. Amiral Vedat ERSİN
            8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
            9. E. Amiral Atilla KEZEK
            10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
            11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
            12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
            13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
            14.E.Amiral Engin BAYKAL
            15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ


            16.E.Amiral Atilla KIYAT
            17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
            18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
            19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
            20.E.Amiral Serdar DÜLGER
            21.E.Amiral Abdullah METE
            22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
            23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
            24.E.Amiral Ersin GÜLER
            25.E.Amiral Nadir KINAY
            26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
            27.E Amiral İlker GÜVEN
            28.E.Amiral Baha EREN
            29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
            30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
            31.E.Amiral Hakan ERCAN
            32.E.Amiral Mesut ÖZEL
            33.E.Amiral Taner EZGÜ
            34.E.Amiral İbrahim AKIN
            35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
            36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
            37.E.Amiral Taner BALKIŞ
            38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
            39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
            40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
            41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
            42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
            43.E.Amiral Türker ERTÜRK
            44.E.Amiral Aydın CANEL
            45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
            46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
            47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
            48.E.Amiral Ahmet AKSOY
            49.E.Amiral Can ERENOĞLU
            50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
            51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
            52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
            53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL
            53.E.Amiral İlker GÜVEN
            54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
            55.E.Amiral Caner BENER
            56.E.Amiral Nejat BERKSUN
            57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
            58.E.Amiral Tayfun TANSAN
            59.E.Amiral İskender YILDIRIM
            60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
            61.E.Amiral Uğur YİĞİT
            62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
            63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
            64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
            65.E.Amiral Murat BİLGEL
            66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
            67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
            68.E.Amiral Tufan MİMİR
            69.E.Amiral Turgut TUFAN
            70.E.Amiral Turhan ÖZER
            71.E.Amiral Alper TEZEREN
            72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
            73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
            74.E.Amiral Cemal ÜREN
            75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
            76.E.Amiral Deniz CORA
            77.E.Amiral Gürkan İNAN
            78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
            79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
            80.E.Amiral Erol YÜKSEL
            81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
            82.E.Amiral Bülent OLCAY
            83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
            84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
            85.E.Amiral İsmail TAYLAN
            86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
            87.E.Amiral Raif NALDEMİR
            88.E.Amiral Numan ALANSAL
            89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
            90.E.Amiral Erol ADAYENER
            91.E.Amiral Haluk Sayın
            92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
            93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
            94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
            95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
            96.E.Amiral Taner AKKAYA
            97.E.Amiral Necati KURT
            98.E.Amiral Tayfun URAZ
            99.E.Amiral Engin HEPER
            100.E. Amiral Hayati Bilgiç
            101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
            102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
            103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL
            104. E.Amiral İlker GÜVEN

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            Haberler Güncel PKK aklayıcısı da var 15 Temmuz şaibelisi de! İşte darbe imalı bildiriye imza atan 104 amiral