KINAMAYANLARI DA KINIYORUM!

Kınamamak elde değil, kınamayanları da kınıyorum. Net tavır koyacaksınız yanında mısın karşısında mısın? 1960'da CHP'ye soruldu siz 27 Mayıs darbesinin neresindesiniz? Alınan cevap şu ne içindeyiz ne dışındayız. Bugünkü tavrı görüyorum. Yüksek sesle çıkar karşısında söylersin.

AYKUT ERDOĞDU'YA SERT TEPKİ

Hafiflik, sorumsuzluk. Kendisine oy verenler tarafından ciddiye alınmayan bir davranış. Türkiye bir hukuk devletidir. Kimin nasıl yargılanacağı bellidir. Aç tavuk rüya görür. Bunlar hayal dünyasında yaşayanlardır.

HALA İDAM SEHPALARINI ÖZLEYEN ALÇAKLAR VAR!

1960 darbesi oldu daha sonra 1965'te Süleyman Demirel genel başkan Süleyman Bey ile beraber Giresun'a gittik konuşurken kürsüde bir kağıt uzatıldı. Süleyman Bey de kağıdı açık yüksek sesle okudu: Menderes'i astık seni de asacağız. 1965'ten bahsediyorum aradan bunca sene geçti Türkiye'de internet sitelerinde gazetelerde bir şey çıktı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Adnan Menderes'in resmi makus sona doğru… Türkiye'de hala idam sehpalarını özleyen alçaklar var. Bunlar haindir rejim düşmanıdır. Kafa bu kafadır.