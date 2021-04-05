Darbe imalı bildirinin perde arkasında ne var? Emekli amiraller neden gece yarısı darbe imalı bildiri yayımladı? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında sert sözlerle tepki gösterdi. Donat, "Türkiye'de idam sehpalarını özleyen alçaklar var" ifadelerini kullanarak, "Geçti Bor'un pazarı, Türk halkı demokrasiye alıştı" dedi.
GEÇTİ BOR'UN PAZARI!
Hepimiz yıllarca bunları izledik. Bunların kafaları hala 1960'da kalmış 1980'de kalmış kafalar. Türkiye'de eskiden televizyon yoktu 1960'da sadece radyo vardı bir düdük çalacaksın dikkat dikkat bütün millet esas duruşa geçecek. 1980'de TRT tek kanal televizyon orada bir gece yarısı konuşma yapılacak bütün Türkiye esas duruşa geçecek geçti o günler artık geçti Bor'un pazarı. Türk halkı demokrasiye alıştı, Türk halkı demokrasiyi seviyor, Türk halkı demokrasiyi başarıyor. Başaracak daha da ileriye götürecek.
HALA DESTEKLEYENLER VAR
Fakat içimizde hala uzayda yaşayanlar var. Bunlar asker olur sivil olur emekli olur ama bu alçakça bildirinin arkasında hala destekleyenleri görüyoruz. Yüksek sesle destekleyemiyor belki. Ama, fakat, lakin bu bildiriyi kınıyorum ancak… Bu bir turnusol olayıdır bu bir deneydir. Ya karşısın ya değilsin. Darbelerden önce biz bunu gördük. 1980'de Kenan Evren anılarında açık açık yazdı. Gazeteci, iş dünyasından, sendikadan, siyasetçilerden Genelkurmay'ın kapısına dayanıp Kenan Paşa'ya daha ne duruyorsun yapsana diyenler vardı. Bildiri yayınlayacaksınız burası konuşan Türkiye'dir herkes fikrini söylemelidir. Fikir özgürlüğü vardır ama siz 104 kişi bir araya gelir ve gündüzlerin suyu mu çıktı? Gece yarısı böyle bir şey yaparsanız milletin aklına ister istemez darbe çağrışımı gelir.