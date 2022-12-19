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    • 19.12.2022 19:32
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    HDP'ye kapatma davası! Yargıtay'dan 'hazine' hamlesi: "PKK ile organik bağları var, hesapları bloke edilsin"

    Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesinden partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını talep etti. Söz konusu talepte HDP'nin terör örgütü ile organik bağının devam ettiğine dikkat çekildi.

    takvim.com.tr
    AA
    HDP’ye kapatma davası! Başsavcıdan ’bloke’ talebi

    Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 gününü belirlemişti. Şahin, sözlü açıklaması öncesi Yüksek Mahkemeye bir talep gönderdi.

    Talepte, HDP'nin terör örgütü ile organik bağının devam ettiği kaydedilerek, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasının istendiği öğrenildi.

    Yargıtay Başsavcısı Şahin, kapatma davasında HDP'nin hesaplarına bloke koyulmasını istedi

    Şahin'in talebi, Anayasa Mahkemesince değerlendirilerek karara bağlanacak.

    15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK
    Başsavcı Şahin'in 10 Ocak 2023'teki sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.



    Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

    HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.


    Fotoğrafta: HDP mitinglerinde yapılan terör örgütü PKK propagandası ve bebek katili Öcalan'ın posteri

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK
    Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

    Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacak.

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    HangiKredi
    Haberler Güncel HDP'ye kapatma davası! Yargıtay'dan 'hazine' hamlesi: "PKK ile organik bağları var, hesapları bloke edilsin"
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