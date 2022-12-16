CHP'de çetin savaş! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu sinirden küplere bindirecek sözler: "Kararlıyım, cesurum, gencim, yolum uzun..."





"KARARLIYIM, CESURUM, GENCİM..."

"Kararlıyım ve cesurum" vurgusu yapan CHP'li İBB Başkanı, 2019'a atıfta bulunarak "O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"MİLLET ARKAMDA, YOLUM UZUN"

Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" vetosuna hiçe sayan İmamoğlu, "Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun" dedi.