CHP'de çetin savaş! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu sinirden küplere bindirecek sözler: "Kararlıyım, cesurum, gencim, yolum uzun..."

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.
Bu gelişme üzerine merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahnelendi. Oyunun baş aktörleri 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener idi.
KK'DAN İMAMOĞLU'NA ADAYLIK VETOSU: 16 MİLYONA HİZMET ET
Akşener - İmamoğlu ittifakını gören Kemal Kılıçdaroğlu, apar topar özel jetle Almanya'dan Türkiye'ye döndü. İlk işi de İmamoğlu'na "Senin işin 16 milyona hizmet etmek" mesajını vermek oldu.
Dün de Saraçhane'de icra edilen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun ikinci perdesi sahnelendi.
KILIÇDAROĞLU'NU HİÇE SAYDILAR: EL ELE '85 MİLYON' VURGUSU
İmamoğlu- Akşener ikilisi Kılıçdaroğlu'nun '16 milyona hizmet et' vurgusunu gölgeleyen bir tutum sergileyerek el ele 85 milyon söylemine sığındı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Saraçhane tiyatrosunun baş mimarı Ekrem İmamoğlu'ndan yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu sinirden zıplatacak bir çıkış geldi.