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    • 16.12.2022 19:55
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    • 16.12.2022 20:17
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    CHP'de çetin savaş! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu sinirden küplere bindirecek sözler: "Kararlıyım, cesurum, gencim, yolum uzun..."

    2023 seçimlerine giderayak CHP içerisindeki adaylık savaşı körüklenerek büyüyor. Merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli adaylık tiyatrosuna girişen Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" şeklindeki vetosunu hiçe saydı. Meral Akşener'le el ele vererek kendi adaylığının zemini için kolları sıvayan İmamoğlu, bugün de Kılıçdaroğlu'nu sinirden küplere bindirecek sözler sarf etti. "Kararlıyım ve cesurum" vurgusu yapan CHP'li İBB Başkanı, 2019'a atıfta bulunarak "O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Millet arkamızda, yolumuz uzun" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu’ndan KK’yı küplere bindirecek sözler

    Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.

    Bu gelişme üzerine merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahnelendi. Oyunun baş aktörleri 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener idi.



    KK'DAN İMAMOĞLU'NA ADAYLIK VETOSU: 16 MİLYONA HİZMET ET
    Akşener - İmamoğlu ittifakını gören Kemal Kılıçdaroğlu, apar topar özel jetle Almanya'dan Türkiye'ye döndü. İlk işi de İmamoğlu'na "Senin işin 16 milyona hizmet etmek" mesajını vermek oldu.

    Dün de Saraçhane'de icra edilen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun ikinci perdesi sahnelendi.



    KILIÇDAROĞLU'NU HİÇE SAYDILAR: EL ELE '85 MİLYON' VURGUSU
    İmamoğlu- Akşener ikilisi Kılıçdaroğlu'nun '16 milyona hizmet et' vurgusunu gölgeleyen bir tutum sergileyerek el ele 85 milyon söylemine sığındı.

    Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Saraçhane tiyatrosunun baş mimarı Ekrem İmamoğlu'ndan yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu sinirden zıplatacak bir çıkış geldi.



        "KARARLIYIM, CESURUM, GENCİM..."
        "Kararlıyım ve cesurum" vurgusu yapan CHP'li İBB Başkanı, 2019'a atıfta bulunarak "O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        "MİLLET ARKAMDA, YOLUM UZUN"
        Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" vetosuna hiçe sayan İmamoğlu, "Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun" dedi.



        İBB Başkanı 2023 emelleri için siyasi şova soyunduğu mahkeme kararı ile ilgili de "Hukukçularımız takip ediyor. Doğru zamanda, doğru itirazlar yapılacaktır. Umarım istinaf sürecinden geri döner" şeklinde konuştu.
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        Haberler Güncel CHP'de çetin savaş! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu sinirden küplere bindirecek sözler: "Kararlıyım, cesurum, gencim, yolum uzun..."
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