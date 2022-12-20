Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin bombalar patlamaya devam ediyor! Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşı Akşener'e "CHP'ye müdahale etme" şeklinde uyarı çekerken İYİ Parti'den sert bir yanıt geldi. İYİ Parti'nin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nun uyarısının yanlış olduğuna dikkat çekerken, "Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul’da aday olmuştu ama kazanamamıştı." ifadelerini kullandı.