Meral Akşener 'kulak çekme' kavgasına girdi! Hem Yavuz Ağıralioğlu'na hem Engin Altay'a mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında yaşanan 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgasının ardından patlayan 'Kulak çekme' krizine Meral Akşener de dahil oldu.
Son olarak İyi Partili Ağıralioğlu'nun "Ben 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz' derken seçmenin endişesini dile getirdim. Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Devlet düşmanlarına laf edemeyenler ben endişemi dile getirdiğim için üzerime atladılar" açıklamasıyla ipler iyice gerilmiş ve CHP'den sert bir tepki gelmişti.
CHP'NİN TALEBİ: YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞI ÇEKİLSİN
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez." ifadeleriyle Akşener'in Ağıralioğlu'nu susturmasını talep etti.
AKŞENER'DEN HEM AĞIRALİOĞLU'NA HEM ALTAYLI'YA MESAJ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Engin Altay'ın, 'Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilmeli' ifadelerine ilişkin konuştu.
Akşener yaptığı açıklama ile hem Yavuz Ağıralioğlu'na hem de Engin Altay'a yönelik mesajlar vererek 'ne şiş yansın ne kebap' stratejisi izledi.
Ağıralioğlu'na yönelik "Derin derin konuşuyor. Ben söyletmedim kendi görüşüdür. Keşke söylemeseydi." derken Engin Altay için ise "Engin beyin yaptığı yanlış. Ben ilkokul öğretmeni değilim" ifadelerini kullandı.
"KEŞKE DERİN DERİN KONUŞMASAYDI"
Akşener' kavgaya ilişkin şunları söyledi;
"Bizim partimizin hiçbir üyesi bir televizyona çıkarken beni arayıp, bırakın izin almayı, söyleyeceğiniz bir şey var mı sormaz. Her birimiz başka alanlardan geldik. Bulunduğumuz siyasi partilerde nereye kafana göre çıkacaksın, sizin yaptığınız televizyona çıkma teklifini dahi sormak mecburiyetindeydik. Bu travmatik nedenlerden dolayı bizim partimizin özelliği, insanların partinin genel çerçevesinin dışına çıkmadan kendi fikirlerini söyleyebilme özgürlüğü. Yavuz Bey kendi fikrini söylemekte özgürdür. Bugüne kadar onu hep yaptı. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Her konuda, beni de eleştirir televizyonda sayın Ağırailoğlu. Kendi fikridir, bu fikirler İYİ Parti'nin görüşleri olarak serdedilemez.
"BEN İLKOKUL ÖĞRETMENİ DEĞİLİM"
Engin Altay'ın da konuşmasını yanlış buldum. Ben ilkokul öğretmeni değilim. Yavuz Bey'i tanıyorum. Keşke yapmasaydı, bu kadar derin derin konuşmasaydı diyorum. Paylaşmıyorum. Bu kadar önceden bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. O fikirlerini ben söyletmedim, o fikirlerini söylemiş olmasının benim açımdan kendi fikri olmasında bir sakıncası yok. CHP'de de fikir serdeden çok kişi var. Bizde de konuşulur. Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmesi istenmez. O yüzden Engin Bey'in yaptığı yanlış. Biz bir siyasi partiyiz, geçmişteki uygulamaları beğenmediğimiz için siyasi parti kurduk.".