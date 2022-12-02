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    • Güncel
    • 02.12.2022 21:58
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    • 02.12.2022 22:24
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    Meral Akşener 'kulak çekme' kavgasına girdi! Hem Yavuz Ağıralioğlu'na hem Engin Altay'a mesaj

    CHP ile İYİ Parti arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden CHP ve İyi Parti arasında başlayan "kulak çekme" krizi büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Engin Altay'ın, 'Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilmeli' ifadelerine ilişkin konuştu. Akşener yaptığı açıklama ile hem Yavuz Ağıralioğlu'na hem de Engin Altay'a tepki gösterdi. Ağıralioğlu'na yönelik "Ben söyletmedim kendi görüşüdür. Keşke söylemeseydi." derken Engin Altay için ise "Engin beyin yaptığı yanlış. Ben ilkokul öğretmeni değilim" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Ne şiş yansın ne kebap

    Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında yaşanan 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgasının ardından patlayan 'Kulak çekme' krizine Meral Akşener de dahil oldu.

    Son olarak İyi Partili Ağıralioğlu'nun "Ben 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz' derken seçmenin endişesini dile getirdim. Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Devlet düşmanlarına laf edemeyenler ben endişemi dile getirdiğim için üzerime atladılar" açıklamasıyla ipler iyice gerilmiş ve CHP'den sert bir tepki gelmişti.

    CHP'NİN TALEBİ: YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞI ÇEKİLSİN
    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez." ifadeleriyle Akşener'in Ağıralioğlu'nu susturmasını talep etti.

    AKŞENER'DEN HEM AĞIRALİOĞLU'NA HEM ALTAYLI'YA MESAJ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Engin Altay'ın, 'Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilmeli' ifadelerine ilişkin konuştu.

    Akşener yaptığı açıklama ile hem Yavuz Ağıralioğlu'na hem de Engin Altay'a yönelik mesajlar vererek 'ne şiş yansın ne kebap' stratejisi izledi.

    Ağıralioğlu'na yönelik "Derin derin konuşuyor. Ben söyletmedim kendi görüşüdür. Keşke söylemeseydi." derken Engin Altay için ise "Engin beyin yaptığı yanlış. Ben ilkokul öğretmeni değilim" ifadelerini kullandı.

    "KEŞKE DERİN DERİN KONUŞMASAYDI"
    Akşener' kavgaya ilişkin şunları söyledi;

    "Bizim partimizin hiçbir üyesi bir televizyona çıkarken beni arayıp, bırakın izin almayı, söyleyeceğiniz bir şey var mı sormaz. Her birimiz başka alanlardan geldik. Bulunduğumuz siyasi partilerde nereye kafana göre çıkacaksın, sizin yaptığınız televizyona çıkma teklifini dahi sormak mecburiyetindeydik. Bu travmatik nedenlerden dolayı bizim partimizin özelliği, insanların partinin genel çerçevesinin dışına çıkmadan kendi fikirlerini söyleyebilme özgürlüğü. Yavuz Bey kendi fikrini söylemekte özgürdür. Bugüne kadar onu hep yaptı. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Her konuda, beni de eleştirir televizyonda sayın Ağırailoğlu. Kendi fikridir, bu fikirler İYİ Parti'nin görüşleri olarak serdedilemez.

    "BEN İLKOKUL ÖĞRETMENİ DEĞİLİM"
    Engin Altay'ın da konuşmasını yanlış buldum. Ben ilkokul öğretmeni değilim. Yavuz Bey'i tanıyorum. Keşke yapmasaydı, bu kadar derin derin konuşmasaydı diyorum. Paylaşmıyorum. Bu kadar önceden bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. O fikirlerini ben söyletmedim, o fikirlerini söylemiş olmasının benim açımdan kendi fikri olmasında bir sakıncası yok. CHP'de de fikir serdeden çok kişi var. Bizde de konuşulur. Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmesi istenmez. O yüzden Engin Bey'in yaptığı yanlış. Biz bir siyasi partiyiz, geçmişteki uygulamaları beğenmediğimiz için siyasi parti kurduk.".

        KAVGA NASIL BAŞLADI
        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu,katıldığı bir programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?' sorusuna "Endişemiz var, evet." yanıtını verdi.

        Daha sonra CHP kanadından sert bir yanıt geldi.



        "KRALDAN ÇOK KRALCI..."
        CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamada Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı.

        Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem." ifadelerini kullandı.

        Engin Altay'ın bu sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi.

        "KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ"
        Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz" cevabını verdi.



        Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.

        ÖZKOÇ TOPA GİRDİ
        Özkoç da topa girdi.

        CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Bizim boğazımızda tam 9 tane boğum var. Biz o 9 boğuma dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz. genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir." ifadeleriyle Ağıralioğlu'na mesaj gönderdi.

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        Ne şiş yansın ne kebap
        Haberler Güncel Meral Akşener 'kulak çekme' kavgasına girdi! Hem Yavuz Ağıralioğlu'na hem Engin Altay'a mesaj
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