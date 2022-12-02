Meral Akşener 'kulak çekme' kavgasına girdi! Hem Yavuz Ağıralioğlu'na hem Engin Altay'a mesaj

AKŞENER'DEN HEM AĞIRALİOĞLU'NA HEM ALTAYLI'YA MESAJ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Engin Altay'ın, 'Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilmeli' ifadelerine ilişkin konuştu.

Akşener yaptığı açıklama ile hem Yavuz Ağıralioğlu'na hem de Engin Altay'a yönelik mesajlar vererek 'ne şiş yansın ne kebap' stratejisi izledi.

Ağıralioğlu'na yönelik "Derin derin konuşuyor. Ben söyletmedim kendi görüşüdür. Keşke söylemeseydi." derken Engin Altay için ise "Engin beyin yaptığı yanlış. Ben ilkokul öğretmeni değilim" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE DERİN DERİN KONUŞMASAYDI"

Akşener' kavgaya ilişkin şunları söyledi;

"Bizim partimizin hiçbir üyesi bir televizyona çıkarken beni arayıp, bırakın izin almayı, söyleyeceğiniz bir şey var mı sormaz. Her birimiz başka alanlardan geldik. Bulunduğumuz siyasi partilerde nereye kafana göre çıkacaksın, sizin yaptığınız televizyona çıkma teklifini dahi sormak mecburiyetindeydik. Bu travmatik nedenlerden dolayı bizim partimizin özelliği, insanların partinin genel çerçevesinin dışına çıkmadan kendi fikirlerini söyleyebilme özgürlüğü. Yavuz Bey kendi fikrini söylemekte özgürdür. Bugüne kadar onu hep yaptı. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Her konuda, beni de eleştirir televizyonda sayın Ağırailoğlu. Kendi fikridir, bu fikirler İYİ Parti'nin görüşleri olarak serdedilemez.