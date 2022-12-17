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    • 17.12.2022 22:15
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    • 17.12.2022 22:33
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    İmamoğlu ve Akşener’den Kılıçdaroğlu’na kumpas! Savcı Sayan süreci A Haber'de değerlendirdi: Bütün bunlar film senaryosu

    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber ekranlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’na bir kumpas kurulduğunu belirten Sayan, “Akşener kendi partisine hükmedemiyor gitmiş CHP'ye hükmediyor” dedi. Sayan, İmamoğlu’nun hukuki sürecinin de en az 3 yıl süreceğini ifade etti.

    İmamoğlu ve Akşener’den el ele mağduriyet tiyatrosu

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.



    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'na verilen cezada gerekçeli karar açıklanana kadar istinaf başvuru süresinin korunması istemiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.



    A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İmamoğlu'nun mağduriyet tiyatrosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


    Sayan'ın açıklamaları şu şekilde;
    "Gücü olan herkes hakim kararlarına karşı baskı oluşturursa biz bu ülkede yaşayamayız. Herkes tabii ki hakkını arayacak. 17 Aralık'ta yargının Cumhurbaşkanımıza neler yapmak istediklerini gördük. O zaman bu hukuktan bahsedenler neredeydi?

    "ORTADA BİR YOKKEN YAPTIKLARINI GÖRDÜK"
    Bugün daha birinci aşamada ortada bir şey yokken yaptıklarını gördük. Asli mahkemenin verdiği karar var. Daha bu istinafa gidecek. Orada 4-5 kişinin kararı var. Oradan temyize ve Yargıtay'a da gidecek. En az 3 yıl gidiş dönüşlerle birlikte belki de 6 yıl.



        "BÜTÜN BUNLAR FİLM SENARYOSU"
        Ama neler oldu? Akşener hemen kalktı Ankara'dan geldi. 15 Temmuz'da neden gelip tankların arasına girmediniz? Neden gidip kahve içtiniz? Bütün bunlar bir film senaryosu. Hepsi birer kumpas. Ve bu kumpas Kılıçdaroğlu'na yapılıyor.



        "AKŞENER CHP'YE HÜKMEDİYOR"
        Bir de Kılıçdaroğlu'nun aleviliği üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Önce bunu kendi adamlarına söylettiler. Akşener kendi partisine hükmedemiyor gitmiş CHP'ye hükmediyor."

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        Haberler Güncel İmamoğlu ve Akşener’den Kılıçdaroğlu’na kumpas! Savcı Sayan süreci A Haber'de değerlendirdi: Bütün bunlar film senaryosu
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