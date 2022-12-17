İmamoğlu ve Akşener’den Kılıçdaroğlu’na kumpas! Savcı Sayan süreci A Haber'de değerlendirdi: Bütün bunlar film senaryosu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'na verilen cezada gerekçeli karar açıklanana kadar istinaf başvuru süresinin korunması istemiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İmamoğlu'nun mağduriyet tiyatrosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sayan'ın açıklamaları şu şekilde;
"Gücü olan herkes hakim kararlarına karşı baskı oluşturursa biz bu ülkede yaşayamayız. Herkes tabii ki hakkını arayacak. 17 Aralık'ta yargının Cumhurbaşkanımıza neler yapmak istediklerini gördük. O zaman bu hukuktan bahsedenler neredeydi?
"ORTADA BİR YOKKEN YAPTIKLARINI GÖRDÜK"
Bugün daha birinci aşamada ortada bir şey yokken yaptıklarını gördük. Asli mahkemenin verdiği karar var. Daha bu istinafa gidecek. Orada 4-5 kişinin kararı var. Oradan temyize ve Yargıtay'a da gidecek. En az 3 yıl gidiş dönüşlerle birlikte belki de 6 yıl.