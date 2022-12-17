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    Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken kenarda bekleyen Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener konuşurken ele ele verdi

    İmamoğlu, herkesi Saraçhane'ye davet etti. Kılıçdaroğlu konuşurken kenardan dinledi. Ama Akşener'le el ele verdi. Sahnede yanından ayrılmayıp tarafını belli etti. İki kare arasındaki fark, kavgayı ateşledi.

    Kemal Bey’e kare haber

    İmamoğlu, bitmemiş yargı kararını şov malzemesi yaptı! Altılı masadan destek aldı. Halkı Saraçhane'ye çağırdı. Sahneye çıktı. Adaymış gibi "86 milyona" hitaben konuşma yaptı. Ancak tüm bu organizasyon, aslında vatandaşa değil Kemal Bey'e bir mesajdı! Çünkü Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu, özellikle kenarda durup yüzünü astı! Ama bir gece önce sarmaş dolaş poz verdiği Akşener sahneye çıkınca, yanından ayrılmadı. Atkısını aldı. Elini tuttu, bırakmadı. Bu iki kare, altılı masanın çoktan ayrıştığını kanıtladı.



    KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BÖYLE
    Kılıçdaroğlu, vizyon toplantısında İmamoğlu'nun elini sıkmadı! Saraçhane konuşmasını da 8 dakika ile sınırlandırdı. Bu da "Sana çok bile Ekrem" diye yorumlandı.

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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken kenarda bekleyen Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener konuşurken ele ele verdi
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