Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken kenarda bekleyen Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener konuşurken ele ele verdi

İmamoğlu, bitmemiş yargı kararını şov malzemesi yaptı! Altılı masadan destek aldı. Halkı Saraçhane'ye çağırdı. Sahneye çıktı. Adaymış gibi "86 milyona" hitaben konuşma yaptı. Ancak tüm bu organizasyon, aslında vatandaşa değil Kemal Bey'e bir mesajdı! Çünkü Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu, özellikle kenarda durup yüzünü astı! Ama bir gece önce sarmaş dolaş poz verdiği Akşener sahneye çıkınca, yanından ayrılmadı. Atkısını aldı. Elini tuttu, bırakmadı. Bu iki kare, altılı masanın çoktan ayrıştığını kanıtladı.