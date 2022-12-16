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    • Güncel
    • 17.12.2022 01:51
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    • 17.12.2022 02:03
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    Saraçhane tiyatrosu 'İP'i kopardı! CHP ve İmamoğlu'nu parlatan İYİ Parti birbirine girdi: "Hadsiz, Alman istihbaratının tetikçisi"

    Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ikilisinin Saraçhane merkezli 'adaylık' tiyatrosu CHP tabanına büyük rahatsızlık verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu'dur" diyerek İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP PM Üyesi Eren Erdem, Meral Akşener ile İmamoğlu'nun sarıldığı görüntülerle alay eden bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşıma ise İYİ Parti'den bomba bir yanıt geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Betül Tosun, Erdem'e "Hadsiz, Alman istihbaratının talimatıyla tetikçilik yapıyorsun, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimini senin gibilerin çabalarına rağmen kazanacağız" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Saraçhane tiyatrosu ’İP’i kopardı!

    Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.

    Bu gelişme üzerine merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahnelendi.


    Oyunun baş aktörleri 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener idi.

    KK'DAN İMAMOĞLU'NA ADAYLIK VETOSU: 16 MİLYONA HİZMET ET
    Akşener - İmamoğlu ittifakını gören Kemal Kılıçdaroğlu, apar topar özel jetle Almanya'dan Türkiye'ye döndü. İlk işi de İmamoğlu'na "Senin işin 16 milyona hizmet etmek" mesajını vermek oldu.

    Dün de Saraçhane'de icra edilen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun ikinci perdesi sahnelendi.



    EL ELE '85 MİLYON' VURGUSU
    İmamoğlu- Akşener ikilisi Kılıçdaroğlu'nun '16 milyona hizmet et' vurgusunu gölgeleyen bir tutum sergileyerek el ele 85 milyon söylemine sığındı.

    Saraçhane'de sergilenen tiyatro sonrası CHP Genel Merkezi'nden de cevap gecikmedi.

    İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı.



        CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da 'Senaryolar adayımızı belirleyemez' diyerek Akşener-İmamoğlu tiyatrosuna set çekti. Bir yandan da CHP kulislerinde 'Kılıçdaroğlu'na darbe, satıldık' yorumları da yapılmaya başlandı.

        Kulislerde "Altılı Masa artık yok hükmündedir. İttifakla bir karar çıkmayacağı anlaşıldı" dedi.



        EREN ERDEM'DEN AKŞENER - İMAMOĞLU İKİLİSİNE BOMBA GÖNDERME
        Tüm bu yaşanan gölgesinde adaylık yolunda Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Eren Erdem'den İmamoğlu ve Akşener ikilisini hedef alan bomba bir çıkış geldi.

        Erdem, "Bana bir "üzülme sarılması" gösterir misiniz?" paylaşımı yaptı.


        Fotoğrafta: Kavganın ana öznesi olan o kare



        İYİ PARTİ'DEN ERDEM'E BOMBARDIMAN
        Alenen İmamoğlu-Akşener'in verdiği görüntüye gönderme yapan Eren Erdem'e İYİ Parti cephesinden ses getirecek bir yanıt geldi.

        İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Betül Tosun, Eren Erdem'in paylaşımını alıntılayarak, "Hadsiz, Alman istihbaratının talimatıyla tetikçilik yapıyorsun, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimini senin gibilerin çabalarına rağmen kazanacağız" dedi.



        İP'li Tosun paylaşım sonrası apar topar tweetini sildi ve hesabını kilitledi.
            Yenilenebilir enerjide roller değişiyor
            Haberler Güncel Saraçhane tiyatrosu 'İP'i kopardı! CHP ve İmamoğlu'nu parlatan İYİ Parti birbirine girdi: "Hadsiz, Alman istihbaratının tetikçisi"
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