Saraçhane tiyatrosu 'İP'i kopardı! CHP ve İmamoğlu'nu parlatan İYİ Parti birbirine girdi: "Hadsiz, Alman istihbaratının tetikçisi"





EREN ERDEM'DEN AKŞENER - İMAMOĞLU İKİLİSİNE BOMBA GÖNDERME

Tüm bu yaşanan gölgesinde adaylık yolunda Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Eren Erdem'den İmamoğlu ve Akşener ikilisini hedef alan bomba bir çıkış geldi.



Erdem, "Bana bir "üzülme sarılması" gösterir misiniz?" paylaşımı yaptı.





Fotoğrafta: Kavganın ana öznesi olan o kare

