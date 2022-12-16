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    Siyasal loto! İmamoğlu mağduriyet tiyatrosuyla "86 milyon beni bekliyor" dedi! Kılıçdaroğlu "Hayır! 16 milyon" diye veto etti

    ABD Senatosu, 858 milyar dolarlık savunma bütçesini, Türkiye'ye F-16 satışını şartlara bağlayan maddelerin çıkarılmış hali ile onayladı.

    Siyasal loto

    Mahkeme kararı açıklandı! İmamoğlu, şenlik ateşini yaktı! Akşener'e sarıldı. Saraçhane Meydanı'na çıktı. Kendince "86 milyona" mesaj yolladı. Kaftancıoğlu da fotoğrafta yerini aldı! Herkes "Küsler barıştı. Masa, adayını buldu" yorumunu yaptı!

    Almanya turunu yarıda kesen Kılıçdaroğlu ise soluğu İBB'de aldı! "Sen, 16 milyona hizmet et" diyerek frene bastı. İmamoğlu da "86 milyon" diye tekrarladı. İkili arasındaki "16-86" vurgusu pinpon maçını aratmadı! Bitmemiş yargı, adaylık kavgasını kızıştırdı!



    Kaftancıoğlu, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Büyükerşen, İBB binasında buluştu. Hepsi ellerini kapalı halde tuttu. Vücut dilini okuyanlar "Birbirine karşı çok kapalılar" yorumunda bulundu.

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    Haberler Güncel Siyasal loto! İmamoğlu mağduriyet tiyatrosuyla "86 milyon beni bekliyor" dedi! Kılıçdaroğlu "Hayır! 16 milyon" diye veto etti
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