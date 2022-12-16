Siyasal loto! İmamoğlu mağduriyet tiyatrosuyla "86 milyon beni bekliyor" dedi! Kılıçdaroğlu "Hayır! 16 milyon" diye veto etti

Mahkeme kararı açıklandı! İmamoğlu, şenlik ateşini yaktı! Akşener'e sarıldı. Saraçhane Meydanı'na çıktı. Kendince "86 milyona" mesaj yolladı. Kaftancıoğlu da fotoğrafta yerini aldı! Herkes "Küsler barıştı. Masa, adayını buldu" yorumunu yaptı!



Almanya turunu yarıda kesen Kılıçdaroğlu ise soluğu İBB'de aldı! "Sen, 16 milyona hizmet et" diyerek frene bastı. İmamoğlu da "86 milyon" diye tekrarladı. İkili arasındaki "16-86" vurgusu pinpon maçını aratmadı! Bitmemiş yargı, adaylık kavgasını kızıştırdı!