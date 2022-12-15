Başsavcılık Ekrem İmamoğlu davasına el attı! Usüle aykırı hususlar nedeniyle istinaf yoluna gidilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.
Mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.
NİHAİ KARAR VERİLDİ AMA SÜREÇ SONA ERMEDİ
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 9. celsede davayla ilgili nihai kararını verdi ancak hukuki süreç sona ermedi. Davayla ilgili hüküm kurulmuş olsa da İmamoğlu'nun yargı süreci devam ediyor.
DİLEKÇE VERİLDİ
Mahkemenin 15 gün içerisinde hükme ilişkin gerekçeli kararını açıklaması beklenirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya süre tutum dilekçesi verdi.
"USÜL VE YASAYA AYKIRILIK" BAŞVURUSU
Başsavcılık, kararı veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti.
Gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından Başsavcılığın istinaf yoluna başvurup başvurmayacağı netlik kazanacak.
ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: KESİNLEŞMİŞ HAPİS VE SİYASİ YASAK CEZASI YOK
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili, "Hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak cezası yok" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen yargı kararına da değinen Bozdağ, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, kararlarını anayasaya, kanuna ve hukuka bağlı, vicdani bir kanaatle oluşturduklarını, dosyayı, delili değerlendirerek karar verdiklerini aktardı.
Hiçbir makam, merci, kişi ya da kurumun yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili hakimlere emir ve talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını, genelge gönderemeyeceğini, yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız hakimler, mahkemeler tarafından kullanıldığını anlatan Bozdağ, "Her yargılama sonucunda bu yargıya siyaseti bulaştırmak ve siyasi taraftarlık üzerinden verilen hükümleri değerlendirmek hukuk devletimize de hukukumuza da yargımıza da büyük bir zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.