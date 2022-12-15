Başsavcılık Ekrem İmamoğlu davasına el attı! Usüle aykırı hususlar nedeniyle istinaf yoluna gidilecek





ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: KESİNLEŞMİŞ HAPİS VE SİYASİ YASAK CEZASI YOK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili, "Hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak cezası yok" ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen yargı kararına da değinen Bozdağ, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, kararlarını anayasaya, kanuna ve hukuka bağlı, vicdani bir kanaatle oluşturduklarını, dosyayı, delili değerlendirerek karar verdiklerini aktardı.

Hiçbir makam, merci, kişi ya da kurumun yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili hakimlere emir ve talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını, genelge gönderemeyeceğini, yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız hakimler, mahkemeler tarafından kullanıldığını anlatan Bozdağ, "Her yargılama sonucunda bu yargıya siyaseti bulaştırmak ve siyasi taraftarlık üzerinden verilen hükümleri değerlendirmek hukuk devletimize de hukukumuza da yargımıza da büyük bir zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.