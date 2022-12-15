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    • Güncel
    • 15.12.2022 22:41
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    • 15.12.2022 23:33
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    Başsavcılık Ekrem İmamoğlu davasına el attı! Usüle aykırı hususlar nedeniyle istinaf yoluna gidilecek

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Mahkumiyet kararının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı süre tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık, usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti.

    takvim.com.tr
    Başsavcılık Ekrem İmamoğlu davasına el attı!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

    Mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.



    NİHAİ KARAR VERİLDİ AMA SÜREÇ SONA ERMEDİ
    İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 9. celsede davayla ilgili nihai kararını verdi ancak hukuki süreç sona ermedi. Davayla ilgili hüküm kurulmuş olsa da İmamoğlu'nun yargı süreci devam ediyor.

    DİLEKÇE VERİLDİ
    Mahkemenin 15 gün içerisinde hükme ilişkin gerekçeli kararını açıklaması beklenirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya süre tutum dilekçesi verdi.

    "USÜL VE YASAYA AYKIRILIK" BAŞVURUSU
    Başsavcılık, kararı veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti.

    Gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından Başsavcılığın istinaf yoluna başvurup başvurmayacağı netlik kazanacak.



    ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: KESİNLEŞMİŞ HAPİS VE SİYASİ YASAK CEZASI YOK
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili, "Hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak cezası yok" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen yargı kararına da değinen Bozdağ, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, kararlarını anayasaya, kanuna ve hukuka bağlı, vicdani bir kanaatle oluşturduklarını, dosyayı, delili değerlendirerek karar verdiklerini aktardı.

    Hiçbir makam, merci, kişi ya da kurumun yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili hakimlere emir ve talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını, genelge gönderemeyeceğini, yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız hakimler, mahkemeler tarafından kullanıldığını anlatan Bozdağ, "Her yargılama sonucunda bu yargıya siyaseti bulaştırmak ve siyasi taraftarlık üzerinden verilen hükümleri değerlendirmek hukuk devletimize de hukukumuza da yargımıza da büyük bir zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

        Her olayda muhataplara göre değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Bozdağ, yargılamanın muhatapların statüsüne ya da konumuna göre yapılmadığını, hukuk önünde herkesin eşit olduğunu vurguladı.

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

        "Verilen ilk derece mahkemesi kararıdır. Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur ve bu karara karşı istinaf kanun yolu da temyiz kanun yolu da açıktır ve nihai karar ondan sonra çıkacaktır. Şu anda Sayın İmamoğlu hakkında, kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır. Sanki siyasi yasak, hapis cezası kesinleşmiş gibi bir algı oluşturmak doğru değildir. Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa itiraz yolları, şikayet yolları, temyiz yolları vardır. Önemli olan bu yolların açık olması ve sağlıklı işlemesidir. Şu anda bu yollar sonuna kadar açık ve sağlıklı işlemektedir.

        Bütün bunlarla ilgili değerlendirmelerin, bu sonucun ortaya çıkmasından sonra yapılmasında fayda vardır. Bırakalım hukuk usulüne uygun, yasaya uygun işlesin. Adalet Bakanlığı olarak bizim görülen davalara herhangi şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz. Biz sadece hukukun sağlıklı işlemesi, hukuka uygun işlemesi için üzerimize düşen vazife varsa onu yaparız ama onun dışında görülen davalar hakkında bir değerlendirme yapmayız. Ama Türkiye'de maalesef siyasi taraftarlık esasından yapılan değerlendirmeler hukukumuza da yargımıza da adaletimize de büyük zarar vermektedir. Gelin siyasi taraftarlık üzerinden değil, hukukun sağlıklı, usule uygun işleyip işlemediğinden ve hukuk devletinin gereklerine uygun değerlendirmeler yapalım."
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        Haberler Güncel Başsavcılık Ekrem İmamoğlu davasına el attı! Usüle aykırı hususlar nedeniyle istinaf yoluna gidilecek
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