Hulki Cevizoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in planını tek tek anlattı! "Böyle bir garabet olabilir mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar dün açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Saraçhane'de düzenlenen mitingde ilk giden isim oldu.
AKŞENER KOŞTU, KILIÇDAROĞLU HEDEF OLDU
Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, yaşananlar sonrası CHP lideri kendi mahallesinde eleştirilerin hedefi haline geldi. Davanın tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen üçüncü icazet seferini Almanya'ya gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında özel jet ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. Ayağının tozuyla Ekrem İmamoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapattı.
HULKİ CEVİZOĞLU 'KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYONU' TAHTA ÜZERİNDE ANLATTI
CHP'de yaşanan kaosa ilişkin CNN Türk'te katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, süreçte yaşanan çelişkilere vurgu yaptı.