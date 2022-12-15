Hulki Cevizoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in planını tek tek anlattı! "Böyle bir garabet olabilir mi?"





Cevizoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Ortalama 4-5 yılda Yargıtay'dan çıkma durumu var. Diyelim ki öne alındı, ne kadar hızlandırılırsa hızlandırılsın, hukukçulara göre 6 aydan önce sonuç alınamıyor. Seçimlere 6 ay var. İmamoğlu'nun durumu nedir bilmiyorum? Karar belli ama kesinleşmemiş. 6 ay içerisinde aday olmasına engel durumu var mı? Kesinleşmemiş hüküm olduğu için sorun yok. Demirtaş hapishaneden aday oldu. Hakkında kesinleşmemiş karar var. Aday olabiliyor.

CHP yönetimi bize tiyatro mu oynuyor. 'Eyvah yargı siyasallaştı, bu hükümet bu Erdoğan şu bu mahkemeye emir verdi, siyasi karar çıkarttırdı' diyerek. Aday olmanıza engel bir durum yoksa sorun nedir?

CHP'ye yakın kanallarda şu altyazılar var: 'Altılı masadan bazı genel başkanlar, yargının güvencesi biziz yargıyı şöyle yapacağız' deyip, nasıl böyle söyleyebilirsin. Böyle bir garabet olabilir mi?

6'lı masada aday olma imkanı olursa İmamoğlu'nun, neden yargı siyasallaştı diyorsunuz?