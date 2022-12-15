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    • 15.12.2022 19:23
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    • 15.12.2022 19:23
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    CHP'den 'adaylık' tiyatrosuna soyunan Ekrem İmamoğlu'na Yenikapı kumpası! Takvim.com.tr belgeye ulaştı

    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında süregelen adaylık savaşında her geçen gün vites yükseliyor. İmamoğlu son olarak Meral Akşener ile ittifak yaparak Saraçhane'de adaylık tiyatrosuna girişti. Bu durumu tepkiyle karşılan Kılıçdaroğlu ise ayağının tozuyla vetoyu çekti. Kılıçdaroğlu'na kurulan Saraçhane tezgahına somut bir hamle ile yanıt vermek isteyen CHP Genel Merkezi, İmamoğlu'na 'miting' maskeli Yenikapı kumpasını kurdu. Durumun farkına varan CHP'li İBB Başkanı Saraçhane'yi işaret etti. Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Valiliğe yazdığı dilekçeye ulaştı.

    CHP’den İmamoğlu’na Yenikapı kumpası!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

    Mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.

    "2023 YILINDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLCAK"
    Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da Saraçhane'de "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.


    SARAÇHANE TİYATROSUNDA İKİNCİ PERDE
    Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener eliyle sahnelenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunda bugün ikinci perdeye geçildi.

    Geride bıraktığımız gün adaylık elden gidiyor kaygısıyla apar topar İstanbul'a dönen ve ayağının tozuyla İmamoğlu'na "16 milyona hizmet et" ifadeleriyle veto çeken Kemal Kılıçdaroğlu bugün yine söylemlerini yineledi. İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı veren CHP lideri, "Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz" dedi.

    Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ekrem İmamoğlu ve 6'lı masaya gönderme yaparak "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun başka bir açıklaması yok" şeklinde konuştu.



        TAKVİM.COM.TR BELGEYE ULAŞTI
        Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP içerisindeki İmamoğlu - Kılıçdaroğlu savaşını gözler önüne seren bir olay yaşandı.

        CHP Genel Merkezi'nin talimatıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı Yenikapı'da miting yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı. Söz konusu başvurunun altında CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar'ın imzası vardı.



        Mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosuna sarılan Ekrem İmamoğlu ise gereken kalabalığı toplayamayağını anlayınca partisinin 'Yenikapı'da miting yapalım' talebini reddetti.

        CHP Genel Merkezi'nin az katılım görünsün diye kendisine kurduğu kumpası anlayan İmamoğlu, Saraçhane'yi işaret etti.
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