CHP'deki savaş Twitter'a taşındı! İmamoğlu yandaşlarından Kılıçdaroğlu'na peş peşe hakaret: "Köpek dışkısına verdiğim değer daha fazla"
CHP içerisinde sahnelenen adaylık savaşı git gide bel altına düşüyor... Saraçhane'deki mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosu sonrası Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki yandaşları Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler savurdu. İmamoğlu taraftarı bir Twitter kullanıcısı, "Köpek dışkısına verdiğim değer daha fazla" paylaşımını yaptı. Bir başka paylaşımda ise Kılıçdaroğlu'na yönelik "Allah'ın belası düş artık yakamızdan" ifadeleri kullanıldı. Takvim.com.tr, Twitter'a düşen adaylık savaşının yansımalarını sizler için derledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.
"2023 YILINDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLCAK"
Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da Saraçhane'de "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.
SARAÇHANE TİYATROSUNDA İKİNCİ PERDE
Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener eliyle sahnelenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunda bugün ikinci perdeye geçildi.
Geride bıraktığımız gün adaylık elden gidiyor kaygısıyla apar topar İstanbul'a dönen ve ayağının tozuyla İmamoğlu'na "16 milyona hizmet et" ifadeleriyle veto çeken Kemal Kılıçdaroğlu bugün yine söylemlerini yineledi. İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı veren CHP lideri, "Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz" dedi.
16 MİLYON DEĞİL 85 MİLYON
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra sahneye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise açık açık "Cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu'dur" mesajını verdi.
İYİ Parti lideri, Saraçhane'de "Artık 16 Milyon İstanbullunun dışında 85 Milyon Türkiye'nin de seninle olduğunu görüyoruz." dedi.
Dün İmamoğlu ile Saraçhane'de sarılarak poz verip kahkahalar atan Akşener bugün de CHP'li İBB Başkanı ile ele ele kürsü de poz verdi.