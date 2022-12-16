CHP'deki savaş Twitter'a taşındı! İmamoğlu yandaşlarından Kılıçdaroğlu'na peş peşe hakaret: "Köpek dışkısına verdiğim değer daha fazla"

Geride bıraktığımız gün adaylık elden gidiyor kaygısıyla apar topar İstanbul'a dönen ve ayağının tozuyla İmamoğlu'na "16 milyona hizmet et" ifadeleriyle veto çeken Kemal Kılıçdaroğlu bugün yine söylemlerini yineledi. İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı veren CHP lideri, "Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz" dedi.

16 MİLYON DEĞİL 85 MİLYON

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra sahneye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise açık açık "Cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu'dur" mesajını verdi.

İYİ Parti lideri, Saraçhane'de "Artık 16 Milyon İstanbullunun dışında 85 Milyon Türkiye'nin de seninle olduğunu görüyoruz." dedi.



Dün İmamoğlu ile Saraçhane'de sarılarak poz verip kahkahalar atan Akşener bugün de CHP'li İBB Başkanı ile ele ele kürsü de poz verdi.



