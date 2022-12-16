Övür şunları yazdı;

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi şova ihtiyacı olduğu çok açık. Bu nedenle "hakaret" yargılanmasını siyasi şova dönüştürmekte hiç tereddüt etmedi. Daha yargılama sürerken binlerce insanı İstanbul Saraçhane'ye toplayarak, siyaseten başaramadığını şovla başarmanın hesabını yaptı. İşin ilginç tarafı, bu hesabın içinde "ablası" Meral Akşener de var.

Üstelik o da, daha karar açıklanmadan Ankara'dan yola çıkmış, Saraçhane'ye geleceğini açıklamıştı. Asıl şov da onun gelmesi ve mahkeme kararının açıklanmasından sonra yaşandı.

Tablo şaşırtıcıydı; YSK'ya hakaretten mahkûm olan İmamoğlu ve onun sevincini paylaşmak için koşa koşa Ankara'dan gelen Akşener, birbirlerine sarılıyor ve birbirlerini sevinçle kutluyorlardı.

Hakaretten mahkûm olan biri üzüleceğine seviniyordu. Hem de ne sevinç... Bu sevinç görüntüsü bile Akşenerİmamoğlu ikilisi arasında özel bir ilişki bulunduğunu ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na karşı bir "kumpas" içinde olduklarını gösteriyordu.

Anlayacağınız Altılı Masa'da sıkışan Akşener ile İstanbul'da hizmet üretemeyen, sürekli irtifa kaybeden İmamoğlu, "mahkûmiyetten mağduriyet" çıkararak cumhurbaşkanlığı adaylığı derdindeydi.