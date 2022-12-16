6'lı masanın 2023 seçimleri için giriştiği adaylık savaşında yaşanan son gelişme birbirlerine karşı nasıl kumpas kurduklarının kanıtı oldu.
EKREM İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI SONRASI OYUN BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Kararın itiraz ve temyiz süreci devam ederken büyük bir mağduriyet tiyatrosu sergilendi.
AKŞENER VE İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE SAHNESİ
2023 planları için uzun süredir İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlanan algının en büyük ortağı da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.
Kema Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen Akşener, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de bir tiyatroya tutuştu.
Kucaklaşarak ve gülücüklerle kutladıkları bu mahkumiyet kararı tiyatronun en büyük kanıtı olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kumpasa ön almak için 'Ekrem İmamoğlu 16 milyona İstanbul'a hizmete devam edecek' diyerek adaylığı yine veto etmeyi denedi.