6 yaşındaki çocuğa istismar! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tartışmalara nokta: Evlilikte 18 yaş sınırı ideal

6 yaşındaki H.K.G.'nin istismar olayının ardından art iyetli çevreler doğrudan İslam'ı hedef alan çirkin paylaşımlarda bulundu. Çocuk yaşta evlilikle ilgili yürütülen çirkin propagandaya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan tepki geldi.

BEN DE 4 KIZ BABASIYIM

"Ben de 4 kız çocuk babasıyım" diyen Diyanet İşleri Başkanı evlilik yaşı ile ilgili tartışmalarda açık açık noktayı koydu.

Evlilik yaşının 18 olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Bugün yasalarımızdaki evlilikte 18 yaş sınırı dinimizin istediği rüşd çağı bakımından da ideal bir uygulamadır. Ergenlik yaşı ile Evlilik Yaşı karıştırılmamalı. Ergenlik biyolojik bir gelişim sürecidir. Evlilikte aranan rüşddür." dedi.