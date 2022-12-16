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    • Güncel
    • 16.12.2022 12:35
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    • 16.12.2022 12:35
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    6 yaşındaki çocuğa istismar! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tartışmalara nokta: Evlilikte 18 yaş sınırı ideal

    6 yaşındaki çocuğa istismara yönelik soruşturma kapsamlı olarak yürütülürken, dava kapsamında haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı. Sürecin başından bu yana devletin tüm kurumları mağdurun yanında bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, olayın gerçekleşmesinin ardından evlilik yaşı ile ilgili yürütülen tartışmalara noktayı koydu. Erbaş, "Bugün yasalarımızdaki evlilikte 18 yaş sınırı dinimizin istediği rüşd çağı bakımından da ideal bir uygulamadır" dedi.

    DİB Başkanı Ali Erbaş: Evlilikte 18 yaş sınırı ideal

    6 yaşındaki H.K.G.'nin istismar olayının ardından art iyetli çevreler doğrudan İslam'ı hedef alan çirkin paylaşımlarda bulundu. Çocuk yaşta evlilikle ilgili yürütülen çirkin propagandaya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan tepki geldi.

    BEN DE 4 KIZ BABASIYIM
    "Ben de 4 kız çocuk babasıyım" diyen Diyanet İşleri Başkanı evlilik yaşı ile ilgili tartışmalarda açık açık noktayı koydu.

    Evlilik yaşının 18 olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Bugün yasalarımızdaki evlilikte 18 yaş sınırı dinimizin istediği rüşd çağı bakımından da ideal bir uygulamadır. Ergenlik yaşı ile Evlilik Yaşı karıştırılmamalı. Ergenlik biyolojik bir gelişim sürecidir. Evlilikte aranan rüşddür." dedi.

    SÖZ KONUSU OLAMAZ
    Ergenlik yaşını bahane ederek; kız çocuklarının erken evlendirilmesini savunanlara Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yanıt geldi.

    Gazeteci Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklamalarına şu sözlerle devam etti;
    Başkanlığımız ailenin korunması ve şiddetin önlenmesi bağlamında çocuk istismarıyla mücadeleyi resmi ve dini bir sorumluluk alanı olarak belirlemiştir. Başkanlığın, ailenin korunması konusunda İslam dininin belirlediği temel prensipler/sabiteler ile bağdaşmayan bir kararı ya da fetvayı vermesi mümkün değildir.

        Bu temel prensiplerden birisi de nikâhın keyfi uygulamalara kesinlikle kapalı, son derece ciddi ve önemli bir adım olması, tarafların her türlü haklarının korunması mecburiyetidir. İslam'a göre, kadın ve erkeğin hem fiziksel (bulûğ) hem de ruhsal ve zihinsel (rüşd) olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek yaşa (Kuran'ın ifadesiyle evlilik çağına) gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz.

        ASLA DİNİ BİR TEMELİ YOKTUR
        Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İl Müftü Seminerleri'nde alınan kararları da hatırlattı

        Erbaş yaptığı açıklamada, "Genç kızlarımızın çocuk sayılabilecek kadar erken yaşlarda zorla evlendirildiği ve bu uygulamanın dine dayandırılmaya çalışıldığı esefle müşahede edilmektedir. Bu yaklaşımın ilmi ve dini bir temeli yoktur. Hayat hakkını, insanın onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürmesi hakkını gasp etmek ve özellikle çocukları istismar konusu yapmak asla kabul edilemez. Kamuoyuna 'çocuk gelinler' vakası olarak yansıyan ve gerçekte çocuk istismarı olarak değerlendirilecek her türlü suiistimalin, İslam açısından hiçbir meşruiyeti yoktur." şeklinde konuştu.

        BUGÜN CAMİLERDE HUTBE OKUNACAK
        Erbaş, "Bugün (16 Aralık 2022 Cuma) küçüklerin evlendirilmesinin yanlışlığıyla ilgili hazırladığımız cuma hutbesinin tüm camilerimizde okunacağını sizinle paylaşmak istiyorum" dedi.

            EKSİK VE ÇARPIK DİNİ YORUMLAR
            Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Erbaş, "Çocukları istismar eden anlayışların dayandığı yanlış bilinç, kültürel yozlaşma, eksik ve çarpık dini yorumlar mutlaka tashih edilmelidir. Hiçbir Diyanet görevlisinin resmi nikâh olmaksızın evlilik akdine ilişkin bir işlem yapamayacağı açıktır." ifadelerine yer verdi.

            ÇOCUĞUN BEDENİ DOKUNULMAZDIR
            Çocuk yaştaki evliliklerin yanlışlığına değinen Erbaş, "eş olmanın anlamını kavramadan evlendirilemez." dedi.

            Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Erbaş yaptığı açıklamada, "Bir çocuğun hayatını karartmak, insanlığın ufkunu karartmaktır. Çocuğun duygu ve düşünceleri değerli, canı ve bedeni dokunulmazdır. Hiçbir kız çocuğu, rızası olmadan, anne olma özelliği kazanmadan ve eş olmanın anlamını kavramadan evlendirilemez." ifadelerine yer verdi.

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            Haberler Güncel 6 yaşındaki çocuğa istismar! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tartışmalara nokta: Evlilikte 18 yaş sınırı ideal
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