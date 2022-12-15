MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Ekrem İmamoğlu - Akşener' tiyarosuna tepki: Kategorik bir operasyondur! Kemal Kılıçdaroğlu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tertiplediği mağduriyet tiyatrosuna sert sözlerle tepki gösterdi.
Bahçeli beğenilmese de herkesin yargı akrarına saygı duyması gerektiğini belirterek Akşener ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na operasyon çektiğini söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI SAHNEYE ÇIKTILAR
Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunduğu esnada kural dışı hamlelerle devre dışına alınma çabaları gözden kaçmayan kurnazlık ve kumpastır. Altılı masada Kılıçdaroğlu'na yönelik birikmiş ve bilenmiş itirazlar Saraçhane'de İmamoğlu ve İp Başkanı vasıtasıyla sahneye çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
VERİLEN KARARLA FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söyledi;
"İstanbul Anadolu 7.Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur.
Malum olduğu üzere, ilk derece mahkemenin açıkladığı karar kesin olmayıp İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır. Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekârlıktır.
Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakim, adaletin evrensel ilkeleri havidir. Hiç kimse mahkeme önünde ayrıcalık ve imtiyaz sahibi değildir. Bir mahkeme kararını tasvip etmemek başka, hakaret etmek başkadır. Beğenilmese de yargı kararına herkesin saygı duyması mecburiyettir.
ADALET VE HUKUK İLKELERİNE VAHİM BİR SALDIRI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Hakkında tesis edilen ve kesinleşmemiş bir mahkeme hükmünü fütursuzca siyasileştirip toplumsal alanda yığınak haline dönüştürmek adalet ve hukuk ilkelerine vahim bir saldırıdır.
Her şeyden evvel 14 Aralık 2022 tarihinde İmamoğlu'yla ilgili davanın görüleceği herkesçe bilinmektedir. Bu durum şapkadan çıkmış bir tavşan değildir. Mahkeme kararının hitamında, senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane'de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur.
OPERASYONUN HEDEFİ KILIÇDAROĞLUDUR
Nitekim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanıdır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk ve şaşı bakanların Saraçhane tantanasına can havliyle sarılması, İP Başkanı'yla İmamoğlu'nun sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı burada bitmeyecek nakaratları tam bir düzenbazlıktır.
Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunduğu esnada kural dışı hamlelerle devre dışına alınma çabaları gözden kaçmayan kurnazlık ve kumpastır. Altılı masada Kılıçdaroğlu'na yönelik birikmiş ve bilenmiş itirazlar Saraçhane'de İmamoğlu ve İp Başkanı vasıtasıyla sahneye çıkmıştır.
Bu yıl içinde sekiz defa toplanmalarına rağmen Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen 6+1 formatlı masa artık geri dönülemez ve ertelenemez bir karar aşamasına gelmiştir. Dün akşamdan buyana yargıyı suçlamak, hükümeti töhmet altında bırakmak ise haksızlıktır ve yanlıştır."
TAKVİM.COM.TR TEZGAHI YAZMIŞTI
Takvim.com.tr'nin İmamoğlu-Akşener ikilisinin Kılıçdaroğlu'na yönelik tezgah kurduğu belirterek detay detay her şeyi yazmıştı.
EKREM İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.
TİYATRO BAŞLADI
Söz konusu karar 2023 planları için uzun süredir İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.
SARAÇHANE SAHNESİNE ÇAĞRI
Adaylık savaşı verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden hamlesini yaptı.