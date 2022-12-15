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    • Güncel
    • 15.12.2022 18:09
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    • 15.12.2022 18:45
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Ekrem İmamoğlu - Akşener' tiyarosuna tepki: Kategorik bir operasyondur! Kemal Kılıçdaroğlu...

    Dün YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de giriştiği mağduriyet algısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de öncülük etti. Takvim.com.tr'nin İmamoğlu-Akşener ikilisinin Kılıçdaroğlu'na yönelik tezgah kurduğu belirterek detaylarını duyurduğu gelişmeye ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli flaş açıklamalarda buludu.

    takvim.com.tr
    Bahçeli’den flaş mesajlar

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tertiplediği mağduriyet tiyatrosuna sert sözlerle tepki gösterdi.

    Bahçeli beğenilmese de herkesin yargı akrarına saygı duyması gerektiğini belirterek Akşener ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na operasyon çektiğini söyledi.

    KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI SAHNEYE ÇIKTILAR
    Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunduğu esnada kural dışı hamlelerle devre dışına alınma çabaları gözden kaçmayan kurnazlık ve kumpastır. Altılı masada Kılıçdaroğlu'na yönelik birikmiş ve bilenmiş itirazlar Saraçhane'de İmamoğlu ve İp Başkanı vasıtasıyla sahneye çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

    VERİLEN KARARLA FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söyledi;
    "İstanbul Anadolu 7.Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur.

    Malum olduğu üzere, ilk derece mahkemenin açıkladığı karar kesin olmayıp İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır. Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekârlıktır.

    Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakim, adaletin evrensel ilkeleri havidir. Hiç kimse mahkeme önünde ayrıcalık ve imtiyaz sahibi değildir. Bir mahkeme kararını tasvip etmemek başka, hakaret etmek başkadır. Beğenilmese de yargı kararına herkesin saygı duyması mecburiyettir.

    ADALET VE HUKUK İLKELERİNE VAHİM BİR SALDIRI
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Hakkında tesis edilen ve kesinleşmemiş bir mahkeme hükmünü fütursuzca siyasileştirip toplumsal alanda yığınak haline dönüştürmek adalet ve hukuk ilkelerine vahim bir saldırıdır.

    Her şeyden evvel 14 Aralık 2022 tarihinde İmamoğlu'yla ilgili davanın görüleceği herkesçe bilinmektedir. Bu durum şapkadan çıkmış bir tavşan değildir. Mahkeme kararının hitamında, senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane'de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur.

    OPERASYONUN HEDEFİ KILIÇDAROĞLUDUR
    Nitekim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanıdır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk ve şaşı bakanların Saraçhane tantanasına can havliyle sarılması, İP Başkanı'yla İmamoğlu'nun sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı burada bitmeyecek nakaratları tam bir düzenbazlıktır.

    Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunduğu esnada kural dışı hamlelerle devre dışına alınma çabaları gözden kaçmayan kurnazlık ve kumpastır. Altılı masada Kılıçdaroğlu'na yönelik birikmiş ve bilenmiş itirazlar Saraçhane'de İmamoğlu ve İp Başkanı vasıtasıyla sahneye çıkmıştır.

    Bu yıl içinde sekiz defa toplanmalarına rağmen Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen 6+1 formatlı masa artık geri dönülemez ve ertelenemez bir karar aşamasına gelmiştir. Dün akşamdan buyana yargıyı suçlamak, hükümeti töhmet altında bırakmak ise haksızlıktır ve yanlıştır."

    TAKVİM.COM.TR TEZGAHI YAZMIŞTI
    Takvim.com.tr'nin İmamoğlu-Akşener ikilisinin Kılıçdaroğlu'na yönelik tezgah kurduğu belirterek detay detay her şeyi yazmıştı.

    EKREM İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

    TİYATRO BAŞLADI
    Söz konusu karar 2023 planları için uzun süredir İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.

    SARAÇHANE SAHNESİNE ÇAĞRI
    Adaylık savaşı verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden hamlesini yaptı.

        Destekçilerini Saraçhane'ye çağıran İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi.

        AKŞENER DEVREYE GİRDİ: YOLA ÇIKTIM
        Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren ve her fırsatta kendisini parlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de bir hamle geldi.

        Meral Akşener, İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak, "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz." ifadeleriyle bir selfie paylaştı.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU
            Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in 'Saraçhane' ortaklığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahasına oturtu.

            Sosyal medyada İmamoğlu destekçisi CHP'liler "Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sırada Almanya'ya gidiyor. Desteğe Akşener geliyor." şeklinde paylaşımlar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiri yağmuruna tuttu.


            Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da pasaport tiyatrosunda

            KILIÇDAROĞLU LİNÇ EDİLİRKEN SARAÇHANE'DE MUTLULUK POZLARI
            Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada linç edilirken Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu saraçhanede kucaklaştı.

            Akşener Saraçhane'de ziyaret etti


            Akşener, Ekrem İmamoğlu ile böyle kucaklaştı

            APAR TOPAR DÖNDÜ
            Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu fiyaskoya dönen ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından çıktığı Almanya ziyaretini yarıda keserek dönmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde özel jet ile İstanbul'a ayak bastı.

            KILIÇDAROĞLU'NDAN TELAŞ VETOSU: 16 MİLYONA HİZMET ET
            STürkiye'ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Saraçhane'de sergilenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun etkileriyle 'adaylık elden gidiyor' telaşına kapıldı.

            Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla İmamoğlu'na vetoyu çekti


            İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısında CHP'li İBB Başkanı'na ithafen "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" dedi.

            Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik "Görevine devam et, yolumdan çekil" mesajı verdiğine dair yorumlanırken film zaten çoktan bitmişti.

            KILIÇDAROĞLU'NA ALMANYA KETENPERESİ
            Tüm bu gelişmeler ışığında bir soru oldukça önem kazandı.
            Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi?

            Bu muammanın gölgesinde, Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ittifakı uygun zemini yakalayıp Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ağır bir darbe indirdi.

            Meral Akşener İmamoğlu ortaklığını itiraf eden bir açıklama bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

                KEMAL KILIÇDAROĞLU İTİRAF ETTİ
                CHP'nin yayın organı Halk TV'ye katılan Kemal Kılıçdaroğlu meseleye ilişkin açıklamalar yaptı.

                Davanın bu şekilde sonuçlanmayacağını tahmin ettiği için Almanya'ya gittiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na verilen desteklere ilişkin konuştu.

                6'lı masadaki ortaklarından Ahmet Davutoğlu'nun kendisini arayıp Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için alana gideceğini bildirdiğini ancak bir diğer ortağı Meral Akşener'in böyle bir tavır segilemediğini söyledi.

                Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
                "Sayın Davutoğlu aradı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Ben de oraya gidip Ekrem Beye üzüntülerimi aktarmak istiyorum diye. Tabii dedim çok mutlu olurum sonuçta olay bir kişi olayı değil milli iradeye yapılan bir davet. Hukukun şahsileştirilirse hangi sonuçları verebileceğini gösteren ilginç bir olay. Bunu ifade ettim. Ekrem beye de biz yarın bir miting yapalım diye. Onun üzerine anladığım kadarıyla diğer liderler de bir duyarlılık gösterdiler."

                "MERAL AKŞENER ARAMADI"
                Sunucu İsmail Küçükkaya "Sayın Akşener sizi aradı mı?" sorusunu yöneltti.

                Kılıçdaroğlu ise "Hayır aramadı" yanıtını verdi.

                Böyle Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen Meral Akşener'in İstanbul'a gelme kararı ve Kılıçdaroğlu ile temas kurmaması taraflar arasındaki savaşın en net göstergelerinden biri olurken Kılıçdaroğlu'na karşı kurulan Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ortaklığını bir kez daha gösterdi.

                EKREM'E YİNE MESAJ VERDİ: İSTANBUL'DA DEVAM EDECEKSİN
                Kemal Kılıçdaroğlu aynı yayında Ekrem İmamoğlu'na yine adaylık vetosu çekti

                Kılıçdaroğlu "Ekrem Bey İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek. Ne yaparsa yapsınlar hiç kimse ekrem beyi istanbullulara hizmet etmekten alıkoyamayacaklar." dedi.

                Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na bir veto daha: İstanbul'da devam edecek

                ADAYLIK SAVAŞLARI
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez de beni deneyin" , "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkıyor.

                AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA KAPIYI YİNE KAPATTI
                Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyen Akşener son olarak "6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan (Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş) biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na adaylık kapasını kapatmıştı.

                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Akşener'in parlattığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "Bir daha önüme çıkmayın" mesajı verdi.

                Geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi'nde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum." dedi.

                    İMAMOĞLU ADAYLIK İSTEDİ: BU OMUZLAR TÜM YÜKLERİ TAŞIR
                    Yine geçtiğimiz gün bir programa konuk olan Ekrem İmamoğlu "Cumhurbaşkanlığı hayaliniz var mı? İBB Başkanı olarak iyiyim, başka bir göreve talip değilim mi diyorsunuz?" sorusuna "Böyle bir şey denir mi ya? Bu omuzlar bütün yükleri taşır." ifadeleriyle yanıt verdi.

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                    Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Ekrem İmamoğlu - Akşener' tiyarosuna tepki: Kategorik bir operasyondur! Kemal Kılıçdaroğlu...
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