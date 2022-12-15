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    • Güncel
    • 15.12.2022 18:01
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    • 15.12.2022 18:52
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar, bunlar Bizans oyunudur

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu davası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu,"Hakaret etmek uygun bir davranış değildir. Karar eleştirilebilir ama baskı yapmak doğru değildir. Burada kesinleşmemiş, daha henüz adımları olan bir yargı kararı var Kendi içlerindeki siyasal tartışmayı bizi kullanarak siyasallaştırmaya çalışanlar tarafından ortaya çıkarılan bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

    Bunlar Bizans oyunudur

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin açıklamalarda bulundu..



    Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle

    TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ
    Biz ne denirse densin, hangi iftira atılırsa atılsın işimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz çıkıp işlerini doğru yapıyorlar demelerini beklerken kibir budalalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Elbette ki Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu avazımız çıktığı kadar bağırmalıyız ve söylemeliyiz.



    KARAR ELEŞTİRİLEBİLİR AMA...
    Karar eleştirilebilir, hukukun kendi çerçevesinde bu eleştirilebilir. Ama buna baskı yapmak ve mahkemenin etrafına insanları toplamak bunları daha yeni görüyoruz. Daha yeni görmeye devam edeceğiz. İkincisi şu, madem bu yargı kararına itiraz ediliyor. 4 Kasım 2019'da söylenmiş bir söz. Tam 2.5 yıl sonra benim için aynı söz üzerinden niye yargıya müracaat ediliyor? Bir tane hukukçu çıksın söylesin.

    Madem bu yargı kararı eleştiriliyor, 2.5 yıl sonra bu söz söylendikten sonra ne oluyor da benimle ilgili, benim de ceza almamı temin edecek bir yargı için karar için müracaat ediliyor. Burada bir samimiyet söz konusu değil.



    "BUNA BİZANS OYUNU DENİR"
    Birincisi yargıya saygı duymak lazım. Yargıyı en üst noktaya taşımak, yargıyı töhmet altında bırakmak doğru bir davranış değil. Kesinleşmemiş, daha adımları olan bir yargı kararı var. Yargının bundan sonraki süreçlerini etkilemeye çalışan, yargının kendi ilkeleri ile karar almasını etkilemeye çalışmaktır. Bunlardan bir tanesini biz yapsak, çarmıha gererlerdi. Buna Bizans oyunu denir. Burada çöpünü toplamaktan aciz bir belediye başkanı, İETT otobüslerini çalıştırmaktan aciz bir belediye başkanı, belki de tarihin en aciz belediye başkanı bütün bu yapamadıkları acaba hukukun verdiği bir karar üzerinden örtüp başka bir adım atabilir miyim.

    Şunu ifade etmek istiyorum. Siyasette her şey halkın önünde olur ve halk her şeyi görür. Orada bir hadsizliğe de müsaade etmemek lazım. Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ve tarihin görmüş olduğu en başarılı belediye başkanıdır. Tarihin en başarısız belediye başkanı ile Tayyip Erdoğan'ı kıyaslamak çok büyük bir hadsizlik örneğidir. Birileri Bizans oyunlarıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyor olabilirler.



        "SEN ZATEN TARİHİN EN BAŞARISIZ BELEDİYE BAŞKANISIN"
        Kimse çocuk değil yapmayın ne olursunuz. Hakaret edeceksiniz, onun üzerinden de binlerce defa hakaret edeceksiniz, şahsım da hakaret edeceksiniz ben sesimi çıkartmayacağım ve izleyeceğim. Seçimi kim iptal eder? Benim seçimi iptal edebilme hakkım var mı? Türkiye'de hiç içişleri bakanı seçimi iptal ettirmiş midir? Birisi cevap versin. Kimseyi aptal yerine koymasınlar, kimseyi olayları değerlendiremeyecek safhaya getirmesinler.

        Seçimi iptal etme yetkisi YSK'dır. Müteahhitlik yaparak büyümedim, ilçe seçim kurullarında büyüdüm. 87,89,91 seçimlerini de bilirim. Bir hakaret etmişsiniz, hukuk da bir cevap vermiş. Ve ileri safhası var, istinafı var Yargıtay'ı var. Gidersiniz hakkınızı ararsınız. Sen zaten tarihin en başarısız belediye başkanısın. Kendi kendine çelmeyi takmışsın yuvarlanıp gidiyorsun. Bunu buradan kendi içlerindeki rekabeti bize basamak olarak kullanmak son derece yanlıştır.



        İBB'DEKİ TERÖR SORUŞTURMASI
        Tüm belediyelerle ilgili terör soruşturmaları gönderilmiştir. Bakın İBB'nin önünde günlerce, biz İstanbul Belediyesi'ne girdik bizi çıkardılar dediler. Girenler niye çıktı? Tam da biz bu soruşturmalara başladığımız için çıktı. Dün Mersin'de bir gözaltı olayı oldu. niçin oldu? terörle iltisak yüzünden oldu.

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        Bunlar Bizans oyunudur
        Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar, bunlar Bizans oyunudur
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