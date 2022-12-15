İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar, bunlar Bizans oyunudur





KARAR ELEŞTİRİLEBİLİR AMA...

Karar eleştirilebilir, hukukun kendi çerçevesinde bu eleştirilebilir. Ama buna baskı yapmak ve mahkemenin etrafına insanları toplamak bunları daha yeni görüyoruz. Daha yeni görmeye devam edeceğiz. İkincisi şu, madem bu yargı kararına itiraz ediliyor. 4 Kasım 2019'da söylenmiş bir söz. Tam 2.5 yıl sonra benim için aynı söz üzerinden niye yargıya müracaat ediliyor? Bir tane hukukçu çıksın söylesin.

Madem bu yargı kararı eleştiriliyor, 2.5 yıl sonra bu söz söylendikten sonra ne oluyor da benimle ilgili, benim de ceza almamı temin edecek bir yargı için karar için müracaat ediliyor. Burada bir samimiyet söz konusu değil.