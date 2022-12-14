Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.12.2022 22:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2022 22:45
    ABONE OL

    Meral Akşener'den açık açık 'Adayım Ekrem İmamoğlu' mesajı! O tweeti önce beğendi sonra geri çekti

    Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken Meral Akşener de Ankara'dan yola çıkıp Saraçhane'de İmamoğlu'na sarılarak safını belli etti. "Bu şarkı burada bitmeyecek diyen" Akşener'den manidar bir adım daha geldi. İP lideri Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir tweeti beğendi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’den açık açık ’Adayım İmamoğlu’ mesajı!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

    İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Öte yandan mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak safını belli etti. Genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.



    AÇIK AÇIK DEDİ: ADAYIM İMAMOĞLU
    Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den çok manidar bir adım geldi.

    Akşener resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir tweeti beğendi.


    Fotoğrafta: Hapis kararını büyük bir sevinçle karşılayan Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener

    Söz konusu paylaşımda, "Meral Akşener'in bugün Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağı, Kılıçdaroğlu'nun ise buna engel olmak çin 6'lı masa liderlerini yarın toplantıya çağırdığı öğrenildi" ifadeleri yer alıyordu.



    AKŞENER SAFINI BİR KEZ DAHA BELLİ ETTİ
    Bilindiği üzere Meral Akşener de İmamoğlu'nun adaylığının masaya gelmesi durumunda destek vereceğini açıklamıştı.

    Aynı Akşener, bugün Saraçhane'de "2023 yılında her şey çok güzel olacak" İmamoğlu'na sarılarak her seferinde yoluna taş koyduğu Kılıçdaroğlu'na karşı safını bir kez daha belli etmiş oldu.

        "ADAYLIĞI ELİNDEN ALDILAR KILIÇDAROĞLU"
        Konuya ilişkin gazeteci Nihat Genç'tem manidar bir çıkış geldi.

        Genç, "Almanya'dan çabuk dön Kılıçdaroğlu... İmamoğulları, Akşenerler arkandan dümen çevirip darbe yapıp bir günde Cumhurbaşkanlığı adaylığını elinden aldılar, yarına kalmaz, yetiş, malı götürdüler!" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Nihai karar değil
        Haberler Güncel Meral Akşener'den açık açık 'Adayım Ekrem İmamoğlu' mesajı! O tweeti önce beğendi sonra geri çekti
            SON DAKİKA