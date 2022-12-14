Meral Akşener'den açık açık 'Adayım Ekrem İmamoğlu' mesajı! O tweeti önce beğendi sonra geri çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Öte yandan mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak safını belli etti. Genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.
AÇIK AÇIK DEDİ: ADAYIM İMAMOĞLU
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den çok manidar bir adım geldi.
Akşener resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir tweeti beğendi.
Fotoğrafta: Hapis kararını büyük bir sevinçle karşılayan Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener
Söz konusu paylaşımda, "Meral Akşener'in bugün Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağı, Kılıçdaroğlu'nun ise buna engel olmak çin 6'lı masa liderlerini yarın toplantıya çağırdığı öğrenildi" ifadeleri yer alıyordu.
AKŞENER SAFINI BİR KEZ DAHA BELLİ ETTİ
Bilindiği üzere Meral Akşener de İmamoğlu'nun adaylığının masaya gelmesi durumunda destek vereceğini açıklamıştı.
Aynı Akşener, bugün Saraçhane'de "2023 yılında her şey çok güzel olacak" İmamoğlu'na sarılarak her seferinde yoluna taş koyduğu Kılıçdaroğlu'na karşı safını bir kez daha belli etmiş oldu.