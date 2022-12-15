Ekrem İmamoğlu’nun WhatsApp grubunda dönen dolaplar... Enver Aysever’den bomba iddia! Kılıçdaroğlu’na değil Akşener’e bilgi verdiler

Muhalfetin 2023 seçimleri için giriştiği adaylık savaşında her gün yeni bir oyun oynanıyor...
EKREM İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.
Söz konusu karar 2023 planları için uzun süredir İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.
Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de kucaklaşan Ekrem İmamoğlu, "2023'te her şey çok güzel olacak" mesajıyla yeniden adaylık sinyali verdi.
Yaşanan gelişmeler sonrası Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla geri dönmek zorunda kaldı.
TAKVİM.COM.TR TÜM DETAYLARI YAZDI
Takvim.com.tr meseleyi tüm detaylarıyla yazarken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Enver Aysever ses getirecek iddialarda bulundu.
ENVER AYSEVER'DEN WHATSAPP GRUBU İDDİASI
Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından bir WhatsApp grubu kurulduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir propaganda yapıldığını iddia etti. Bu durumla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hazırlığının yapıldığını ve Kılıçdaroğlu'na iletilmeyen bilgilerin Akşener'e iletilerek bazı adımların atıldığını ve Kılıçdaroğlu'na tuzak kurulduğunu ima etti.
Aysever şunları söyledi;
"Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri, bundan çok uzun bir zaman önce bir organizasyon yapıyorlar, organizasyonun adı whatsApp grubu kurmak.
GRUBUN ADI: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU
Bu whatsApp grubu bir anda hareketleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun neler yapacağına dair bilgiler gönderiliyor. Bu grubun içersinde 500 kişi var. Grubun adı her şey çok güzel oldu. Grubun içersinde Erdem Gül'den Alper Taş'a, Çetin Çapan'a kadar bütün belediye başkanları var. Örgütlü bir şekilde herkes burada bulunuyor. Bu süreçte etkisi olacak herkese propaganda yapılıyor.