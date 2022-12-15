Ekrem İmamoğlu’nun WhatsApp grubunda dönen dolaplar... Enver Aysever’den bomba iddia! Kılıçdaroğlu’na değil Akşener’e bilgi verdiler

CANAN KAFTANCIOĞLU DA GRUPTA

Canan Kaftancıoğlu da bu whatsApp grubunda var. Canan Kaftancıoğlu bu whatsapp grubundaki mesajların hiçbirisini okumuyor. Zaten bu gruptaki kişilerin hepsi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Eğer bir il başkanı bu grubun içersinde yer almışsa ve böyle bir organizasyon yapılmışsa bunun gizli kapaklı olduğu düşünülemez. Çünkü bütün bilgiler Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecektir.

İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU-KILIÇDAROĞLU ARASINDA ADAYLIK GERİLİMİ

Bu whatsApp grubunun kurulması ve her şeyin açıkça ortada olması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile İl Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir gerilim olduğu açık. Bilgiler benim elimde şimdilik açıklamayacağım onları...

Acaba diyor insan; bu dava sonucu açıklandığında Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesi nasıl olsa bir şey çıkmaz ben de bunlara alet olmayayım demesi bundan mı? Birinci soru bu.

KILIÇDAROĞLU'NA DEĞİL DE AKŞENER'E Mİ BİLGİ SIZDIRDILAR

İkinci soru; Acaba içerden bir ihbar gelmişti ve bu ihbarı alanlar Kemal beye söylemediler mi doğrudan gidip Meral hanıma mı söylediler?

Çünkü bu karar kepaze... Meral Hanım'ın da açıklamalarına bakınca görüyorsunuz... Bizans'ta ayak oyunları bitmez düne kadar yapılan anketlerin hiçbirisinin önemi kalmadı.