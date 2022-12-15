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    • 15.12.2022 14:06
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    Ekrem İmamoğlu'nun WhatsApp grubunda dönen dolaplar... Enver Aysever'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e bilgi verdiler

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan Ekrem İmamoğlu’nun Saraçhane’de giriştiği mağduriyet algısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de öncülük etti. İmamoğlu ve Akşener'in karara rağmen verdiği mutluluk pozları adaylık için girişilen tiyatronun en büyük kanıtlarından biri olurken 'Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik adaylık operasyonu' olarak da yorumlandı. Takvim.com.tr meseleyi detaylarıyla yazarken CHP yandaşı Enver Aysever'den de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından bir WhatsApp grubu kurulduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir propaganda yapıldığını iddia etti. Bu durumla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hazırlığının yapıldığını ve Kılıçdaroğlu'na iletilmeyen bilgilerin Akşener'e iletilerek bazı adımların atıldığını ima etti. İşte detaylar....

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu’nun WhatsApp grubunda dönen dolaplar... Enver Aysever’den bomba iddia! Kılıçdaroğlu’na değil Akşener’e bilgi verdiler

    Muhalfetin 2023 seçimleri için giriştiği adaylık savaşında her gün yeni bir oyun oynanıyor...

    EKREM İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

    Söz konusu karar 2023 planları için uzun süredir İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.

    Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de kucaklaşan Ekrem İmamoğlu, "2023'te her şey çok güzel olacak" mesajıyla yeniden adaylık sinyali verdi.

    Yaşanan gelişmeler sonrası Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla geri dönmek zorunda kaldı.

    TAKVİM.COM.TR TÜM DETAYLARI YAZDI
    Takvim.com.tr meseleyi tüm detaylarıyla yazarken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Enver Aysever ses getirecek iddialarda bulundu.

    ENVER AYSEVER'DEN WHATSAPP GRUBU İDDİASI
    Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından bir WhatsApp grubu kurulduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir propaganda yapıldığını iddia etti. Bu durumla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hazırlığının yapıldığını ve Kılıçdaroğlu'na iletilmeyen bilgilerin Akşener'e iletilerek bazı adımların atıldığını ve Kılıçdaroğlu'na tuzak kurulduğunu ima etti.

    Aysever şunları söyledi;

    "Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri, bundan çok uzun bir zaman önce bir organizasyon yapıyorlar, organizasyonun adı whatsApp grubu kurmak.

    GRUBUN ADI: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU
    Bu whatsApp grubu bir anda hareketleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun neler yapacağına dair bilgiler gönderiliyor. Bu grubun içersinde 500 kişi var. Grubun adı her şey çok güzel oldu. Grubun içersinde Erdem Gül'den Alper Taş'a, Çetin Çapan'a kadar bütün belediye başkanları var. Örgütlü bir şekilde herkes burada bulunuyor. Bu süreçte etkisi olacak herkese propaganda yapılıyor.

        CANAN KAFTANCIOĞLU DA GRUPTA
        Canan Kaftancıoğlu da bu whatsApp grubunda var. Canan Kaftancıoğlu bu whatsapp grubundaki mesajların hiçbirisini okumuyor. Zaten bu gruptaki kişilerin hepsi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki hazırlıklarını tamamlamış durumda.

        Eğer bir il başkanı bu grubun içersinde yer almışsa ve böyle bir organizasyon yapılmışsa bunun gizli kapaklı olduğu düşünülemez. Çünkü bütün bilgiler Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecektir.

        İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU-KILIÇDAROĞLU ARASINDA ADAYLIK GERİLİMİ
        Bu whatsApp grubunun kurulması ve her şeyin açıkça ortada olması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile İl Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir gerilim olduğu açık. Bilgiler benim elimde şimdilik açıklamayacağım onları...

        Acaba diyor insan; bu dava sonucu açıklandığında Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesi nasıl olsa bir şey çıkmaz ben de bunlara alet olmayayım demesi bundan mı? Birinci soru bu.

        KILIÇDAROĞLU'NA DEĞİL DE AKŞENER'E Mİ BİLGİ SIZDIRDILAR
        İkinci soru;         Acaba içerden bir ihbar gelmişti ve bu ihbarı alanlar Kemal beye söylemediler mi doğrudan gidip Meral hanıma mı söylediler?

        Çünkü bu karar kepaze... Meral Hanım'ın da açıklamalarına bakınca görüyorsunuz... Bizans'ta ayak oyunları bitmez düne kadar yapılan anketlerin hiçbirisinin önemi kalmadı.

        Murat Karayalçın da 'İmamoğlu'suz bir Türkiye siyaseti düşünülemez' dedi. Yargı kararıyla da böylece İmamoğlu yüksek bir figür haline geldi. İmamoğlu'nu artık adaylık geri almak çok kolay değil."

        TÜM AYRINTILARIYLA NELER YAŞANDI?
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

        TİYATRO BAŞLADI
        Söz konusu karar 2023 planları için uzun süredir İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.

        SARAÇHANE SAHNESİNE ÇAĞRI
        Adaylık savaşı verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden hamlesini yaptı.

        Destekçilerini Saraçhane'ye çağıran İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi.

            AKŞENER DEVREYE GİRDİ: YOLA ÇIKTIM
            Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren ve her fırsatta kendisini parlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de bir hamle geldi.

            Meral Akşener, İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak, "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz." ifadeleriyle bir selfie paylaştı.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU
            Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in 'Saraçhane' ortaklığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahasına oturtu.

            Sosyal medyada İmamoğlu destekçisi CHP'liler "Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sırada Almanya'ya gidiyor. Desteğe Akşener geliyor." şeklinde paylaşımlar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiri yağmuruna tuttu.


            Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da pasaport tiyatrosunda

                KILIÇDAROĞLU LİNÇ EDİLİRKEN SARAÇHANE'DE MUTLULUK POZLARI
                Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada linç edilirken Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu saraçhanede kucaklaştı.

                Akşener Saraçhane'de ziyaret etti


                Akşener, Ekrem İmamoğlu ile böyle kucaklaştı

                APAR TOPAR DÖNDÜ
                Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu fiyaskoya dönen ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından çıktığı Almanya ziyaretini yarıda keserek dönmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde özel jet ile İstanbul'a ayak bastı.

                KILIÇDAROĞLU'NDAN TELAŞ VETOSU: 16 MİLYONA HİZMET ET
                STürkiye'ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Saraçhane'de sergilenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun etkileriyle 'adaylık elden gidiyor' telaşına kapıldı.

                Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla İmamoğlu'na vetoyu çekti


                İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısında CHP'li İBB Başkanı'na ithafen "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" dedi.

                Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik "Görevine devam et, yolumdan çekil" mesajı verdiğine dair yorumlanırken film zaten çoktan bitmişti.

                KILIÇDAROĞLU'NA ALMANYA KETENPERESİ
                Tüm bu gelişmeler ışığında bir soru oldukça önem kazandı.
                Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi?

                Bu muammanın gölgesinde, Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ittifakı uygun zemini yakalayıp Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ağır bir darbe indirdi.

                Meral Akşener İmamoğlu ortaklığını itiraf eden bir açıklama bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

                KEMAL KILIÇDAROĞLU İTİRAF ETTİ
                CHP'nin yayın organı Halk TV'ye katılan Kemal Kılıçdaroğlu meseleye ilişkin açıklamalar yaptı.

                Davanın bu şekilde sonuçlanmayacağını tahmin ettiği için Almanya'ya gittiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na verilen desteklere ilişkin konuştu.

                6'lı masadaki ortaklarından Ahmet Davutoğlu'nun kendisini arayıp Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için alana gideceğini bildirdiğini ancak bir diğer ortağı Meral Akşener'in böyle bir tavır segilemediğini söyledi.

                Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
                "Sayın Davutoğlu aradı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Ben de oraya gidip Ekrem Beye üzüntülerimi aktarmak istiyorum diye. Tabii dedim çok mutlu olurum sonuçta olay bir kişi olayı değil milli iradeye yapılan bir davet. Hukukun şahsileştirilirse hangi sonuçları verebileceğini gösteren ilginç bir olay. Bunu ifade ettim. Ekrem beye de biz yarın bir miting yapalım diye. Onun üzerine anladığım kadarıyla diğer liderler de bir duyarlılık gösterdiler."

                    "MERAL AKŞENER ARAMADI"
                    Sunucu İsmail Küçükkaya "Sayın Akşener sizi aradı mı?" sorusunu yöneltti.

                    Kılıçdaroğlu ise "Hayır aramadı" yanıtını verdi.

                    Böyle Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen Meral Akşener'in İstanbul'a gelme kararı ve Kılıçdaroğlu ile temas kurmaması taraflar arasındaki savaşın en net göstergelerinden biri olurken Kılıçdaroğlu'na karşı kurulan Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ortaklığını bir kez daha gösterdi.

                    EKREM'E YİNE MESAJ VERDİ: İSTANBUL'DA DEVAM EDECEKSİN
                    Kemal Kılıçdaroğlu aynı yayında Ekrem İmamoğlu'na yine adaylık vetosu çekti

                    Kılıçdaroğlu "Ekrem Bey İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek. Ne yaparsa yapsınlar hiç kimse ekrem beyi istanbullulara hizmet etmekten alıkoyamayacaklar." dedi.

                    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na bir veto daha: İstanbul'da devam edecek

                    ADAYLIK SAVAŞLARI
                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez de beni deneyin" , "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkıyor.

                    AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA KAPIYI YİNE KAPATTI
                    Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyen Akşener son olarak "6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan (Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş) biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na adaylık kapasını kapatmıştı.

                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Akşener'in parlattığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "Bir daha önüme çıkmayın" mesajı verdi.

                    Geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi'nde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum." dedi.

                    İMAMOĞLU ADAYLIK İSTEDİ: BU OMUZLAR TÜM YÜKLERİ TAŞIR
                    Yine geçtiğimiz gün bir programa konuk olan Ekrem İmamoğlu "Cumhurbaşkanlığı hayaliniz var mı? İBB Başkanı olarak iyiyim, başka bir göreve talip değilim mi diyorsunuz?" sorusuna "Böyle bir şey denir mi ya? Bu omuzlar bütün yükleri taşır." ifadeleriyle yanıt verdi.

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                    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun WhatsApp grubunda dönen dolaplar... Enver Aysever'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e bilgi verdiler
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