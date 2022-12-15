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    • 15.12.2022 14:04
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    ANKA-3 MİUS insansız savaş uçağı özellikleri neler? ANKA-3 MİUS hızı, kalkış süresi ne kadar? İnsansız hava aracı MİUS motor özellikleri ne?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye'nin yeni tip insansız jet uçağı hakkında bilgiler verdi. Oktay, "TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var" ifadelerine yer verdi. Peki, ANKA-3 MİUS insansız savaş uçağı özellikleri neler? ANKA-3 MİUS hızı, kalkış süresi ne kadar? İnsansız hava aracı MİUS motor özellikleri ne? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    ANKA-3 MİUS insansız savaş uçağı özellikleri neler?

    Bayraktar tarafından üretilen yerli ve milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın test aşaması başarıyla tamamlanmıştı. Fuat Oktay yeni nesil bir projeyi daha duyurdu. Oktay, "TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; ANKA-3 MİUS" dedi. Peki, ANKA-3 MİUS insansız savaş uçağı özellikleri neler? ANKA-3 MİUS hızı, kalkış süresi ne kadar? İnsansız hava aracı MİUS motor özellikleri ne?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'deki bütçe sunumu sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay Türkiye'nin yeni tip insansız jet uçağı hakkında da bilgiler verdi.

    YENİ NESİL PROJE GELİYOR!

    Oktay "TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; ANKA-3 MİUS" dedi.

    Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)

    Baykar Savunma tarafından araştırma/geliştirme çalışmalarına başlanan jet motorlu Muharip İnsansız Uçak Sisteminin(MİUS) kavramsal Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) tasarımları paylaşıldı.

    Birçok ülkenin üzerinde çalıştığı yapay zekâya sahip İnsansız Savaş Uçakları, yüksek manevra kabiliyetleri, gelişmiş elektronik sistemleri, radarda düşük görünürlük ve faydalı yük taşıma kapasitelerindeki üstünlüklerle, muharebe sahasında gün geçtikçe daha önemli bir yere sahip olmaktadır.

    Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) (İnsansız Savaş Uçağı)

    Baykar Savunmanın uzun yıllar kararlılıkla üzerine çalıştığı Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) hayata geçtiğinde, hava muharebe kavramını kökten değiştireceği düşünülmektedir. İnsansız savaş uçağı, insanlı savaş uçaklarıyla müşterek harekâtlar icra edebileceği gibi, tek veya sürü halinde kullanılabileceği de değerlendirilmektedir.

    İnsansız Savaş Uçağının ilk prototipleri ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapabilecek. Sonraki prototipleri ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik seyir hızına çıkabilecek. 1.5 tona yakın mühimmat, yakıt ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşırken, radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da taşıyabilecek.

        Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)

        MİUS, dikey kuyruk (stabilizatör) ve ön bölümde bulunan yatay kontrol yüzeyleri (kanard) sayesinde yüksek G kuvveti gerektiren manevraları sorunsuz yapabilecektir. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe manevralarını yapay zekâ bilgisayarları sayesinde otonom olarak gerçekleştirebilecek.

        Muharip İnsansız Uçak Sistemini diğer insansız sistemlerden farklı yapan en önemli özelliği ise, kısa pistli deniz platformlarına iniş/kalkış yapabilecek olmasıdır.

        Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) (İnsansız Savaş Uçağı)

        İnsansız Savaş Uçağının Muharip Gücü:

        Yakın Hava Desteği

        Stratejik Taarruz

        Düşman Hava Sahasının Bastırılması ve İmha Edilmesi

        Füze Taarruzu

        İnsansız Savaş Uçağının Nitelik ve Kabiliyetleri

        Havada Kalış Süresi: 5 Saat

        Mühimmat: Hava –Hava, Hava-Yer Füzeleri, Seyir Füzesi ve Akıllı Mühimmatlar

        Seyir Hızı: 900 km/saat (Ses Hızı üstü – Süpersonik)

        Maksimum İrtifa: 35.000 feet – 45.000 feet / 10-16 kilometre

        Taşıma Kapasitesi: 1.500 kg Yakıt ve Faydalı Yük

        Operasyonel Yarıçap: 500 Nm

        Faydalı Yük-Sensör: Elektro-optik Hedefleme Sistemi, Çok amaçlı AESA Radar

        İtki Sistemi: 1XAI-25TLT, 1XAI-322F veya 2XAI-322F

        Maksimum Kalkış Ağırlığı: 600 kg

        Kanat Açıklığı: 10 m

        Gövde Uzunluğu: 14.7 m

        Yükseklik: 3.3 m

        Platform: Tcg Anadolu vb. Deniz Platformlarına İniş/Kalkış

        Silah Yükü: Silahlarını Gövde İçinde ve Kanat Altında Taşıyabilme

        Manevra: Dikey Kuyruk Yapısıyla Agresif Manevra Kabiliyeti

        Yapısal Gelişim: Yapay Zekâyla Donatılmış Filo Halinde Harekat

        Uyarlanabilme: Dost Savaş Uçaklarıyla Görev Yapabilme (MMU ve F-16 Özgür)

        Görünürlük: Radarda Düşük Görünürlüğe Sahip

        Yetenek: İnsanlı Savaş Uçaklarıyla Savaşabilecek

        Kısa Pistli Gemilerden Operasyon Kabiliyeti

        SATCOM + Üç Yedekli LOS

        GPS Bağımsız Seyrüsefer

        Yüksek Manevra Kabiliyeti

        Ses Üstü Varyant

        Yapay Zeka Kabiliyeti ve Hava-Hava Muharebesi

        Hata Teloranslı Üç Yedekli Sensör Füzyonu

        BAYRAKTAR KIZILELMA UÇTU!

        Bayraktar Kızılelma (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

        TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

        500 Nm görev yarı çapı
        35.000 feet operasyonel irtifa
        5 Saat havada kalış süresi
        6 Ton maksimum kalkış ağırlığı
        0.6 mach seyir hızı
        1500 kilogram faydalı yük kapasitesi

        GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

        Otomatik İniş ve Kalkış
        Düşük Görünürlük
        Yüksek Manevra Kabiliyeti
        Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
        Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
        AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

        PERFORMANS

        5 saat havada kalış süresi
        3500 feet operasyonel irtifa
        500 nm görev yarıçapı
        Otomatik iniş ve kalkış
        0.6 mach seyir hızı
        6000 kg maksimum kalkış ağırlığı
        1500 kg faydalı yük kapasitesi
        AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık
        Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti
        Görüş hattı ve görüş hattı öncesi haberleşme
        Düşük görünürlük
        Yüksek manevra kabiliyeti
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        Haberler Güncel ANKA-3 MİUS insansız savaş uçağı özellikleri neler? ANKA-3 MİUS hızı, kalkış süresi ne kadar? İnsansız hava aracı MİUS motor özellikleri ne?
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