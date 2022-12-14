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    • 14.12.2022 15:56
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    • 14.12.2022 15:56
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    Necip Hablemitoğlu suikastının bir numaralı sanığı Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi talebi kabul edildi

    Son dakika haberi! 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun faillerinden biri olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi kabul edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme!

    18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun faillerinden biri olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi kabul edildi.

    Göktaş, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Tasarlayarak Öldürme" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarından 5 Eylül 2022 tarihinde Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

    Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla kabul edildi.

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    Haberler Güncel Necip Hablemitoğlu suikastının bir numaralı sanığı Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi talebi kabul edildi
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