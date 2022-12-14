Bayraktar Kızılelma ilk kez uçtu! "Daha fazla yerde tutamadık uçtu"

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nin testleri tüm hızıyla devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.

Selçuk Bayraktar tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..."

KIZILELMA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön veriyor. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.