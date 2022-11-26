Necip Hablemitoğlu suikastının parası Serhat Ilıcak aracılığıyla ödendi! FETÖ'nün tetikçilerine 900 bin dolar

ILICAK 900 BİN ABD DOLARI ALDI

İddianamede; Hablemitoğlu'nun öldürülmesi için suikasta katılan ve organize eden kişilere para temin edilmesi gerektiği, paranın ise 2003'te Enver Altaylı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı bir ihale sürecindeki aracılık hizmeti için Serhat Ilıcak ile birlikte 900 bin ABD Doları aldığının anlaşıldığı aktarıldı.

Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar ifadesinde, "Siemens şirketinin Genelkurmay'dan randevu talebini Altaylı'nın irtibatları vasıtasıyla aldığını biliyorum. Yaklaşık 1-1.5 sene sonra bu altyapı işi için malzeme temini kısmını Siemens şirketi aldı. 2003'te Siemens şirketi ihale süreci onaylandıktan sonra iş bitmeden, mal teslimi yapılmadan o gün itibarıyla yaklaşık 900 küsur bin dolar parayı Enver Altaylı ve Serhat Ilıcak üzerinden yapılan görüşmeler neticesi benim İstanbul Florya'da bulunan İş Bankası'ndaki hesabıma gönderdiler" dedi.