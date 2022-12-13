Son dakika: SMA tedavisinde yeni gelişme! Bakan Koca: Gen tedavisiyle ilgili adım atmaktan geri durmayız

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
MASKE UYARISI!
Kovid-19 ve diğer salgınlarla ilgili son duruma ilişkin soru üzerine Koca, "Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Bu hastalıklar en çok RSV, sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Kovid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli." ifadesini kullandı.
Aşılama konusunda bir yavaşlamanın olduğuna dikkati çeken Koca, "Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler." diye konuştu.
ECZANELERDE İLAÇ SORUNU
Koca hastaların eczanelerde bazı ilaçları bulamadığına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine değerledirmelerde bulundu.