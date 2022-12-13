Son dakika: SMA tedavisinde yeni gelişme! Bakan Koca: Gen tedavisiyle ilgili adım atmaktan geri durmayız

Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabilirizi çalıştık. Çok uzun sürmeyecek.

SAHTE DOKTOR SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Çerkezköy'deki sahte doktor olayıyla ilgili incelemenin hangi aşamada olduğu sorusuna Koca, "Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık. Soruşturma sonuçlandı, 1-2 gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız." cevabını verdi.