"GÖRMEZDEN GELİNMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"
"Yapılacak yargılamalar sonunda, bu iddiaların ispatlanması durumunda, bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz. Bu tür ahlâksızlıkların meşrebi, cemaati, ideolojisi olmadığı gibi, bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez."
"Milletimiz tarafından bilinen İsmailağa camiamızın bu çizgisine rağmen, bazı art niyetli çevreler bu "iddiayı" özelde camiamıza, genelde İslâm'a ve Müslümanlara mâl etmeye çalışmaktadırlar. Bu vahim iddiaları hakaret ve iftiraları için fırsat görerek halkımızı tahrik etmeye çalışan bu maksatlı yapılar, yaptıklarının hesabını hukuk karşısında vereceklerdir."
"Başta çocuk istismarı olmak üzere fıtrat, ahlâk ve vicdan dışı her türlü düşünce ve eğilimlerle en kararlı şekilde mücadeleden yana olduğumuzu kesin olarak ifade etmek isteriz. Rabbimizden niyazımız, bizleri yasaklamış olduğu her türlü fenalık ve azgınlıklardan muhafaza buyurmasıdır."
OLAYIN GEÇMİŞİ
Babası Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 29 yaşındaki bir 'müridiyle' imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi oldu.
H.K.G. 30 Kasım 2020'de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
30 Ekim'de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesine göre savcı H.K.G.'nin, anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı.
İddianamede H.K.G'nin imam nikahlı kocası Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel'in çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtildi.
Üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.