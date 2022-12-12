Olayın dini açıdan doğru olmadığı ve bu durumu vicdanların da kabul etmeyeceği belirtilen açıklamada İsmailağa Vakfı, yargılama sonucunda iddiaların ispatlanması durumunda "Bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsmailağa camiamız adına, birtakım iddialarla ilgili açıklama yapma zarureti hâsıl olmuştur. Bu iddialara ilişkin olarak her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki; 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dinî açıdan doğru olmadığı gibi, vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur."