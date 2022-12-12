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    • 12.12.2022 18:17
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    • 12.12.2022 18:49
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    İsmailağa Vakfı'ndan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama

    İsmailağa Vakfı, Türkiye'yi sarsan '6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' iddiasına ilişkin basın açıklamasında bulundu. İddialara ilişkin "Bu tür ahlâksızlıkların meşrebi, cemaati, ideolojisi olmadığı gibi, bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez" denilen vakıftan yapılan açıklamada "her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki; 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dinî açıdan doğru olmadığı gibi, vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur'' ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Çocuğa cinsel istismar davası! İsmailağa Vakfı’ndan açıklama

    İsmailağa Cemaati, kendileriyle bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki 'müridiyle' imam nikahıyla evlendirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu tür ahlâksızlıkların meşrebi, cemaati, ideolojisi olmadığı gibi, bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez" denildi.

    Türkiye'de büyük tepkiye neden olan kız çocuğunun 6 yaşındayken evlendirilmesi ve yıllarca istismara maruz kaldığı iddialarının ortaya çıkması tartışılmaya devam ediyor.

    Haberin ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi olan İsmailağa Vakfı'ndan '6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı' iddialarına ilişkin açıklama geldi.



        Yapılan açıklamada "Altı yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur" dedi.

        Olayın dini açıdan doğru olmadığı ve bu durumu vicdanların da kabul etmeyeceği belirtilen açıklamada İsmailağa Vakfı, yargılama sonucunda iddiaların ispatlanması durumunda "Bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

        Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "İsmailağa camiamız adına, birtakım iddialarla ilgili açıklama yapma zarureti hâsıl olmuştur. Bu iddialara ilişkin olarak her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki; 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dinî açıdan doğru olmadığı gibi, vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur."

        "Konuyla ilgili şu birkaç hususu dikkatlerinize arz etmek isteriz" denilen açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

        "CEMAATİMİZİN İDDİAYLA İLİŞKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILMASI ART NİYETLİ"
        "Malûm olduğu üzere, bir cemiyete bağlılık iddiasında olan bir kimse veya kimselerin yanlışı ile o cemiyetin tamamını suçlamak hukuken mümkün olmadığı gibi, vicdanları da yaralar. Modern hukuklarda da, İslam hukukunda da "suçun şahsîliği" ilkesi geçerlidir. Aksi takdirde, yeryüzünde hiçbir temiz yapı olmadığı sonucuna varmak zorunda kalırız. Bu itibarla, birtakım münferid iddiaları camiamızla irtibatlandırmaya çalışanların art niyetli ve maksatlı oldukları açıktır."

        "Bahusus, İsmailağa'ya mensubiyet iddiasında olan kişilerin, bu camianın en temel esasları arasında yer alan, "resmî nikâh olmadan dinî nikâh yapılmaz" düsturuna muhalefeti ise bizlerle asla ilişkilendirilemez. Bu usulümüzü de hocasından talebesine, gencinden yaşlısına camiamızı tanıyan herkes bilmektedir. Yıllardır bir çok alanda hizmet etmekte olan camiamızın, daha önce hiçbir şekilde böyle bir iddiaya konu olmaması da bunun ispatıdır. Buna rağmen, cemaatimizin bu dönemde böyle bir iddiayla ilişkilendirilmeye çalışılması art niyetli, maksatlı ve planlı bir ithamdır."

            "GÖRMEZDEN GELİNMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"
            "Yapılacak yargılamalar sonunda, bu iddiaların ispatlanması durumunda, bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz. Bu tür ahlâksızlıkların meşrebi, cemaati, ideolojisi olmadığı gibi, bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez."

            "Milletimiz tarafından bilinen İsmailağa camiamızın bu çizgisine rağmen, bazı art niyetli çevreler bu "iddiayı" özelde camiamıza, genelde İslâm'a ve Müslümanlara mâl etmeye çalışmaktadırlar. Bu vahim iddiaları hakaret ve iftiraları için fırsat görerek halkımızı tahrik etmeye çalışan bu maksatlı yapılar, yaptıklarının hesabını hukuk karşısında vereceklerdir."

            "Başta çocuk istismarı olmak üzere fıtrat, ahlâk ve vicdan dışı her türlü düşünce ve eğilimlerle en kararlı şekilde mücadeleden yana olduğumuzu kesin olarak ifade etmek isteriz. Rabbimizden niyazımız, bizleri yasaklamış olduğu her türlü fenalık ve azgınlıklardan muhafaza buyurmasıdır."

            OLAYIN GEÇMİŞİ
            Babası Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 29 yaşındaki bir 'müridiyle' imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi oldu.

            H.K.G. 30 Kasım 2020'de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

            30 Ekim'de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesine göre savcı H.K.G.'nin, anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı.

            İddianamede H.K.G'nin imam nikahlı kocası Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel'in çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtildi.

            Üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

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            Haberler Güncel İsmailağa Vakfı'ndan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama
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