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    • 11.12.2022 09:31
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    6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası! Soruşturmayı kapatan savcıdan skandal hata

    Türkiye’yi sarsan 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 2012 yılında açılan soruşturmayı hukuka aykırı olarak "kovuşturmaya yer yok" kararıyla kapatan savcının skandal hatası ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    6 yaşındaki çocuğa istismarda savcıdan skandal hata

    Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

    İstanbul'da Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine yapılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

    İSTENEN HAPİS CEZALARI
    H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2012 yılında soruşturmayı kapatan Cumhuriyet Savcısıyla ilgili de HSK tarafından soruşturma başlatıldı.

    2012'DEKİ SORUŞTURMAYI KAPATAN SAVCININ HATASI
    Sabah'ta yer alan habere göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcı hakkında HSK'ya verilen inceleme izninin detaylarına ulaşıldı.

    SAVCIYA KOVUŞTURMAYI KAPATTIĞI İÇİN SORUŞTURMA
    Daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı H.E.Ö'nün o dönem mağdur H.K.G'nin dosyada doğduğu tarihe ilişkin rapor olmasına rağmen "kovuşturmaya yer yoktur" kararı vermesi nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

        H.K.G.'NİN DOĞUM RAPORU DOSYADA ÇIKTI
        H.K.G'nın 17 Ağustos 2012'de annesi ile birlikte hastaneye müracaat ettiğinde yaşının küçüklüğü nedeniyle durumun polise haber verildiği, müştekinin o tarihte mağdur olarak polis tarafından alınan ifadesinde 07 Nisan 2012 günü Sancaktepe'de düğün yaparak şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteğiyle evlendiğini, yaşının 17 olduğunu belirtmesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

        DOĞUM RAPORUNA GÖRE 1998'DE DOĞDU
        Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının ise H.K.G.'nın yaşının tespiti için doğum raporunun ve MERNIS doğum tutanağını Sapanca Kaymakamlığından istediği, Sapanca Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünden cevap yazısında ise MERNİS doğum tutanağı ve doğum raporunda H.K.G.'nın 08 Mart 1998 tarihinde Özel Fatih Hastanesi'nde doğduğunun anlaşıldığı belirlendi.

        KEMİK YAŞIYLA OYNANDI
        H.K.G.'nin o dönem 14 yaşında olduğunun MERNİS kayıtları ve Özel hastanedeki doğum raporundan açıkça belirtilmesine rağmen kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildiği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda mağdurun 21 yaşında olduğunun bildirilmesi üzerine kovuşturmaya yer yoktur kararı verildiği belirtildi.

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        6 yaşındaki çocuğa istismarda savcıdan skandal hata
        Haberler Güncel 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası! Soruşturmayı kapatan savcıdan skandal hata
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