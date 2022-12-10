6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası! Türkiye’yi sarsan olayda iddianame kabul edildi: "En iğrenç, en ahlaksız suç takipçisi olacağız"

'6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı' iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu. H.K.G.'nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Kadir İstekli'nin 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in de 22 yıl 6'şar ay hapisleri istendi. İlk duruşma 22 Mayıs'ta.
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Konuyla ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç olduğunu ifade ettim. Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli. HSYK inceleme başlattı." dedi.
İşte Şentop'un açıklamalarından satır başları:
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ZORLA EVLENDİRİLMESİ
Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç olduğunu ifade ettim. Bizim anayasamızda da çocuklarımızın istismardan korunacağı belirtiliyor. Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli. HSYK inceleme başlattı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlendi.
Suçun şahsiliğinden bahsediyoruz. Onu işleyen üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Toplumu ya da bir kesimi itham etmemek gereklidir.
Yargının işleyişinin yavaşlığı konusunda hepimiz şikayetçiyiz. Yargının mümkün olduğu kadar delili elde etmesi gerekiyor. Bu da biraz zaman alıyor. Toplumda infial barındıran daha önceki olaylarla ilgili de bakıyorsanız mahkeme tarafından gereken işlemler yapılmış. Böyle konularda, biraz daha hassas ve daha hızlı sonuç alacak şekilde hareket etmek gerekir diye düşünüyorum.
Bizde bazı kelimeler üzerinden değerlendirme yapmaya çalışan insanlar var. Kadı adaleti, bugün karşılığı hakimdir. Kadıyı önemsiz bir kelimeyle gösteriyor. İçeriğini bilmediğiniz kötü bir anlam yüklediğiniz kelime üzerinden bir yorum yapıyorsunuz. Burada önemli olan hukuk kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir. Bu kapsamda kolektif suçlamalar çok tehlikelidir.
TÜRKİYE'Yİ SARSAN OLAYDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ: 6 YAŞ TECAVÜZÜNE 67 YIL HAPİS İSTEMİ
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirdiği iddiaları büyük infiala yol açarken, yargı ikinci adımı atarak davayı açtı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, H.K.G.'nin 6 yaşından beri Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. H.K.G. suç duyurusunda, Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikâhla evlendirildiğini, şüphelinin babasının talebesi olduğunu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlatmıştı. Cinsel ilişkinin kendisine İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini söyleyen H.K.G. çektiği ses kayıtlarını da delil olarak sunmuştu.
EVLENEN DE SANIK EVLENDİRENLER DE
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında da 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talep edildi. İddianame Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs'taki ilk duruşmada hâkim karşısına çıkacak.
O SAVCIYA İNCELEME
H.K.G. henüz 14 yaşındayken, 17 Ağustos 2012 tarihinde adet düzensizliği şikâyetiyle hastaneye gitti. Doktorlar yaşı küçük olduğu için olayı Emniyet güçlerine bildirdi. Ailesi, H.K.G.'nin yaşının daha büyük olduğunu iddia etti. Savcılık, H.K.G. için kemik yaşı tespiti istedi. H.K.G., test için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne, Hiranur Vakfı'nda çalışan Mehmet Emin M. ile birlikte gitti. Test için H.K.G. yerine 21 yaşındaki başka bir kadından örnek verildi. H.K.G. örnek vermediği için, diğer kadının test sonucu da 21 yaşında olarak çıktı. Savcılık bu rapordan sonra soruşturmayı kapattı. H.K.G. 2020 yılında yaşadıklarını anlattı. Başsavcılık, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlattı. Ancak bu soruşturmada da suç 2012 yılında meydana geldiği için zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildi.