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    • 10.12.2022 10:38
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    6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası! Türkiye’yi sarsan olayda iddianame kabul edildi: "En iğrenç, en ahlaksız suç takipçisi olacağız"

    Son dakika haberi! H.K.G.’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli’yle evlendirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Kadir İstekli’nin 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in de 22 yıl 6’şar ay hapisleri istendi. İlk duruşma 22 Mayıs’ta. Konuyla ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç olduğunu ifade ettim. Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli. HSYK inceleme başlattı." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    En iğrenç, en ahlaksız suç takipçisi olacağız

    '6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı' iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu. H.K.G.'nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Kadir İstekli'nin 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in de 22 yıl 6'şar ay hapisleri istendi. İlk duruşma 22 Mayıs'ta.

    TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
    Konuyla ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç olduğunu ifade ettim. Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli. HSYK inceleme başlattı." dedi.

    İşte Şentop'un açıklamalarından satır başları:

    6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ZORLA EVLENDİRİLMESİ
    Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç olduğunu ifade ettim. Bizim anayasamızda da çocuklarımızın istismardan korunacağı belirtiliyor. Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli. HSYK inceleme başlattı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlendi.

    Suçun şahsiliğinden bahsediyoruz. Onu işleyen üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Toplumu ya da bir kesimi itham etmemek gereklidir.

    Yargının işleyişinin yavaşlığı konusunda hepimiz şikayetçiyiz. Yargının mümkün olduğu kadar delili elde etmesi gerekiyor. Bu da biraz zaman alıyor. Toplumda infial barındıran daha önceki olaylarla ilgili de bakıyorsanız mahkeme tarafından gereken işlemler yapılmış. Böyle konularda, biraz daha hassas ve daha hızlı sonuç alacak şekilde hareket etmek gerekir diye düşünüyorum.

    Bizde bazı kelimeler üzerinden değerlendirme yapmaya çalışan insanlar var. Kadı adaleti, bugün karşılığı hakimdir. Kadıyı önemsiz bir kelimeyle gösteriyor. İçeriğini bilmediğiniz kötü bir anlam yüklediğiniz kelime üzerinden bir yorum yapıyorsunuz. Burada önemli olan hukuk kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir. Bu kapsamda kolektif suçlamalar çok tehlikelidir.

    TÜRKİYE'Yİ SARSAN OLAYDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ: 6 YAŞ TECAVÜZÜNE 67 YIL HAPİS İSTEMİ
    Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirdiği iddiaları büyük infiala yol açarken, yargı ikinci adımı atarak davayı açtı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, H.K.G.'nin 6 yaşından beri Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. H.K.G. suç duyurusunda, Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikâhla evlendirildiğini, şüphelinin babasının talebesi olduğunu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlatmıştı. Cinsel ilişkinin kendisine İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini söyleyen H.K.G. çektiği ses kayıtlarını da delil olarak sunmuştu.

    EVLENEN DE SANIK EVLENDİRENLER DE
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında da 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talep edildi. İddianame Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs'taki ilk duruşmada hâkim karşısına çıkacak.

    O SAVCIYA İNCELEME
    H.K.G. henüz 14 yaşındayken, 17 Ağustos 2012 tarihinde adet düzensizliği şikâyetiyle hastaneye gitti. Doktorlar yaşı küçük olduğu için olayı Emniyet güçlerine bildirdi. Ailesi, H.K.G.'nin yaşının daha büyük olduğunu iddia etti. Savcılık, H.K.G. için kemik yaşı tespiti istedi. H.K.G., test için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne, Hiranur Vakfı'nda çalışan Mehmet Emin M. ile birlikte gitti. Test için H.K.G. yerine 21 yaşındaki başka bir kadından örnek verildi. H.K.G. örnek vermediği için, diğer kadının test sonucu da 21 yaşında olarak çıktı. Savcılık bu rapordan sonra soruşturmayı kapattı. H.K.G. 2020 yılında yaşadıklarını anlattı. Başsavcılık, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlattı. Ancak bu soruşturmada da suç 2012 yılında meydana geldiği için zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

        MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
        İşte tüm bu iddialar üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği iddia edilen İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) harekete geçirdi. Bozdağ daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli olan İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı için HSK'ya inceleme izni verdi. Verilen izin üzerine HSK Birinci Dairesi'nce inceleme başlatıldı. HSK iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

        BARODAN SUÇ DUYURUSU
        İstanbul Barosu da davada müdahillik talebinde bulundu. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, ayrıca H.K.G.'ye 21 yaşında olduğuna dair kemik yaşı testi raporu düzenlenmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.



        BAKAN YANIK'TAN TEPKİ: BUNA ERKEN YAŞTA EVLİLİK DENEMEZ
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, H.K.G.'nin 6 yaşındayken evlendirilmesiyle ilgili "Hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez, onaylanamaz, meşru gösterilemez" dedi. Bakan Yanık katıldığı TV programında özetle şunları söyledi: "Erken yaşta evlilik başlığında bile değerlendirilemeyecek kadar tatsız bir konu. Bakanlık olarak davaya müdahil olduk. Çocuğun cinsel istismarı tüyleri diken diken eden bir mesele. Hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez, onaylanamaz, meşru gösterilemez. Kadına yönelik şiddetle, istismarla mücadele etmeyi varlık sebebi kabul eden bir bakanlığız. Kim olursa olsun çocukların cinsel istismarı kabul edilemez, ihmali kabul edilemez, çocukların en güzel şekilde geleceğe hazırlanması için gayret gösteriyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Kendilerinin bilmediği yüzlerce vakada da mağdurun yanındayız. Bundan sonra hukuki anlamda bu süreç tamamlanıp bitene kadar içinde olacağız."

        BAKAN YANIK'TAN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

        BİNADA ÇIT ÇIKMIYOR
        H.K.G'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel'in kurucusu olduğu Hiranur Vakfı'nın İstanbul Sancaktepe'deki binasında büyük bir sessizlik hâkim. Hürriyet'te yer alan habere göre, binaya hiç kimse girip çıkmıyor. Bağışlarla faaliyetini sürdüren vakıfta, 750 öğrenci burslu olarak yatılı eğitim alıyor. Öğrencilere Kuran, hafızlık ve İslami ilimler eğitimleri veriliyor. Hiranur Vakfı, yaptıkları hizmetlerin anlatıldığı ve fotoğrafların yer aldığı internet sitelerini "bakımda" ifadesi koyarak erişime kapattı.

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        En iğrenç, en ahlaksız suç takipçisi olacağız
        Haberler Güncel 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası! Türkiye’yi sarsan olayda iddianame kabul edildi: "En iğrenç, en ahlaksız suç takipçisi olacağız"
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