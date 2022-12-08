6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara AK Parti'den art arda tepki: Lanetliyoruz! Amasız fakatsız mağdurun yanındayız

Türkiye'nin gündemine oturan 'çocuk istismarı' skandalına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yusuf Ziya Gümüşel isimli şahsın kızı H.K.G, 1998 yılında '6 yaşında imam nikâhıyla evlendirildiğini ve cinsel istismara maruz kaldığı'nı belirterek şikâyetçi olmuştu. H.K.G., 6 yaşında evlendirildiğini ve bunun kendisine oyun olarak anlatıldığını açıklamıştı. İnfiale neden olan olayın ardından H.K.G., evlendirildiği şahsa ve ailesine karşı hukuki mücadele başlatmıştı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın iddialarla ilgili iddianamesi 30 Ekim'de tamamlanırken iddianamede şimdi 24 yaşında olan H.K.G.'nin anne ve babası tecavüze göz yummakla suçlandı. Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtilen iddianamede şahısların en az 27'şer yıl hapis istendi.

AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G ile ilgili açıklamada bulundu.

Basında çıkan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilen Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."