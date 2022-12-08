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    • 08.12.2022 14:18
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    6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara AK Parti'den art arda tepki: Lanetliyoruz! Amasız fakatsız mağdurun yanındayız

    ‘6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı’ iddiası Türkiye’yi ayağa kaldırırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, skandal olayla ilgili açılan davaya müdahil oldu. AK Parti'den de olayla ilgili art arda tepki sesleri yükseldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Çocukların istismarını lanetliyoruz” diyerek sert tepki gösterirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Lanetliyoruz.'Ama'sız, 'fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısındayız" dedi. Sarsıcı iddianın ardından "Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Susarsak insanlığımız yara alır" diyerek tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirtti. Çocuk istismarına bir tepki de Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun..." dedi. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, Meclis'te bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını dile getirdi.

    takvim.com.tr
    Kız çocuğuna cinsel istismara AK Parti’den art arda tepki

    Türkiye'nin gündemine oturan 'çocuk istismarı' skandalına tepkiler gelmeye devam ediyor.

    Yusuf Ziya Gümüşel isimli şahsın kızı H.K.G, 1998 yılında '6 yaşında imam nikâhıyla evlendirildiğini ve cinsel istismara maruz kaldığı'nı belirterek şikâyetçi olmuştu. H.K.G., 6 yaşında evlendirildiğini ve bunun kendisine oyun olarak anlatıldığını açıklamıştı. İnfiale neden olan olayın ardından H.K.G., evlendirildiği şahsa ve ailesine karşı hukuki mücadele başlatmıştı.

    İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın iddialarla ilgili iddianamesi 30 Ekim'de tamamlanırken iddianamede şimdi 24 yaşında olan H.K.G.'nin anne ve babası tecavüze göz yummakla suçlandı. Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtilen iddianamede şahısların en az 27'şer yıl hapis istendi.

    AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G ile ilgili açıklamada bulundu.

    Basında çıkan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilen Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."

    BİR TEPKİ DE MECLİS BAŞKANI'NDAN
    Çocuğa cinsel istismar iddiasına bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Meclis Başkanı, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun..."Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarsmıştır. Olay yargıya intikal etmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olmuştur. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız."

    AK PARTİ'DEN ART ARDA TEPKİLER
    Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal olayla ilgili AK Parti'den art arda tepkiler geldi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz" diyerek sert tepki gösterdiği sarsıcı olayla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların Istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz"

        HAMZA DAĞ: 'AMA'SIZ, 'FAKAT'SIZ MAĞDURUN YANINDA, SUÇLUNUN KARŞISINDAYIZ
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da skandal olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Bu durumu lanetlediklerini belirten Hamza Dağ, "Böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz" diyerek 'Ama'sız, 'fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısında olduklarının altını çizerek şunları söyled;

        "Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu. Siyasi olarak da biz bunun sonuna kadar takipçisi oluruz. Siyaseten bunun üzerinden nema elde etmeye çalışmak acizliktir. Lanetliyoruz. Dün Parti Sözcümüz de Aile Bakanlığı da açıklama yaptı. Bu hadisenin üzerine gidereceğiz. Aynı kararlılığı CHP kendi teşkilatlarına sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok, bir saniye bekleme lüksleri yok. İhmali olan bir kamu görevlisi varsa zaten Aile Bakanlığımız da açıklamayı yaptı. Tecavüz, hayvana şiddet... Konya'da hadise yaşandığında belediye başkanımız direkt soruşturma açtı, kişilerin tutuklanması sağlandı."

        BAKAN ERSOY: SORUMLULAR EN AĞIR CEZAYI ALMALI
        Olayı şiddetle kınayan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sorumluların tamamının en ağır cezayı alması gerektiğini belirtiği açıklamasında şunları söyledi: "Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz"

        BAKAN BİLGİN: SUSARSAK İNSANLIĞIMIZ YARA ALIR
        "Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiç birimiz taviz vermeyiz" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor. Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz. Göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum."

        SKANDAL İDDİALAR MECLİS'E TAŞINDI
        6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiaları Meclis gündemine taşındı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, Meclis'te bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını dile getirdi.

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        Haberler Güncel 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara AK Parti'den art arda tepki: Lanetliyoruz! Amasız fakatsız mağdurun yanındayız
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