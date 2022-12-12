Türkiye'yi ayağa kaldıran '6 yaşındaki kıza cinsel istismar' olayı sonrası devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerek olayı aydınlatmak için kolları sıvadı.
CHP VE SAADET PARTİSİ ARASINDA YENİ KRİZ | VIDEO
Mağdur H.K.G'ye her türlü destek verilerek, devlet koruması altına alındı.
CHP'DEN YENİ PROVOKASYON
İnfial yaratan olay sonrası CHP bir kez daha siyaset devşirmeye çalıştı. Meclis'te açıklamalarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; TBMM Genel Kurulu'nda vakıf ve dernekleri hedef aldı. Yıldırım Kaya; aralarında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV), İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Hayrat Vakfı ve Birlik Vakfı'nın da bulunduğu vakıf ve derneklerin isminin yazılı olduğu dövizi göstererek, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" ifadelerini kullandı.
CHP VE SAADET BİRBİRİNE GİRDİ
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın Anadalu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı'nı hedef alması CHP ve Saadet Partisi arasında büyük gerginliğe neden oldu.