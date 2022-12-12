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    • Güncel
    • 12.12.2022 18:37
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    • 12.12.2022 19:04
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    Saadet Partisi ve CHP birbirine girdi! AGD ve MGV vakfını hedef alan CHP'li vekile art arda tepkiler: Allah belanı versin

    Türkiye'de infial yaratan '6 yaşındaki kıza cinsel istismar' olayı üzerinden CHP provokasyona soyundu.CHP'li Yıldırım Kaya'nın skandal açıklamaları sonrası CHP ve Saadet Partisi arasındaki yeni krizin fitilini ateşlendi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın Anadalu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı'nı hedef alması CHP ve Saadet Partisi arasında büyük gerginliğe neden oldu. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran "Allah belanızı versin" diyerek çok sert tepki gösterdi. Öte yandan yaşanan tartışmanın ardından CHP'de eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal masaya verdi veriştirdi.

    takvim.com.tr
    Allah belanızı versin

    Türkiye'yi ayağa kaldıran '6 yaşındaki kıza cinsel istismar' olayı sonrası devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerek olayı aydınlatmak için kolları sıvadı.

    CHP VE SAADET PARTİSİ ARASINDA YENİ KRİZ | VIDEO

    Mağdur H.K.G'ye her türlü destek verilerek, devlet koruması altına alındı.



    CHP'DEN YENİ PROVOKASYON
    İnfial yaratan olay sonrası CHP bir kez daha siyaset devşirmeye çalıştı. Meclis'te açıklamalarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; TBMM Genel Kurulu'nda vakıf ve dernekleri hedef aldı. Yıldırım Kaya; aralarında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV), İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Hayrat Vakfı ve Birlik Vakfı'nın da bulunduğu vakıf ve derneklerin isminin yazılı olduğu dövizi göstererek, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" ifadelerini kullandı.



    CHP VE SAADET BİRBİRİNE GİRDİ
    CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın Anadalu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı'nı hedef alması CHP ve Saadet Partisi arasında büyük gerginliğe neden oldu.



        SAADET PARTİSİ İZMİR İL BAŞKANI MUSTAFA ERDURAN: ALLAH BELANIZI VERSİN
        Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran "Allah belanızı versin" diyerek çok sert tepki gösterdi. Erduran sosyal medya hesabından, "CHP'li Anadolu Gençlik derneğimizi tecavüzcü dernek olarak gösterip iftira atan "CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya" Allah senin belanı versin" ifadelerini kullandı.



        "HADSİZE HADDİ MUTLAKA BİLDİRİLEÇEKTİR"
        Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran twitinin devamında ise CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'yı etiketleyerek "Bu hadsize haddi mutlaka bildirilecektir" dedi.



        SAADET PARTİSİ KAYSERİ İL BAŞKANI BAKİ ÇOŞKUN: HADDİNİZİ BİLİN
        CHP'nin provokatif söylemine bir başka tepki de Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Çoşkun'dan geldi. Baki Çoşkun sosyal medya hesabından, "Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı bu ülkenin yüz akıdır. 50 yıllık geçmişinde tek bir leke bulunmayan Milli Görüşün temel taşıdır. Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz. Haddinizi bilin... " dedi.



            HADSİZ AÇIKLAMALARI KABUL ETMİYORUZ
            MGV( Millî Gençlik Vakfı) Genel Başkanı Salih Turhan hadsiz açıklamaları kabul etmediklerini belirterek, "Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız" dedi.Türkiye'yi ayağa kaldıran '6 yaşındaki kıza cinsel istismar' olayı sonrası devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerek olayı aydınlatmak için kolları sıvadı.



            Bu durum masanın iki ortağı CHP ve Saadet Partisi arasındaki yeni krizin fitilini ateşledi.



            ASLI BAYKAL'DAN SALVO
            Öte yandan yaşanan tartışmanın ardından CHP'de eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal masaya verdi veriştirdi. Baykal sosyla medya hesabından, "CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, Saadet Partisi'nin AGD'sini tecavüzcü ilan etti. Ama birlikte hükümet kurup, Kılıçdaroğlu'nu Başkan yapacaklar" ifadelerini kullandı.



            "AŞAĞILIK SALDIRI"
            Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı avukat Mehmet Sarı; "Bu aşağılık saldırı, ülkemizin 70 yıllık cemiyet, vakıf ve derneklerine karşı sistematik bir saldırıya dönüşmüştür. CHP milletvekilinin bu hayasız ve arsız girişimi, son günlerde kamuoyunun gündemini teşkil eden elim olayı kendisine bir gerekçe yaparak içindeki kin ve nefreti milletimize karşı kusmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız vakıflarımızla imzaladığı protokoller milletine ve devletine bağlık; iyiliği ve güzelliği birlikte inşa edeceği nesiller yetiştirmesi için yapılmıştır. Her illegal terör yapısıyla iş tutmada geri durmayan bu geri kafalardan bir şey beklemekte yersizdir." ifadelerini kullandı.



                AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN TURAN: GERÇKE MAKSADINI GİZLEYEN PROVOKATİF YAKLAŞIM
                AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise; "Özellikle bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafından ortaya konulan dil ve tutum, sosyal medyada köpürtülen haberler psikolojik harp teknikleri ve propaganda ülkemiz için çok tehlikeli ve çirkindir. Suçun şahsiliği ilkesini görmezden gelerek yargı sürecinin işlediği konularda sokaklarda dine, dini değerlerimize aleni saldırılar yapmak geçmişten kalan özlemlerinin, içlerinde biriktirdikleri kinin yeniden gün yüzüne çıkmasıdır. Bu güruhların sufle aldıkları yerler bellidir. Gerçeğin peşinde değil algı oluşturmanın gayretindeki çevrelere en güzel cevap milletçe yekvücut olarak karşılarında durmaktır. 6'lı masada oturanların değerlerimize karşı yapılan saldırılara karşı korudukları sessizliği onların gizli ajandalarını da gün yüzüne çıkarmıştır. Samimiyetten uzak, gerçek maksadını gizleyen bu tür provokatif yaklaşımları hem biz hem de milletimiz gayet iyi görmekteyiz." dedi.

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                Haberler Güncel Saadet Partisi ve CHP birbirine girdi! AGD ve MGV vakfını hedef alan CHP'li vekile art arda tepkiler: Allah belanı versin
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