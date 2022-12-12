



AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN TURAN: GERÇKE MAKSADINI GİZLEYEN PROVOKATİF YAKLAŞIM

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise; "Özellikle bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafından ortaya konulan dil ve tutum, sosyal medyada köpürtülen haberler psikolojik harp teknikleri ve propaganda ülkemiz için çok tehlikeli ve çirkindir. Suçun şahsiliği ilkesini görmezden gelerek yargı sürecinin işlediği konularda sokaklarda dine, dini değerlerimize aleni saldırılar yapmak geçmişten kalan özlemlerinin, içlerinde biriktirdikleri kinin yeniden gün yüzüne çıkmasıdır. Bu güruhların sufle aldıkları yerler bellidir. Gerçeğin peşinde değil algı oluşturmanın gayretindeki çevrelere en güzel cevap milletçe yekvücut olarak karşılarında durmaktır. 6'lı masada oturanların değerlerimize karşı yapılan saldırılara karşı korudukları sessizliği onların gizli ajandalarını da gün yüzüne çıkarmıştır. Samimiyetten uzak, gerçek maksadını gizleyen bu tür provokatif yaklaşımları hem biz hem de milletimiz gayet iyi görmekteyiz." dedi.

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