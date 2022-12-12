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    • 12.12.2022 17:51
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    • 12.12.2022 18:13
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    Masada yeni kaos! Başörtüsü konusunda riyakar tutum sergileyen CHP'nin 'ret' oyu verdiği anayasa teklifine İYİ Parti'den destek

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki riyakar çıkışı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim" çağrısını yaptı. AK Parti, bu doğrultuda başörtüsü konusunu kapsayan Anayasa teklifi hazırladı. Tam da bu noktada CHP'nin ikiyüzlü tutumu bir kez daha devreye girdi ve anayasa teklifine 'ret' yanıtını verdiler. Yaşanan bu gelişmelerin etkileri sürerken İYİ Parti'den ses getirecek bir çıkış geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesinin de yer aldığı Anayasa değişikiliği teklifine olumlu baktıklarını söyledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Masada yeni kaos! CHP ’hayır’ dedi İP destek verdi

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, Türkiye'de bir başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp, konu hakkında TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını söyledi.

    Geçmişte "başörtüsü" konusunda yaptığı skandal açıklamalarını bir kenara bırakıp riyakar bir tutum sergileyen CHP lideri, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." diye konuşmuştu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REFERANDUM ÇAĞRISI: "SIKIYORSA GEL"
    Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü 'başörtüsü' çıkışına yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa referanduma götürelim. Millete götürelim, kararı millet versin" diyerek referandum çağrısı yaptı.

    AK Parti'nin başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine CHP kanadı, ret yanıtı verdi.



    İYİ PARTİ'DEN SES GETİRECEK ÇIKIŞ
    Tüm bu gelişmelerin ışığında daha önce '6'lı masanın sahibi biziz' çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken İYİ Parti'den çarpıcı bir çıkış geldi.

    CHP'nin 'ret' oyu verdiği anayasa teklifine İYİ Parti'den destek!



    İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesinin de yer aldığı Anayasa değişikiliği teklifine olumlu baktıklarını söyledi. Zorlu, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir" dedi.



        Bilindiği üzere 6'lı masada şu sıralar viddi bir kaos havası hakim. Bu durum genel başkanların söylemlerine de yansımış vaziyette.

        CHP'NİN TEPKİSİ MERAK KONUSU OLDU
        Bu bağlamda İYİ Parti'nin AK Parti'nin başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine olumlu bakmasına CHP kanadının ne tepki vereceği merak konusu oldu. Kaostan kırılan masa, yeni bir kriz ile karşı karşıya.
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        HangiKredi
        Haberler Güncel Masada yeni kaos! Başörtüsü konusunda riyakar tutum sergileyen CHP'nin 'ret' oyu verdiği anayasa teklifine İYİ Parti'den destek
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