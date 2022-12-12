Masada yeni kaos! Başörtüsü konusunda riyakar tutum sergileyen CHP'nin 'ret' oyu verdiği anayasa teklifine İYİ Parti'den destek

Geçmişte "başörtüsü" konusunda yaptığı skandal açıklamalarını bir kenara bırakıp riyakar bir tutum sergileyen CHP lideri, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." diye konuşmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REFERANDUM ÇAĞRISI: "SIKIYORSA GEL"

Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü 'başörtüsü' çıkışına yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa referanduma götürelim. Millete götürelim, kararı millet versin" diyerek referandum çağrısı yaptı.

AK Parti'nin başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine CHP kanadı, ret yanıtı verdi.