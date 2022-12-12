Masada yeni kaos! Başörtüsü konusunda riyakar tutum sergileyen CHP'nin 'ret' oyu verdiği anayasa teklifine İYİ Parti'den destek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, Türkiye'de bir başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp, konu hakkında TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını söyledi.
Geçmişte "başörtüsü" konusunda yaptığı skandal açıklamalarını bir kenara bırakıp riyakar bir tutum sergileyen CHP lideri, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." diye konuşmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REFERANDUM ÇAĞRISI: "SIKIYORSA GEL"
Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü 'başörtüsü' çıkışına yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa referanduma götürelim. Millete götürelim, kararı millet versin" diyerek referandum çağrısı yaptı.
AK Parti'nin başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine CHP kanadı, ret yanıtı verdi.
İYİ PARTİ'DEN SES GETİRECEK ÇIKIŞ
Tüm bu gelişmelerin ışığında daha önce '6'lı masanın sahibi biziz' çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken İYİ Parti'den çarpıcı bir çıkış geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesinin de yer aldığı Anayasa değişikiliği teklifine olumlu baktıklarını söyledi. Zorlu, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir" dedi.