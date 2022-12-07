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    • Güncel
    • 07.12.2022 19:44
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    • 07.12.2022 19:58
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    Son dakika! 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Bakanlık harekete geçerek davaya müdahil oldu

    Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlerin ardından harekete geçti. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya Bakanlığın müdahil oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir." denildi.

    6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda yeni gelişme

    Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G ile ilgili açıklamada bulundu.



    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."

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    Haberler Güncel Son dakika! 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Bakanlık harekete geçerek davaya müdahil oldu
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