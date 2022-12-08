Eski CHP’li vekil Mehmet Sevigen bombayı patlattı: ABD’li sömürge bekçisi Rifkin’i Kılıçdaroğlu’na ABD’li Büyükelçi Flake atadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" toplantısında açıkladığı ekonomi danışmanları, tartışma konusu olmaya devam ediyor. CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçaroğlu'nun ABD'li başdanışmanı Jeremy Rifkin ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sevigen, Rifkin'in CHP'ye, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake tarafından tavsiye edildiğini söyledi.
SEVİGEN: RİFKİN'İ KILIÇDAROĞLU'NA ABD BÜYÜKELÇİSİ ÖNERDİ
Rifkin'i Kılıçdaroğlu'na ABD Büyükelçisinin tavsiye ettiğini iddia eden Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Rifkin hakkında yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:
"Kemal Bey ile kim tanıştırdı bunu? Kemal Bey ile tanışması 1 ay bile değil. Büyükelçi tavsiye etmiş. Beni en çok kaygılandıran şey; Biden dedi ya 'Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz' dedi. Hatırlarsınız böyle bir açıklama yapmıştı. 'Ama bunu göndermek için muhalefete destek vermek lazım' dedi. Ama onu söyledikten sonra ABD Büyükelçisi, bunu Kemal Bey'e öneriyor. 1 ay oluyor tanışalı. 1 ay olduktan sonra, Türkiye'nin bütün ekonomisini bu adama emanet ediyor. Beni endişelendiren şey; bu ulusal birliğimize zarar verirse, kimse bunun altından kalkamaz."
'VİZYON TOPLANTISININ CİDDİYE ALINACAK TARAFI YOK'
CHP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP'nin 'vizyon' toplantısına ilişkin de açıklamalarda bulundu. 'Vizyon' toplantısının ciddiye alınacak bir tarafının olmadığını belirten Sevigen, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"BUNLAR PARAYLA HİZMET VEREN İNSANLAR"
"Öyle zannediyorum ki, bunlar daha danışman değil. Öyle danışmanlık yapacak seviyeye gelmemişler diye yorumladım. Yoksa zahmet edip buraya kadar toplantıya gelmeyen adamdan danışman mı olur ya? Ali Babacan, sabah açıklama yaptı, 'Bunlar CHP'li değildir. Bunlar benim danışmanlarımdı, benim programımı yaptı. Bana yardım ettiler.' dedi ya. Bunlar parayla hizmet veren insanlar. Bir şey demiyorum. Ama ne oldukları belli değil. Bunu açıklamıyorlar mesela, bunu komple açıklamak lazım. Bunlarla yapılan sözleşmeleri ortaya koymak lazım."
Öte yandan ABD Büyükelçisi Flake ile birçok kez görüşme gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu ayrıca, 2 ay önce de ABD'ye bir gezi düzenlemiş ve burada çeşitli temaslarda bulunmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gidip 8 saatlik kayıp zaman skandalı ile geri dönmüştü. Kendisine yöneltilen eleştirileri duymazdan gelen CHP lideri, icazet seferinin ikinci ayağı olarak İngiltere'ye gitmişti.
2023 seçimlerine yaklaşık 7 ay kalırken henüz adayın belli olmadığı ve kaosun sürdüğü muhalefet cephesinde ise hareketlilik sürüyor. 6'lı masanın baş aktörlerinden Kemal Kılıçdaroğlu, icazet turlarına kaldığı yerden devam ediyor.
ÜÇÜNCÜ DURAK ALMANYA
6'lı masanın adayı olmak için yanıp tutuşan CHP lideri, tartışmaları beraberinde getiren ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yeni bir program belirledi. Yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisini 14-17 Aralık tarihleri arasında yapacak olan Kılıçdaroğlu, bu ziyarette de bir dizi temaslarda bulunacak.
Berlin'de üniversiteler ve endüstri kuruluşları ile çevre ve doğayla uyumlu finans şirketlerini ziyaret etmesi beklenen Kılıçdaroğlu, Almanya ziyareti kapsamında uluslararası basın kuruluşlarına yönelik de basın toplantısı düzenleyecek.