Eski CHP’li vekil Mehmet Sevigen bombayı patlattı: ABD’li sömürge bekçisi Rifkin’i Kılıçdaroğlu’na ABD’li Büyükelçi Flake atadı

"BUNLAR PARAYLA HİZMET VEREN İNSANLAR"

"Öyle zannediyorum ki, bunlar daha danışman değil. Öyle danışmanlık yapacak seviyeye gelmemişler diye yorumladım. Yoksa zahmet edip buraya kadar toplantıya gelmeyen adamdan danışman mı olur ya? Ali Babacan, sabah açıklama yaptı, 'Bunlar CHP'li değildir. Bunlar benim danışmanlarımdı, benim programımı yaptı. Bana yardım ettiler.' dedi ya. Bunlar parayla hizmet veren insanlar. Bir şey demiyorum. Ama ne oldukları belli değil. Bunu açıklamıyorlar mesela, bunu komple açıklamak lazım. Bunlarla yapılan sözleşmeleri ortaya koymak lazım."

Öte yandan ABD Büyükelçisi Flake ile birçok kez görüşme gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu ayrıca, 2 ay önce de ABD'ye bir gezi düzenlemiş ve burada çeşitli temaslarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gidip 8 saatlik kayıp zaman skandalı ile geri dönmüştü. Kendisine yöneltilen eleştirileri duymazdan gelen CHP lideri, icazet seferinin ikinci ayağı olarak İngiltere'ye gitmişti.

2023 seçimlerine yaklaşık 7 ay kalırken henüz adayın belli olmadığı ve kaosun sürdüğü muhalefet cephesinde ise hareketlilik sürüyor. 6'lı masanın baş aktörlerinden Kemal Kılıçdaroğlu, icazet turlarına kaldığı yerden devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ DURAK ALMANYA

6'lı masanın adayı olmak için yanıp tutuşan CHP lideri, tartışmaları beraberinde getiren ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yeni bir program belirledi. Yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisini 14-17 Aralık tarihleri arasında yapacak olan Kılıçdaroğlu, bu ziyarette de bir dizi temaslarda bulunacak.