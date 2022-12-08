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    • 08.12.2022 10:25
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

    Son dakika haberi! Ankara'da terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    DEAŞ’a şafak baskını! 18 şüpheli yakalandı

    Ankara'da terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunduğu dönemde terör örgütünde görev aldığı belirlenen 25 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

    Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı, firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

    Bu arada elde edilen istihbari bilgi ve analizler sonucu yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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    Haberler Güncel Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
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