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    • 08.12.2022 12:28
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    Son dakika: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin: Meclis'te açıklayacağım

    Son dakika haberi... EYT düzenlemesinde son viraja girilirken milyonlarca çalışan 'yaş şartı' olup olmayacağını merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi. Basın mensuplarının "EYT ile ilgili düzenlemede yaş şartı olacak mı?" sorusuna Bilgin, "Bugün Mecliste açıklayacağım" karşılığını verdi.

    EYT’de yaş sınırı olacak mı?

    Son dakika haberi... EYT düzenlemesinde yaş sınırı olacak mı? sorusunu cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım." dedi.

    EYT'DEN YAŞ FORMÜLÜ
    Kulislerde ise sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çalışma hayatındaki dengeleri korumak için 50-52 yaş sınırıyla EYT'lilerin emekli edilmeye başlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu rakamın 48-50'ye çekilmesinin de sürpriz olmayacağı vurgulanıyor. Konuyla ilgili kesin karar ise kabinede yapılacak değerlendirmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

    AKTİF-PASİF DENGESİ ETKİLENECEK
    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesinin 2022 yılını 75 milyar TL'ye yakın bir bütçe açığı ile kapatacağı tahmin ediliyor. EYT düzenlemesinden sonra ise ilk olarak sosyal güvenlik sisteminde aktif-pasif dengesi etkilenecek. Buna göre, halen 1 emekliye 1.8 çalışan düşerken, herhangi bir kısıtlama olmaksızın EYT düzenlemesinin yapılması durumunda bu oranın 1.3'e kadar ineceği hesaplanıyor. Sürdürülebilir bir sistem içinse söz konusu rakamın 3 olması gerekiyor.

    Yapılan hesaplamalara göre, normal şartlarda yılda ortalama 378 bin kişi emekli olurken, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden sonra ilk yıl toplamda 2 milyon kişi, izleyen yıllarda ise yıllık 1.5 milyon kişinin emekli olması öngörülüyor.

        YAŞ SINIRLAMASI İSTENİYOR
        Bu rakamlara göre EYT Düzenlemesi sistemi 5 yıl süreyle etkileyecek. Halen 14 milyona yaklaşan emekli sayısı sadece 1 yılda 16 milyonu geçerken, 5 yıl içinde ise 22 milyonu aşacak. EYT sonrası emekli olacak kişiler için ilk yılki kıdem tazminatı yükü 500 milyar TL olarak hesaplanıyor. Bu nedenle Kredi Garanti Fonu üzerinden işverenlere kredi sağlanacağı da açıklandı. Ekonomi yönetiminin ise tüm bu maliyetler nedeniyle, bir yaş sınırlamasıyla EYT düzenlemesini getirmek istediği vurgulanıyor.

        BEŞTEPE'DE EYT ZİRVESİ
        Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında EYT düzenlemesi ile ilgili dün akşam Beştepe'de toplantı yapıldı. Bakan Bilgin'in teknik konularda, Bakan Nebati'nin ise bütçe konusunda Başkan Erdoğan'a sunum yaptığı öğrenildi. "EYT ile emeklilik için yaş şartı, sınırı olacak mı?" konusunda Başkan Erdoğan'ın karar vereceği öne sürüldü.

        YAŞ ŞARTI' NE OLACAK?
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

            Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

            'EYT YASASINDA YAŞ ŞARTI MASAYA GELDİ'
            Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Faruk Erdem masadaki 'yaş şartı' meselesine değindi.

            İşte konuşmaya dair öne çıkanlar:
            EYT'yi kapsayanların sayısının çok olması noktasında masaya değişik öneriler geldi. Kadınlar için 48, erkekler için de 50 yaş sınırının gelmesi gündemdeydi. Bir diğer öneri ise kadınlar için 50, erkekler için ise 52 yaş sınırıydı.

            Bunların hepsi o masada konuşuluyor. Bilindiği üzere EYT meselesinin hem teknik hem de mali boyutu da var. Bunların hepsi değerlendirilerek bir sonuca ulaşılacak.

            18 yaşında çalışmaya başlamış olup çok genç yaşta şu anda emekli olmayı hesaplayanlar da var. Bunu sınırlandıracak durum yaş şartı olacak.

            18 YAŞINDA SİGORTALI OLANLAR
            8 Eylül 1999'da çıkartılmak zorunda kalınan yasada da bu konu etkili olmuştu. 18 yaşında sigortalı olmuş bir kadın 38 yaşında, 18 yaşında sigortalı olan erkekte 43 yaşında emekli oldu.

                BUGÜN YAPILAN TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ!
                O yüzden şu an yapılacak yasada da yaş konusunda bazı şartların gelmesi bekleniyor. Bu konu çalışmanın içine ekleniyor. Bugün yapılan toplantıda da bunların hepsi değerlendirildi.

                SIRADA MECLİS VE KOMİSYON AŞAMASI VAR!
                EYT dosyasında bunların haricinde Meclis aşaması ve komisyon aşaması olacak. Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra ilk gündem EYT olacak!

                EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
                Bu ay yasa çıksa dahi hak sahiplerinin başvurusu ocak ayında başlayacak. 1 Şubat'tan itibaren de maaşlarının hesaplanacağını düşünüyorum."
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                    Haberler Güncel Son dakika: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin: Meclis'te açıklayacağım
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