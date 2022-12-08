Son dakika: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin: Meclis'te açıklayacağım

BEŞTEPE'DE EYT ZİRVESİ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında EYT düzenlemesi ile ilgili dün akşam Beştepe'de toplantı yapıldı. Bakan Bilgin'in teknik konularda, Bakan Nebati'nin ise bütçe konusunda Başkan Erdoğan'a sunum yaptığı öğrenildi. "EYT ile emeklilik için yaş şartı, sınırı olacak mı?" konusunda Başkan Erdoğan'ın karar vereceği öne sürüldü.

YAŞ ŞARTI' NE OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti.