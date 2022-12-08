Son dakika: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin: Meclis'te açıklayacağım

Son dakika haberi... EYT düzenlemesinde yaş sınırı olacak mı? sorusunu cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım." dedi.
EYT'DEN YAŞ FORMÜLÜ
Kulislerde ise sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çalışma hayatındaki dengeleri korumak için 50-52 yaş sınırıyla EYT'lilerin emekli edilmeye başlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu rakamın 48-50'ye çekilmesinin de sürpriz olmayacağı vurgulanıyor. Konuyla ilgili kesin karar ise kabinede yapılacak değerlendirmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.
AKTİF-PASİF DENGESİ ETKİLENECEK
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesinin 2022 yılını 75 milyar TL'ye yakın bir bütçe açığı ile kapatacağı tahmin ediliyor. EYT düzenlemesinden sonra ise ilk olarak sosyal güvenlik sisteminde aktif-pasif dengesi etkilenecek. Buna göre, halen 1 emekliye 1.8 çalışan düşerken, herhangi bir kısıtlama olmaksızın EYT düzenlemesinin yapılması durumunda bu oranın 1.3'e kadar ineceği hesaplanıyor. Sürdürülebilir bir sistem içinse söz konusu rakamın 3 olması gerekiyor.
Yapılan hesaplamalara göre, normal şartlarda yılda ortalama 378 bin kişi emekli olurken, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden sonra ilk yıl toplamda 2 milyon kişi, izleyen yıllarda ise yıllık 1.5 milyon kişinin emekli olması öngörülüyor.