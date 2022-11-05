Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da sıkıştı! A Haber'in 'tefeciler' sorusuna bakın ne yanıt verdi

A Haber Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırdı | İZLE

KILIÇDAROĞLU: BİLMİYORUM

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise manidar oldu. Daha önce tefeci dediği Londra'ya yönelik bu kez 'bilmiyorum' savunmasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Olumsuz bir görüşme yapmadım. Kim size söyledi bilmiyorum. İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyorum. İngiltere gri listedeyse o zaman fonlar gelmezler. Kara para ile Türkiye'nin bir ilgisi olmamalı" ifadeleriyle soruyu geçiştirmeye çalıştı.

DÜVEN YAŞANANLARI ANLATTI

A Haber Muhabiri Alpaslan Düven A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına bağlanarak yaşananları anlattı.

Düven şunları söyledi;

"Kılıçdaroğlu'nun ziyareti İngiltere medyasında hiç yer almadı ve bu görüşmeler ülke genelinde değer bulmadı. Kılıçdaroğlu geçmiş yıllarda İngiltere'ye gelmişti ve ben soru sormak için izin aldığımda soru sormam engellenmişti. Kılıçdaroğlu'nu da A Haber'den köşe bucak kaçırmışlardı.

Kılıçdaroğlu'na dünyanın en büyük kara para aklanan ülkelerinden birinde olduğunu hatırlattım o da bilmiyorum dedi.

GÖRÜŞMELERİN ÇOĞU BASINA KAPALI

Kılıçdaroğlu geldiğinden beri basına kapalı görüşmeler yapıyor. Kılıçdaroğlu'na ulaşmak ve soru sormak mümkün olmuyor. Muhalefet lideri İngiltere'de basından kaçıyor adeta. Kılıçdaroğlu'nun donanımı Türkiye'yi temsil etme açısından son derece yetersiz kaldı.