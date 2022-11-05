Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da sıkıştı! A Haber'in 'tefeciler' sorusuna bakın ne yanıt verdi

Geçtiğimiz ay ABD'ye giden 8 saatlik muamma ile geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "icazet turları" gölgesindeki son temasları İngiltere oldu.
Kılıçdaroğlu 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik ABD muammasının ardından rotasını çevirdiği Londra'da ise riyakar bir tutum sergiledi.
Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada 'parayı buldum' çıkışı yaptı.
Kurduğu temasları anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler sizin ihtiyacınız olan paraya buldum!" şeklinde konuşarak ağzı kulaklarına varan bir açıklama yaptı.
9 Şubat 2022 tarihli CHP'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, o dönem Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi mesnetsiz iddialar üzerinden hedef alıp "Londra'ya bir avuç tefeciye, dilenmeye gitti" ifadelerini kullanmıştı.
Sözlerinin devamında İsmet İnönü ile Lord Curzon'ın anısını anlatarak algı yapmaya çalışan CHP lideri şu açıklamayı yapmıştı;
"Lord Curzon, Lozan'da İnönü'ye diyor ya; 'Bir gün benden bir şeyler istemeye geleceksin, ben de bugün reddettiklerini önüne koyacağım' diye… Hiç gitmedi, dilenmedi İsmet Paşa"
İnönü'nün Londra'ya gitmemesi ile övünen Kılıçdaroğlu, bugün geldiğimiz noktada Londra'ya giderek para ve kaynak aramasına çıktı.
Yaklaşık 10 ay önce Nebati'yi ahlaksızca şuçlayıp "Londra'ya bir avuç tefeciye, dilenmeye gitti" şeklinde kara propaganda yapan Kılıçdaroğlu'nun riyakar tutumu birkez daha deşifre olmuş oldu.