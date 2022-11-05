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    • 05.11.2022 22:38
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    • 05.11.2022 23:13
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    Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da sıkıştı! A Haber'in 'tefeciler' sorusuna bakın ne yanıt verdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce İngiltere'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef almış ve "Para dilenmeye gidiyor" demişti. Geçtiğimiz günlerde 'tefeci' ve 'faizci' dediği Londra'ya giden ve, "Parayı buldum" diye video çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle çelişen sözleri riyakar siyasetini bir kez daha gözler önüne sermişti. A Haber bu ikiyüzlülüğü Kılıçdaroğlu'na sordu. Kılıçdaroğlu, A Haber Muhabiri Alpaslan Düven'in sorusuna bakın nasıl yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Londra’da sıkıştı!

    Geçtiğimiz ay ABD'ye giden 8 saatlik muamma ile geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "icazet turları" gölgesindeki son temasları İngiltere oldu.

    Kılıçdaroğlu 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik ABD muammasının ardından rotasını çevirdiği Londra'da ise riyakar bir tutum sergiledi.


    Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada 'parayı buldum' çıkışı yaptı.

    Kurduğu temasları anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler sizin ihtiyacınız olan paraya buldum!" şeklinde konuşarak ağzı kulaklarına varan bir açıklama yaptı.




    9 Şubat 2022 tarihli CHP'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, o dönem Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi mesnetsiz iddialar üzerinden hedef alıp "Londra'ya bir avuç tefeciye, dilenmeye gitti" ifadelerini kullanmıştı.



    Sözlerinin devamında İsmet İnönü ile Lord Curzon'ın anısını anlatarak algı yapmaya çalışan CHP lideri şu açıklamayı yapmıştı;

    "Lord Curzon, Lozan'da İnönü'ye diyor ya; 'Bir gün benden bir şeyler istemeye geleceksin, ben de bugün reddettiklerini önüne koyacağım' diye… Hiç gitmedi, dilenmedi İsmet Paşa"



    İnönü'nün Londra'ya gitmemesi ile övünen Kılıçdaroğlu, bugün geldiğimiz noktada Londra'ya giderek para ve kaynak aramasına çıktı.

    Yaklaşık 10 ay önce Nebati'yi ahlaksızca şuçlayıp "Londra'ya bir avuç tefeciye, dilenmeye gitti" şeklinde kara propaganda yapan Kılıçdaroğlu'nun riyakar tutumu birkez daha deşifre olmuş oldu.

        A HABER LONDRA'DA SORDU
        A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu riyakar tutumunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne sordu.

        "DÜN TEFECİLER DEDİNİZ BUGÜN..."
        Londra'da yapılan basın toplantısına katılan Düven Kılıçdaroğlu'na, "İngiltere artık AB'nin bir parçası değil. Yaklaşık binlerce hukuki işlemi silip atan bir ülke. Siz daha önce de İngiltere için 'tefeciler' demiştiniz. Ululsararası Şeffaflık Derneğinin açıklamalarına göre 1 numaralı kara para aklama ülkesi, resmi olarak Times gazetesinin de manşetten vermiş olduğu bir haberdir bu. Bugün Londra'dasınız 'tefeciler' dediniz hükümeti suçladınız. Ama bugün İngiltere'de yatırımcılara 'Türkiye'ye gelin yatırım yapın' çağrısında bulunuyorsunuz. Bir yandan Türkiye'nin AB üyeliği için mücadele edeceğinizi söylerken İngiltere uzaklaşıyor. AB bir parçalanma sürecine girmiş durumda. AB'nin yeni bir siyasi oluşumu söz konusu… Türkiye orada da bulunmaya çalışıyor. Türkiye Rusya-Ukrayna meselesinde dengeleri kuran bir ülke pozisyonunda. İngiltere'de bu görüşmelerde İngiltere ekonomisinin çok kötü olduğu ve size destek verilemeceği şeklinde duyumlar aldım. Neler söyleyeceksiniz?" dedi.

        A Haber Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırdı | İZLE

        KILIÇDAROĞLU: BİLMİYORUM
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise manidar oldu. Daha önce tefeci dediği Londra'ya yönelik bu kez 'bilmiyorum' savunmasını yaptı.

        Kılıçdaroğlu, "Olumsuz bir görüşme yapmadım. Kim size söyledi bilmiyorum. İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyorum. İngiltere gri listedeyse o zaman fonlar gelmezler. Kara para ile Türkiye'nin bir ilgisi olmamalı" ifadeleriyle soruyu geçiştirmeye çalıştı.

        DÜVEN YAŞANANLARI ANLATTI
        A Haber Muhabiri Alpaslan Düven A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına bağlanarak yaşananları anlattı.

        Düven şunları söyledi;

        "Kılıçdaroğlu'nun ziyareti İngiltere medyasında hiç yer almadı ve bu görüşmeler ülke genelinde değer bulmadı. Kılıçdaroğlu geçmiş yıllarda İngiltere'ye gelmişti ve ben soru sormak için izin aldığımda soru sormam engellenmişti. Kılıçdaroğlu'nu da A Haber'den köşe bucak kaçırmışlardı.

        Kılıçdaroğlu'na dünyanın en büyük kara para aklanan ülkelerinden birinde olduğunu hatırlattım o da bilmiyorum dedi.

        GÖRÜŞMELERİN ÇOĞU BASINA KAPALI
        Kılıçdaroğlu geldiğinden beri basına kapalı görüşmeler yapıyor. Kılıçdaroğlu'na ulaşmak ve soru sormak mümkün olmuyor. Muhalefet lideri İngiltere'de basından kaçıyor adeta. Kılıçdaroğlu'nun donanımı Türkiye'yi temsil etme açısından son derece yetersiz kaldı.

        ZOOM ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜYOR
        Kılıçdaroğlu bazı görüşmelere gitmedi bazı temaslar atlandı. Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Amberin Zaman ile görüşmesi de sürpriz bir görüşmeydi. Kılıçdaroğlu görüşmelerinin büyük bölümünü otel odasında Zoom üzerinden gerçekleştirdi.

        İkili görüşme dediklerinin çoğu online oldu. Bazı üniversitelere gidebildi ancak görüşme dedikleri şeyler genelde online olarak yapıldı.

        İSTEDİĞİNİ ALAMADI
        Kılıçdaroğlu büyükelçiliği ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çoğu görüşmenin olumsuz olduğunu biliyorum. Yapılan görüşmelerin İngiltere'deki kurumlar açısından çok fazla bir karşılığı yok. Yatıcımların kendisi Kılıçdaroğlu'nu kendilerinin de ekonomik sıkıntıları olduğunu ifade etti."

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