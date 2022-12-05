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    • 05.12.2022 20:55
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    • 05.12.2022 21:20
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    Kılıçdaroğlu milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti! FETÖ yalanına sarıldı: 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatacak sözler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında büyük bir skandala imza attı. AK Partili ve MHP'lilere hakaret eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi" ifadelerini kullanarak devleti karaladı, emperyal şeytanların değirmenine su taşıdı. Gri listede yer alan ülkeleri sayan CHP lideri para dilendiği İngiltere'nin de listede olmasını es geçerek riyakarlığını gözler önüne serdi. TBMM'nin 'Gazi' unvanına dil uzatan CHP lideri "Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları" dedi ve FETÖ yalanına sarılarak şehitlerin kemiklerini sızlattı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan Gazi Meclis’e hakaret!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde peşi sıra skandallara imza attı.

    AK PARTİLİ VE MHP'Lİ VEKİLLERE HAKARET
    Konuşmasında Cumhur İttifakı'na üye AK Partili ve MHP'li vekilleri 'parlamentoyu itibarsız hale getirsiniz" sözleriyle hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu vekilleri 'el kaldırıp indiren askerler' olarak tanımlayıp, "Sizin göreviniz el kaldırıp indirmek başka göreviniz yok" ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe hadsiz sözler!



    Milletin Meclisi'nde milletin iradesi ile koltuklarda oturan vekillere yapılan bu saygısızlık büyük tepki uyandırdı.



    GEÇTİĞİMİZ YIL KÜFÜR, BU YIL UCUZ ŞOV
    Geçtiğimiz yılki bütçe görüşmelerinde Meclis kürsüsünde seviyesiz bir el hareketine imza atarak tüm tepkileri üzerine toplayan CHP lideri, bugün de kendisine tepki gösteren vekiller karşısında ucuz bir şova soyundu.



    Kılıçdaroğlu, kürsüye vurup seviyesiz bir üslup kullanarak vekillere "Çocuk gibi ağlamayın, gel buraya gel gel!" ifadelerini kullanarak bağırdı.




    BİR KK İKİYÜZLÜLÜĞÜ: "İKTİDAR DİNİ KULLANIYOR" DEDİ, KARA PROPAGADASINA AYETİ ALET ETTİ
    İktidarın dini kullandığını iddia edip seçmeni manipüle etmeye yeltenen CHP lideri kürsüde İsra Suresi'nin 81. ayetinde yer alan ifadeler olan aynı zamanda merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın da sıklıkla kullandığı "Hak geldi, batıl zail oldu" sözünü söyledi.

    Bu durum Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü tutumunu gözler önüne sererken "Dediği ne, yaptığı ne?" yorumunu da beraberinde getirdi.



        UYUŞTURUCU İFTİRASI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küresel şeytanların istihbarat oyunlarını Gazi Meclis'in kürsüsünde dillendirerek Türkiye'yi karalamaya yeltendi.

        ABD'de yediği hamburgelerin, Londra'da aldığı suflelerin hakkını veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi olarak suçladı.

        Kılıçdaroğlu kirli manipülasyonu şu sözlerle sürdürdü;

        Parayı getir nasıl olursa olsun diye 7 kez yasa değiştirdiler. Yasalar çıktı uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi.

        Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin.

        Tonlarca uyuşturucu geliyor, asıl milli güvenlik sorunu bu.

        "İFTİRA ATANLARIN ALLAH BİN BELASINI VERDİ"
        O sırada kürsülerden Kılıçdaroğlu'na yönelik "İftira atanların da Allah belasını versin" şeklinde tepkiler yükseldi.

        BAKAN SOYLU'YU HEDEF GÖSTERDİ
        Konuşmasının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Emniyet güçleri paralize edildi, Emniyet'e baskı yapılıyor. Mert emniyetçilerimiz bıkmış vaziyette" dedi.



        RİYAKARLIKTA ZİRVE: PARA DİLENDİĞİ İNGİLTERE'Yİ LİSTEYE DAHİLE ETMEDİ
        'Tefeci ve faizci' dediği Londra'ya geride bıraktığımız günlerde para ve kaynak aramak için giden ve sürecin devamında parayı bulduğunu duyuran Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin gri listede olduğunu A Haber muhabiri Alpaslan Düven'den öğrenince büyük bir şok geçirmişti.

        "DÜN TEFECİLER DEDİNİZ BUGÜN..."
        Londra'da yapılan basın toplantısına katılan Düven Kılıçdaroğlu'na, "İngiltere artık AB'nin bir parçası değil. Yaklaşık binlerce hukuki işlemi silip atan bir ülke. Siz daha önce de İngiltere için 'tefeciler' demiştiniz. Ululsararası Şeffaflık Derneğinin açıklamalarına göre 1 numaralı kara para aklama ülkesi, resmi olarak Times gazetesinin de manşetten vermiş olduğu bir haberdir bu. Bugün Londra'dasınız 'tefeciler' dediniz hükümeti suçladınız. Ama bugün İngiltere'de yatırımcılara 'Türkiye'ye gelin yatırım yapın' çağrısında bulunuyorsunuz. Bir yandan Türkiye'nin AB üyeliği için mücadele edeceğinizi söylerken İngiltere uzaklaşıyor. AB bir parçalanma sürecine girmiş durumda. AB'nin yeni bir siyasi oluşumu söz konusu… Türkiye orada da bulunmaya çalışıyor. Türkiye Rusya-Ukrayna meselesinde dengeleri kuran bir ülke pozisyonunda. İngiltere'de bu görüşmelerde İngiltere ekonomisinin çok kötü olduğu ve size destek verilemeceği şeklinde duyumlar aldım. Neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.



        Kılıçdaroğlu ise "İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyorum. İngiltere gri listedeyse o zaman fonlar gelmezler" yanıtı verdi.

        İşte tam da noktada büyük bir riyakarlık örneğine imza atıldı.

        Bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis kürsüsünde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi gri listeye aldılar" dedi ve listede bulunan ülkeleri tek tek saydı.

        Bahamalar, Barbados, Kamboçya, Gana, Panama, Uganda, Zimbabve'yi sayan CHP lideri para dilendiği İngiltere'yi listeye dahil etmedi.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 'Gazi Meclis' ünvanı, Kılıçdaroğlu'nda büyük hazımsızlık yaptı. AK Partili ve MHP'li vekillere yönelik "Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları" şeklinde yakışıksız bir üslup kullanan CHP lideri, "Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorlar. Gazi Meclis ayrıdır" dedi.

        "Meclis'i feshetme yetkisini Erdoğan'a siz vermediniz mi? diyerek AK Parti ve MHP koltuklarına sataşan CHP Genel Başkanı'na o sırada vekiller "Millet verdi" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu milletin iradesini bir kez daha ayaklar altına alarak "Bırakın şimdi, siz kabul ettiniz" dedi.

        TBMM'yi Gazi Meclis olarak görmeyen Kılıçdaroğlu'na "Bu Meclis'e bombalar atıldı" diyerek tepki gösterdi.



        SKANDAL 15 TEMMUZ SÖZLERİ: "KÖPRÜDE ASKER BOĞAZI KESİLDİ" YALANINA SARILDI
        Gazi Meclis'e hakaret eden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatacak sözleri TBMM kürsülerine taşıdı.

        FETÖ'cü unsurlar ve bir grup kirli mahfillerin iddialarını dayanak alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hatırlasınız Boğaz Köprüsü'nde 15 Temmuz gecesi bazı askerlerin boyunları kesilmişti, bazı askerler öldürüldü" ifadelerini kullandı.

        Kılıçdaroğlu'na darbeden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü alan köprünün adını Boğaziçi Köprüsü olarak anması ise dikkatlerden kaçmadı.

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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti! FETÖ yalanına sarıldı: 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatacak sözler
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