Kılıçdaroğlu milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti! FETÖ yalanına sarıldı: 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatacak sözler





UYUŞTURUCU İFTİRASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küresel şeytanların istihbarat oyunlarını Gazi Meclis'in kürsüsünde dillendirerek Türkiye'yi karalamaya yeltendi.



ABD'de yediği hamburgelerin, Londra'da aldığı suflelerin hakkını veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi olarak suçladı.



Kılıçdaroğlu kirli manipülasyonu şu sözlerle sürdürdü;



Parayı getir nasıl olursa olsun diye 7 kez yasa değiştirdiler. Yasalar çıktı uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi.



Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin.

Tonlarca uyuşturucu geliyor, asıl milli güvenlik sorunu bu.



"İFTİRA ATANLARIN ALLAH BİN BELASINI VERDİ"

O sırada kürsülerden Kılıçdaroğlu'na yönelik "İftira atanların da Allah belasını versin" şeklinde tepkiler yükseldi.



BAKAN SOYLU'YU HEDEF GÖSTERDİ

Konuşmasının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Emniyet güçleri paralize edildi, Emniyet'e baskı yapılıyor. Mert emniyetçilerimiz bıkmış vaziyette" dedi.