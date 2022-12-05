Kılıçdaroğlu milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti! FETÖ yalanına sarıldı: 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatacak sözler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde peşi sıra skandallara imza attı.
AK PARTİLİ VE MHP'Lİ VEKİLLERE HAKARET
Konuşmasında Cumhur İttifakı'na üye AK Partili ve MHP'li vekilleri 'parlamentoyu itibarsız hale getirsiniz" sözleriyle hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu vekilleri 'el kaldırıp indiren askerler' olarak tanımlayıp, "Sizin göreviniz el kaldırıp indirmek başka göreviniz yok" ifadelerini kullandı.
Milletin Meclisi'nde milletin iradesi ile koltuklarda oturan vekillere yapılan bu saygısızlık büyük tepki uyandırdı.
GEÇTİĞİMİZ YIL KÜFÜR, BU YIL UCUZ ŞOV
Geçtiğimiz yılki bütçe görüşmelerinde Meclis kürsüsünde seviyesiz bir el hareketine imza atarak tüm tepkileri üzerine toplayan CHP lideri, bugün de kendisine tepki gösteren vekiller karşısında ucuz bir şova soyundu.
Kılıçdaroğlu, kürsüye vurup seviyesiz bir üslup kullanarak vekillere "Çocuk gibi ağlamayın, gel buraya gel gel!" ifadelerini kullanarak bağırdı.
BİR KK İKİYÜZLÜLÜĞÜ: "İKTİDAR DİNİ KULLANIYOR" DEDİ, KARA PROPAGADASINA AYETİ ALET ETTİ
İktidarın dini kullandığını iddia edip seçmeni manipüle etmeye yeltenen CHP lideri kürsüde İsra Suresi'nin 81. ayetinde yer alan ifadeler olan aynı zamanda merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın da sıklıkla kullandığı "Hak geldi, batıl zail oldu" sözünü söyledi.
Bu durum Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü tutumunu gözler önüne sererken "Dediği ne, yaptığı ne?" yorumunu da beraberinde getirdi.