CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ahlaksızlıkta zirve yaptı! Gazi Meclis'in kürsüsünde seviyesiz el hareketi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklamalarda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki siyasetten uzak provokatif konuşmaları Meclis'teki vekillerin tepkisini çekerken skandal bir olay yaşandı.
AHLAKSIZ EL HAREKETİ
Gazi Meclis'in kürsüsünde küfürlü bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı.
'ÖZEL' SIVACI İŞ BAŞINDA!
CHP Grup Başkanvekli Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seviyesizliği karşısında şaka gibi bir açıklamada bulundu.
Özel, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir" dedi.