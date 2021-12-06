Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.12.2021 18:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2021 19:41
    ABONE OL

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ahlaksızlıkta zirve yaptı! Gazi Meclis'in kürsüsünde seviyesiz el hareketi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı! Bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüde bulunan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketi TBMM'yi karıştırdı. AK Partili vekiller bu duruma çok sert tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu ahlaksızlıkta zirve yaptı!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklamalarda bulundu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki siyasetten uzak provokatif konuşmaları Meclis'teki vekillerin tepkisini çekerken skandal bir olay yaşandı.



    AHLAKSIZ EL HAREKETİ
    Gazi Meclis'in kürsüsünde küfürlü bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı.



    'ÖZEL' SIVACI İŞ BAŞINDA!
    CHP Grup Başkanvekli Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seviyesizliği karşısında şaka gibi bir açıklamada bulundu.

    Özel, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir" dedi.




        CHP'nin bu tutumu "Kılıçdaroğlu yaptı, Özgür Özel sıvadı" yorumlarını da beraberinde getirdi.



        AK PARTİLİ VEKİLLERDEN ÇOK SERT TEPKİ
        AK Partili vekiller, skandala çok sert tepki gösterdi ve Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi karşısında özür dilemesi gerektiğini bildirdi.



        "İÇ TÜZÜK 160'A GÖRE CEZA ALMALI"
        AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İç tüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor." diyerek Kılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi.



            "BİR TEK KÜFÜRLÜ EL HAREKETİ YAPMADIĞIN KALMIŞTI"
            Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz hareketine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

            Varank, paylaşımında, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" ifadelerini kullandı.



            "ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OL"
            AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Eline, beline, diline sahip ol." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun skandal küfrü karşısında tepkisini dile getirdi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            11. seçimini kaybetmeye geliyor
            Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ahlaksızlıkta zirve yaptı! Gazi Meclis'in kürsüsünde seviyesiz el hareketi
                SON DAKİKA