CHP'nin yeni ithal danışmanı Daron Acemoğlu Atatürk düşmanı IMF yalakası çıktı! Sorosçu akıl yetiştirdi Takvim.com.tr dosyasını açtı

Aynı Acemoğlu'nun Türkiye'nin sırtında yıllarca kambur olan ve AK Parti'nin göreve gelmesiyle birlikte yapılan başarılı hamleler sonucunda Türkiye üzerindeki vesayeti sona erdirilen IMF lehine açıklamalar yaptığı ve IMF odaklı görüşleri savunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ermeni kökenli Acemoğlu bir dönem Ermenistan hükümetinde de görev almış ve Ermeni ekonomisini daha da dibe çökertmişti. Takvim.com.tr CHP'nin ithal danışmanlarından olan Daron Acemoğlu'nun dosyasını açıyor...