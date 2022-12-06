CHP'nin yeni ithal danışmanı Daron Acemoğlu Atatürk düşmanı IMF yalakası çıktı! Sorosçu akıl yetiştirdi Takvim.com.tr dosyasını açtı

2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi aday olmak için adeta yanıp tutuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" diyerek günlerce kamuyounun dikkatini çekmeye çalıştığı "vizyon" toplantısı baştan sona fiyasko ile sonuçlandı. On binlerce dolar ödeme yaptığı ithal danışmanların konuşmaları ilgi çekmek bir yana, Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu bile toplantıda uyuklattı.
Danışmanlardan Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nu salona getirmeyi bile başaramayan CHP, başta yandaşları olmak üzere herkes tarafından eleştirildi. Etkinlikte konuşan Daron Acemoğlu, çarpıtılmış verilerle manipülatif bir algı operasyonuna girişti.
Aynı Acemoğlu'nun Türkiye'nin sırtında yıllarca kambur olan ve AK Parti'nin göreve gelmesiyle birlikte yapılan başarılı hamleler sonucunda Türkiye üzerindeki vesayeti sona erdirilen IMF lehine açıklamalar yaptığı ve IMF odaklı görüşleri savunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ermeni kökenli Acemoğlu bir dönem Ermenistan hükümetinde de görev almış ve Ermeni ekonomisini daha da dibe çökertmişti. Takvim.com.tr CHP'nin ithal danışmanlarından olan Daron Acemoğlu'nun dosyasını açıyor...