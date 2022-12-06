İETT otobüsünde 'meşale' paniği! Ortalık karıştı

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İBB'den yapılan yazılı açıklamada ise "35 hattında çalışan B-1767 (istikamet Aksaray) Saraçhane alt geçidi çıkışında araç içinde kimliği belirlenemeyen bir yolcu tarafından yanıcı bir madde yakılmış olup herhangi bir yaralı bulunmamakta, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapmaktadır" ifadeleri yer aldı.

DÜN TRAMVAY VE İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞMIŞTI

Öte yandan dün İstanbul Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtinde sabah saatlerinde tramvay ile otobüsle çarpıştı.

Kazada 33 kişi yaralandı. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından İstanbul'daki toplu taşıma sorunu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Sinyalizasyon sistemindeki arıza nedeniyle meydana geldiği belirtilen kaza akıllara daha önce meydana gelen toplu taşıma kazalarını getirdi.