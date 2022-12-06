Çukurova Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İşte yolcu kapasitesi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesinde incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili brifing aldı.
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, Mersin'de bugün verimli ve heyecanlı bir gün geçirdiklerini söyledi.
Güne, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi otoyol bağlantısının açılışıyla başladıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şimdi de heyecanla bekledikleri Çukurova Havalimanı'nın açılışı için sayılı günler kaldığını gördüklerini belirtti.
Azimli çalışmalarının meyvesini verdiğini ve havalimanında sona yaklaşıldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Hızlı ve doğru planladığımız faaliyetlerimiz sonunda altyapı çalışmalarını tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Havalimanımızın pisti, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 75 metre gövde genişliğiyle inşa edildi. Yine altyapı projesi kapsamında, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğiyle beton kaplamalı paralel taksi yolu, 2 yüksek sürat taksi yolu, terminal, kargo, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 yer hizmetleri araç park yeri ve çevre güvenlik yolu gibi tüm işleri tamamladık." diye konuştu.
"YOLCU KAPASİTESİNİ BAŞTA YILLIK 8 MİLYON KİŞİ OLARAK ÖNGÖRÜYORUZ"
Üstyapı tesislerinin yapım çalışmalarının da hızla ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Yap-işlet-devret yöntemiyle ihale ettiğimiz üstyapı çalışmalarımıza 8 Ocak 2021'de yer teslimi yaparak başladık. 3 etapta inşa etmeyi planladığımız üstyapı tesislerinin 1. ve 2. etaplarını bir arada yürüterek tamamlıyoruz. Çukurova Havalimanı'mızın yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, 3. etap yatırımlarına da başlayacağız. 1. etap ve 2. etapların toplam kapalı alanı 189 bin 180 metrekare, 3. etabın ise 25 bin metrekare olmak üzere toplamda 214 bin 180 metrekaredir. Bu iki etabın toplam sabit yatırım bedeli ise 173 milyon 865 avrodur. Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli 196 milyon 815 bin avrodur. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon avroluk yatırımı ülkemize kazandırıyoruz. Ayrıca 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedelini de devletimizin, milletimizin hazinesine katacağız."