Çukurova Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İşte yolcu kapasitesi...

HAVALİMANININ ŞUBAT SONU VEYA MARTTA AÇILMASI PLANLANIYOR

Karaismailoğlu, yüzde 73 ilerleme kaydedilen üstyapı işlerinde çok önemli aşamaları geride bıraktıklarını, terminal binası betonarme ve çelik imalatlarının tamamladığını, dış cephe ve çatı kaplama imalatlarına devam ettiklerini anlattı.

Altyapı imalatlarının ise yüzde 70 tamamlandığının bilgisini veren Karaismailoğlu, "Altyapı ve saha düzenleme işleri devam ediyor. Yapım çalışmalarımızı tahminen şubat sonu ya da mart başında tamamlayarak, havalimanımızın açılışını gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi

Karaismailoğlu, 7 Aralık'ın "Uluslararası Sivil Havacılık Günü" olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bizler, 'İstikbal göklerdedir' anlayışına sahip çıkan kadrolarız. Bizler, 'Hava yolunu halkın yolu yapmak' için gece gündüz çalışan, nice başarıları ülkesinin tarihine yazdıran kadrolarız. Çukurova Havalimanı gibi önemli bir hava yolu yatırımından, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Havacılık sektöründe yaptığımız yatırımlar ülkemizin bu alanda zirveye çıkmasını sağladı. 2021 yılında İstanbul Havalimanı Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 6'ncı, Antalya Havalimanı ise Avrupa'da 9'uncu sırada yer aldı. Yine, 2022 yılı kasım ayı sonunda yolcu sayımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43,4 artışla 170 milyona ulaştı. Ne mutlu bize ki havacılık sektörü açısından çok değerli projelerin hayata geçtiği bir yılı geride bırakıyoruz."