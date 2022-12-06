Tramvay ve İETT kazasının nedeni belli oldu! İBB’nin denetimindeki bozuk sinyalizasyon
İstanbul Alibeyköy'de İETT ve tramvayın karıştığı kazanın nedeni belli oldu. 33 kişinin yaralandığı kazanın İBB denetiminde olan sinyalizasyon sistemindeki arıza yüzünden gerçekleştiği ortaya çıktı.
Tramvay raydan çıkarken, iki araca çarpan otobüs körük kısmından ikiye ayrıldı. Savaş alanını andıran kaza bölgesinde can pazarı yaşandı. Kazada şans eseri ölen olmazken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 33 kişinin yaralandığını duyurdu. Otobüste sıkışan bir vatandaşı ise itfaiye ekibi kurtardı.
'KURALLARA UYDUM'
Hastanede kazayı anlatan otobüs şoförü Ünal Koçkesen, "Normal güzergâhımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay arka taraftan vurdu. Kurallara uydum. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre, kazanın denetimini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumlu olduğu sinyalizasyon sistemindeki arızası nedeniyle meydana geldiğini iddia edildi.
Esnaf Bülent Kahveci, "Böyle olacağı belliydi. 10 gündür ışıklarda problem var, sürekli tamire geliyorlar. Trafiğin yoğun olduğu yerde ışıklı sistemle tramvay çalıştırılıyor. Arabaya yeşil, tramvaya da yeşil yanıyor" diye konuştu.