Tramvay ve İETT kazasının nedeni belli oldu! İBB’nin denetimindeki bozuk sinyalizasyon

Esnaf Bülent Kahveci, "Böyle olacağı belliydi. 10 gündür ışıklarda problem var, sürekli tamire geliyorlar. Trafiğin yoğun olduğu yerde ışıklı sistemle tramvay çalıştırılıyor. Arabaya yeşil, tramvaya da yeşil yanıyor" diye konuştu.