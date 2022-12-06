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Tramvay ve İETT kazasının nedeni belli oldu! İBB’nin denetimindeki bozuk sinyalizasyon

İstanbul Alibeyköy'de İETT ve tramvayın karıştığı kazanın nedeni belli oldu. 33 kişinin yaralandığı kazanın İBB denetiminde olan sinyalizasyon sistemindeki arıza yüzünden gerçekleştiği ortaya çıktı.

06.12.2022 10:02 - Son Güncelleme: 06.12.2022 10:02
Tramvay ve İETT kazasının nedeni belli oldu! İBB’nin denetimindeki bozuk sinyalizasyon

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah 09.15 sıralarında sinyalizasyon arızası nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattındaki tramvay, Taksim-Cebeci seferini yapan körüklü İETT otobüsüne çarptı.

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Tramvay ve İETT kazasının nedeni belli oldu! İBB’nin denetimindeki bozuk sinyalizasyon

Tramvay raydan çıkarken, iki araca çarpan otobüs körük kısmından ikiye ayrıldı. Savaş alanını andıran kaza bölgesinde can pazarı yaşandı. Kazada şans eseri ölen olmazken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 33 kişinin yaralandığını duyurdu. Otobüste sıkışan bir vatandaşı ise itfaiye ekibi kurtardı.

Tramvay ve İETT kazasının nedeni belli oldu! İBB’nin denetimindeki bozuk sinyalizasyon

'KURALLARA UYDUM'
Hastanede kazayı anlatan otobüs şoförü Ünal Koçkesen, "Normal güzergâhımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay arka taraftan vurdu. Kurallara uydum. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor" dedi.

Tramvay ve İETT kazasının nedeni belli oldu! İBB’nin denetimindeki bozuk sinyalizasyon

Sabah'ta yer alan habere göre, kazanın denetimini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumlu olduğu sinyalizasyon sistemindeki arızası nedeniyle meydana geldiğini iddia edildi.

Tramvay ve İETT kazasının nedeni belli oldu! İBB’nin denetimindeki bozuk sinyalizasyon

Esnaf Bülent Kahveci, "Böyle olacağı belliydi. 10 gündür ışıklarda problem var, sürekli tamire geliyorlar. Trafiğin yoğun olduğu yerde ışıklı sistemle tramvay çalıştırılıyor. Arabaya yeşil, tramvaya da yeşil yanıyor" diye konuştu.

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