İLK REZALETİ DEĞİL

Platformda yayınlanan birçok dizi ve filmde Türkiye'yi hedef alan görüntüler yer aldı. Yayınlanan bir dizide, Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

BOĞAZ KESEN CANİ

NETFLIX bunu hep yapıyor, hem de organize bir şekilde! Platformun yeni dizilerinden, Belçika yapımı 13 Commandments'in ilk bölümü; bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi.

'PİÇLER' DİYE SÖZ EDİLDİ

NETFLIX'TE daha önce yayınlanan Designated Survivor dizisinde ise terörist FETÖ, muhalif bir lider gibi gösterilmiş, Türkler için de 'Piçler!' ifadesi kullanılmıştı. Yine Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

"Zerocalcare" mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, medya platformu Netflix'te "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizisi geçtiğimiz yıl 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı.