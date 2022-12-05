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    • Güncel
    • 05.12.2022 09:56
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    • 05.12.2022 10:26
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    Rezaletlerine bir yenisini ekledi! Sapkınlığın merkezi Netflix'in dizisinde skandal: Türkiye haritasına Ermenistan yazdılar

    Küresel ifsad projesi LGBT'nin en büyük destekçisi, milli ve manevi değerlere yönelik saldırılarıyla bilinen online yayın platformu Netflix'te skandalın ardı arkası kesilmiyor. Platformda yayınlanan "Pepsi, where is my jet" adlı yapımın 1. bölümünde Türkiye topraklarının doğusuna "Ermenistan" yazıldığı görüldü. Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar RTÜK ve İçişleri Bakanlığı'na gerekli yaptırımlar için harekete geçilmesi noktasında çağrıda bulundu.

    takvim.com.tr
    Netflix’in dizisinde skandal: Türkiye haritasına Ermenistan yazdılar

    Küresel LGBT projesinin bayraktarlarından 'Netflix' Türkiye'yi hedef alan yayınlarına bir yenisini ekledi.

    'ERMENİSTAN' YAZDILAR
    Netflix'te yayınlanan "Pepsi, where is my jet" adlı yapımın 1. bölümünde Türkiye topraklarının doğusunda Erzurum ve Kars üzerine "Ermenistan" yazıldı.

    Haritayı fark eden izleyiciler sosyal medyada büyük gösterdi. Kullanıcılar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nı da gerekli cezanın kesilmesi noktasında harekete geçilmesi için çağrıda bulundu.

    TESADÜF MÜ?
    Daha önce de Netflix platformunda yayınlaman İkinci Dünya Savaşı konulu belgeselde Türkiye toprakları Ermenistan toprağı olarak lanse edilmişti. İzleyicilerin büyük tepkisini çeken hastalıklı Türkiye düşmanlığı, bir tarih belgeselinde bile Türkiye'nin toprak bütünlüğüne el uzatmaktan çekinmediğini gösterdi.

        İLK REZALETİ DEĞİL
        Platformda yayınlanan birçok dizi ve filmde Türkiye'yi hedef alan görüntüler yer aldı. Yayınlanan bir dizide, Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

        BOĞAZ KESEN CANİ
        NETFLIX bunu hep yapıyor, hem de organize bir şekilde! Platformun yeni dizilerinden, Belçika yapımı 13 Commandments'in ilk bölümü; bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi.

        'PİÇLER' DİYE SÖZ EDİLDİ
        NETFLIX'TE daha önce yayınlanan Designated Survivor dizisinde ise terörist FETÖ, muhalif bir lider gibi gösterilmiş, Türkler için de 'Piçler!' ifadesi kullanılmıştı. Yine Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti.

        TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI
        "Zerocalcare" mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, medya platformu Netflix'te "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizisi geçtiğimiz yıl 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı.

        ÇİZGİ DİZİ, PLATFORMUN TÜRKÇE EDİSYONUNDA DA VAR
        Netflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizinin açıklama kısmında, "Arkadaşlarıyla şehir dışına seyahat eden Romalı bir çizgi romancı, vicdanını temsil eden armadillo ile hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar" ifadeleri yer alıyor.

        Netflix tarafından yayımlanan tanıtım yazısında ayrıca, "Zerocalcare kendi çizgi romanından uyarlanan bu animasyon diziyi yazdı, yönetti ve ana karakteri seslendirdi" deniliyor.

            PKK VE YPG BAYRAKLARI
            Haber7'de yer alan habere göre, 37 yaşındaki Romalı karikatüristin, çizgi dizinin bazı sahnelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarına yer verdiği dikkatlerden kaçmıyor.

            Yayınlanan fragmanın açılış sahnesinde, baş kahramanın kapıyı açıp ışığı yakmasıyla YPG bayrağının kapının arkasına asıldığı göze çarpıyor.

            15 dakikalık 6 bölümden oluşan dizinin ilk sezonundaki diğer bir sahnede ise, eğlence mekanının duvarında PKK paçavrasının asılı olduğu görülüyor.

                ÇOCUK İSTİSMARI TEPKİ ÇEKTİ
                Ahlak karşıtı yayınlarıyla sürekli adından söz ettiren platforml, dayattıkları sapkın yaşam tarzıyla yüzlerce çocuğun ruh sağlığıyla oynuyor.

                ÇOCUK DİZİSİNE LGBT SKANDALI
                Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisi oldu.

                ÇOCUKLARIN ÖPÜŞMESİ AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLİYOR
                Dinozorların insanları yediği sahneleri göstermiyor olsa da son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıp dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölüm ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.

                    TEPKİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKTİ
                    Sinemanın usta ismi Steven Spielberg ve ünlü yazar Michael Crichton'ın dijital çocuk dizisi, yayınlanan 5. sezonu ile büyük eleştiri topladı.

                    ABD yapımı animasyon, bilimkurgu, aksiyon-macera türündeki çocuk dizisinde +18 sahnelere yer verilmesi tepki çekti.

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                    Haberler Güncel Rezaletlerine bir yenisini ekledi! Sapkınlığın merkezi Netflix'in dizisinde skandal: Türkiye haritasına Ermenistan yazdılar
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