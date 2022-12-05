Son Dakika: İstanbul tramvay kazası ölü ve yaralı var mı? SEFERLER İPTAL Mİ? İstanbul Alibeyköy tramvay kazası nerede, hangi durakta oldu?

İstanbul Alibeyköy'de tramvay kazası meydana geldi. Tramvay İETT otobüsü ile çarpıştı.
İSTANBUL ALİBEYKÖY TRAMVAY KAZASI ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sonrası 2 yaralının olduğu belirtildi.
İSTANBUL TRAMVAY SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.