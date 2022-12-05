Son Dakika: İstanbul tramvay kazası ölü ve yaralı var mı? SEFERLER İPTAL Mİ? İstanbul Alibeyköy tramvay kazası nerede, hangi durakta oldu?

İSTANBUL ALİBEYKÖY TRAMVAY KAZASI ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sonrası 2 yaralının olduğu belirtildi.