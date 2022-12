Dün tefeci dediklerine bugün bel bağladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımına tepkiler yağdı

KAYNAĞI BELİRSİZ UÇUK RAKAMLAR ŞAİBELİ KURUMLAR

Kılıçdaroğlu Londra icazet turundaki ilk gününde Entrepreneur First (EF) ve Creator Fund (CF) isimli finansal kuruluşlar ile Creative UK ve Alan Turing Institute isimli iki araştırma kuruluşuna gitmişti.

İkinci gün ise Future Technology In Media, Local Globe VC (LGVC), Blenheim Chalcot (BC) ve Univercity Of The Arts London ile buluşmuştu. Kılıçdaroğlu tüm duraklarını kısa videolar halinde yayınlamıştı.



Dijital ve endüstriyel dönüşüm girişimcileri olarak kendilerini lanse eden LGVC ve CF'nin internet sitelerinde konuyla ilgili yeterli bilgi bulunmazken EF, birleşik portföy değerinin 10 milyar doların üzerinde olduğunu, BC de yönetimi altındaki varlıkların 1.5 milyar sterlin olduğunu öne sürmüştü. Araştırma kurumlarının da kaynaklarını açıklamadıkları yüksek miktarlı fonlar dağıttıkları görülmüştü.