Dün tefeci dediklerine bugün bel bağladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımına tepkiler yağdı





KILIÇDAROĞLU'NUN RİYAKAR SİYASETİ: DÜN 'TEFECİ' BUGÜN 'YATIRIMCI'

Ancak arşivlerde yer alan bir video CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Şubat 2022'de Londra'daki görüşmeleri için, "Nebati bir avuç tefeciye gitti, para dilenmeye. Niye Londra'ya gitti? Parayı nereden bulacağız diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir itibarı vardı. Bu devlet Milli Kurtuluş savaşı verilerek kuruldu. Biz mücadelemizi beraber verdik. Neden Türkiye'yi bu hale düşürdüler? Yönetiyorsan neden Türkiye'yi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin? Milyon dolarlarca faiz ödedik. 189 milyon dolar faiz ödedik. 'Faize karşıyım' diyor bu faizleri ben mi ödedim?" diyen Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2017 günü de "Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonu, 21. yüzyılda hala Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirilmişse, bunu sorgulamayacak mıyız? Hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun, 'bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız' diyorsak oturup bunu sorgulamak zorundayız. Nasıl oldu da Türkiye 18 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilir hale geldi" sözlerini sarfetmişti.