CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlere çok kızacak! CHP’ye yakın Şaban Sevinç: Zahmet etselerdi de İstanbul’a gelselerdi!

Lütfü Kırdar Salonu'nda çıksalardı ceketlerinin önlerini ilikleyerek. CHP heyeti var önlerinde çünkü. Eski genel başkanlar var, milletvekilleri var, belediye başkanları var… Şöyle bir baş selamı verselerdi kürsüye geçerek, canlı sunum yapsalardı. O zaman belki bu hata telafi edilebilirdi. Ama üstenci… Bu açılardan ben eksik buldum. CHP kadrolarını biraz refüze eden bir toplantı olarak gördüm maalesef. Kusura bakmasın CHP'liler ve sayın Kılıçdaroğlu. Ben olsam; CHP kimliğini, bu ülkenin sosyolojisini daha öne çıkararak bir vizyon öne çıkarırdım."

"VİZYONSUZLUK NEDİR" PAYLAŞIMINI SİLDİ

CHP'li Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından da tepki gösterdi. CHP'nin düzenlediği toplantıya ilişkin paylaşım yapan Sevinç, "Vizyonsuzluk nedir? Amerika'dan birkaç yazar, ekonomi ve bilim insanını telekonferansla konuşturup, İstanbul'da salona doldurduğun CHP'lilere dinletmek." ifadelerini kullandı.

Şaban Sevinç, söz konusu paylaşımını kısa süre sonra ise sildi.