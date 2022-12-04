CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlere çok kızacak! CHP’ye yakın Şaban Sevinç: Zahmet etselerdi de İstanbul’a gelselerdi!
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısına eleştiriler yağmur gibi yağıyor. Özellikle CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciler bile memnuniyetsizliklerini gizleyemediler. Bu isimlerden biri de Şaban Sevinç. Sosyal medya hesabından "Vizyonsuzluk nedir?" paylaşımı yapıp sonrasında silen Sevinç, katıldığı bir televizyon programında "Kalkıp İstanbul'a gelme zahmetinde bulunsalardı. Ben eksik buldum" dedi.
TV100'de Gündeme Dair programında CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nı eleştiren Şaban Sevinç, CHP'li kadrolar varken ABD'den danışman ithal edilmesine tepki gösterdi.
"KALKIP İSTANBUL'A GELME ZAHMETİNDE BULUNSALARDI…"
ABD'li Jeremy Rifkin ile Daron Acemoğlu'nun danışman yapılmasını eleştiren Şaban Sevinç, şunları söyledi:
"CHP kadrosu oturuyor. Yıldızlaşmış kamuoyunda popülariteleri tavan yapmış belediye başkanları oturmuş böyle sırayla Amerika'dan bağlanmış, bir hafta önce Kemal Bey'e danışmanlık hizmeti vermeye başlamış Jeremy Rifkin'i telekonferansla dinliyorlar. Keza Daron Acemoğlu da ABD'den bağlanıyor… Kardeşim, ben bunu yanlış bulurum. Belki kalkıp İstanbul'a gelme zahmetinde bulunsalardı,
Lütfü Kırdar Salonu'nda çıksalardı ceketlerinin önlerini ilikleyerek. CHP heyeti var önlerinde çünkü. Eski genel başkanlar var, milletvekilleri var, belediye başkanları var… Şöyle bir baş selamı verselerdi kürsüye geçerek, canlı sunum yapsalardı. O zaman belki bu hata telafi edilebilirdi. Ama üstenci… Bu açılardan ben eksik buldum. CHP kadrolarını biraz refüze eden bir toplantı olarak gördüm maalesef. Kusura bakmasın CHP'liler ve sayın Kılıçdaroğlu. Ben olsam; CHP kimliğini, bu ülkenin sosyolojisini daha öne çıkararak bir vizyon öne çıkarırdım."
"VİZYONSUZLUK NEDİR" PAYLAŞIMINI SİLDİ
CHP'li Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından da tepki gösterdi. CHP'nin düzenlediği toplantıya ilişkin paylaşım yapan Sevinç, "Vizyonsuzluk nedir? Amerika'dan birkaç yazar, ekonomi ve bilim insanını telekonferansla konuşturup, İstanbul'da salona doldurduğun CHP'lilere dinletmek." ifadelerini kullandı.
Şaban Sevinç, söz konusu paylaşımını kısa süre sonra ise sildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında bir grup partiliyle bir araya geldi. CHP'nin günlerdir tanıtımını yaptığı etkinlikte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından organizasyona, konuklardan vaatlere hemen her şey tartışma konusu oldu.
İşte sosyal medyada da alay konusu olan CHP vizyonu ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında dikkat çeken o detaylar;
GÜNLERDİR PAZARLIYOR
CHP'de Genel Merkez ve bizzat Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir hem reklamlar hem de sosyal medya üzerinden işaret ettiği ve tarihi açıklamalar yapacağını söylediği "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısı dün gerçekleşti.
TARİHİ ÖNEME SAHİP DEDİKLERİ TOPLANTIYA KONUŞMACILARI BİLE GETİREMEDİLER!
CHP'deki vizyon skandalı programın hemen başında kendini göstermeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı olarak tanıttığı Jeremy Rifkin'in bu toplantı için Türkiye'ye gelmemesi dikkat çekti. Rifkin online bağlantı ile bir konuşma yapmakla yetindi.
Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanında fikir alacağını söylediği danışmanı eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ve Refet Gürkaynak da İstanbul'a gelmedi ve Ankara'dan canlı bağlantıyla toplantıda sunum yaptı.